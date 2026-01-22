Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh tiểu học Hà Nội CHÍNH THỨC

22-01-2026 - 00:05 AM | Sống

Sau kỳ nghỉ, các trường tiểu học sẽ nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo chương trình năm học được triển khai đúng kế hoạch.

Thông tin đang được quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt với các bậc phụ huynh và học sinh tiểu học - những người đang háo hức đếm ngược từng ngày để chờ kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Không chỉ là khoảng thời gian tạm xa sách vở, Tết còn là dịp để các em nhỏ được sum họp gia đình, về quê thăm ông bà, trải nghiệm không khí Tết truyền thống và nạp lại năng lượng sau một học kỳ học tập.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong thời gian 5 ngày theo quy định, bao gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cụ thể, kỳ nghỉ chính thức diễn ra từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Học sinh tiểu học Hà Nội sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tục (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Đáng chú ý, nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau kỳ nghỉ chính thức, học sinh tiểu học Hà Nội sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tục. Đây được xem là khoảng thời gian khá lý tưởng để các gia đình sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, du xuân, đồng thời giúp học sinh có thêm thời gian thư giãn, tái tạo tinh thần trước khi quay trở lại nhịp học tập sau Tết.

Sau kỳ nghỉ, các trường tiểu học sẽ nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo chương trình năm học được triển khai đúng kế hoạch.

Theo Đông

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ

Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ Nổi bật

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm Nổi bật

Ông cụ miễn phí tiền nhà cho cậu sinh viên nghèo suốt 8 năm, cuối đời được trả ơn theo cách không ai ngờ tới

Ông cụ miễn phí tiền nhà cho cậu sinh viên nghèo suốt 8 năm, cuối đời được trả ơn theo cách không ai ngờ tới

23:34 , 21/01/2026
Hàng chục triệu người dùng Zalo lưu ý: Có thể bị mất sạch tin nhắn nếu không làm điều này

Hàng chục triệu người dùng Zalo lưu ý: Có thể bị mất sạch tin nhắn nếu không làm điều này

23:20 , 21/01/2026
Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?

Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?

23:00 , 21/01/2026
3 sự thật về màng bọc thực phẩm, tôi ước tất cả mọi người đều biết sớm hơn

3 sự thật về màng bọc thực phẩm, tôi ước tất cả mọi người đều biết sớm hơn

22:48 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên