Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh tiểu học Hà Nội CHÍNH THỨC

Thông tin đang được quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt với các bậc phụ huynh và học sinh tiểu học - những người đang háo hức đếm ngược từng ngày để chờ kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Không chỉ là khoảng thời gian tạm xa sách vở, Tết còn là dịp để các em nhỏ được sum họp gia đình, về quê thăm ông bà, trải nghiệm không khí Tết truyền thống và nạp lại năng lượng sau một học kỳ học tập.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong thời gian 5 ngày theo quy định, bao gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cụ thể, kỳ nghỉ chính thức diễn ra từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Học sinh tiểu học Hà Nội sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tục (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Đáng chú ý, nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau kỳ nghỉ chính thức, học sinh tiểu học Hà Nội sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tục. Đây được xem là khoảng thời gian khá lý tưởng để các gia đình sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, du xuân, đồng thời giúp học sinh có thêm thời gian thư giãn, tái tạo tinh thần trước khi quay trở lại nhịp học tập sau Tết.

Sau kỳ nghỉ, các trường tiểu học sẽ nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo chương trình năm học được triển khai đúng kế hoạch.