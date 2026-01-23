Dịp Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nhận những khoản tiền nào?

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026, câu chuyện tiền thưởng Tết, tiền lương làm thêm giờ và các khoản hỗ trợ dành cho người lao động lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Bên cạnh mong chờ một cái Tết đủ đầy, không ít người vẫn băn khoăn về quyền lợi của mình theo quy định pháp luật cũng như các chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Vậy người lao động được hưởng những quyền lợi gì trong dịp Tết, mức thưởng và tiền lương làm thêm giờ được tính ra sao?

Ảnh minh họa

Tiền thưởng Tết

Tiền thưởng Tết là một trong những khoản tiền người lao động thường nhận được trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tại phần lớn các doanh nghiệp, mức thưởng sẽ tùy thuộc mỗi đơn vị.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, thưởng Tết là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các doanh nghiệp luôn bố trí khoản thưởng dịp cuối năm để động viên, giữ chân người lao động tiếp tục gắn bó với đơn vị của mình.

Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc bằng các hình thức khác.

Ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, nhiều doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

Việc nắm rõ quy định pháp luật và các cam kết trong hợp đồng lao động sẽ giúp người lao động chủ động bảo vệ quyền lợi, yên tâm đón Tết đủ đầy, trọn vẹn hơn. (Ảnh minh họa)

Tiền lương làm thêm giờ trong dịp Tết

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ Tết.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc hoặc thực hiện theo sự phân công, sắp xếp của người sử dụng lao động, mà nhiều người vẫn đi làm vào những ngày này. Như vậy, họ sẽ được tính là làm thêm giờ và hưởng lương làm thêm giờ.

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Vì vậy, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ Tết, người lao động đi làm vào dịp này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm, và lương làm thêm giờ của công việc bình thường. Đồng thời, được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Hỗ trợ của công đoàn

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Cụ thể, công đoàn sẽ thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị (trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là quà hiện vật. Kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.