Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?

21-01-2026 - 23:00 PM | Sống

Ngôn ngữ ở đây không chỉ là tiếng Hàn, tiếng Anh hay tiếng Việt, mà là hệ quy chiếu cảm xúc, trải nghiệm, ký ức mà mỗi người mang theo suốt cuộc đời.

Bộ phim Hàn Quốc Tiếng Yêu Này, Anh C ó Dịch Được Không? - Can This Love Be Translated đang là cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội những ngày gần đây. Không chỉ gây chú ý bởi đề tài ngôn ngữ và giao tiếp giữa con người với con người, bộ phim còn khiến khán giả “đứng hình” vì những câu thoại tưởng nhẹ nhàng mà lại chạm rất sâu.

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn trích trong phim, khi nhân vật Kim Young Hwan (do Kim Won Hae thủ vai) nói chuyện với nam chính Joo Ho Jin (do Kim Seon Ho thủ vai) trong không gian một thư phòng đầy sách. Theo mạch nội dung, Kim Young Hwan từng là môn khách, học viết tiểu thuyết dưới trướng ông ngoại của Joo Ho Jin, cũng là người đã chứng kiến Ho Jin từ khi còn nhỏ và đóng vai trò như một người dẫn đường, âm thầm gợi mở những nút thắt trong mối quan hệ rối rắm giữa Joo Ho Jin và Cha Mu Hee.

Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?- Ảnh 1.

Tiếng Yêu Này, Anh Có Dịch Được Không? đang là bộ phim hot hiện nay (Ảnh: Netflix)

Trong đoạn thoại gây sốt, Kim Young Hwan hỏi Joo Ho Jin: “Cậu biết có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới không?”. Joo Ho Jin trả lời theo phản xạ nghề nghiệp rằng có hơn 7.100 ngôn ngữ. Nhưng Kim Young Hwan lắc đầu, chậm rãi nói: “Không. Sai rồi. Thế giới có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thứ tiếng. Mỗi người đều nói ngôn ngữ riêng của mình. Nên mới thành không hiểu ý nhau, nghe ngược lại rồi nói năng lung tung”.

Câu thoại này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Có người cho rằng đó là một cách nói đầy chất thơ về sự cô đơn của con người. Có người lại thấy mình trong đó, khi dù nói cùng một ngôn ngữ, sống cùng một đất nước, thậm chí yêu cùng một người, vẫn có những lúc bất lực vì không thể hiểu nhau.

Ở góc độ lãng mạn và bay bổng, lời của Kim Young Hwan hoàn toàn có thể được hiểu như vậy. Ngôn ngữ ở đây không chỉ là tiếng Hàn, tiếng Anh hay tiếng Việt mà là hệ quy chiếu cảm xúc, trải nghiệm, ký ức mà mỗi người mang theo suốt cuộc đời. Hai người có thể dùng chung từ “yêu”, nhưng cảm nhận về “yêu” lại khác nhau. Chính sự khác biệt ấy tạo ra vô số “thứ tiếng” vô hình giữa con người với con người.

Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?- Ảnh 2.

Câu thoại đang gây bão MXH (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, nếu tạm gác lại lớp nghĩa ẩn dụ và nhìn câu nói này dưới góc độ khoa học và nghiên cứu, câu trả lời sẽ cụ thể hơn rất nhiều. Theo các tổ chức ngôn ngữ học lớn trên thế giới, hiện nay nhân loại đang sử dụng khoảng hơn 7.000 ngôn ngữ khác nhau. Những thống kê này được xây dựng dựa trên việc xác định đâu là một ngôn ngữ độc lập, đâu là phương ngữ hay biến thể địa phương. Đây là một công việc không hề đơn giản, bởi ranh giới giữa ngôn ngữ và phương ngữ đôi khi rất mong manh, lại chịu ảnh hưởng của lịch sử, chính trị và văn hóa.

Chưa dừng lại ở đó, ngay trong một ngôn ngữ, sự khác biệt vẫn tồn tại ở nhiều tầng. Người sống ở vùng này có thể dùng từ khác với người ở vùng kia. Người trẻ nói khác người lớn tuổi. Ngôn ngữ viết khác ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ trên mạng xã hội khác ngôn ngữ trong văn bản hành chính. Nếu tính cả những biến thể này, con số “ngôn ngữ” trên thế giới thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ?- Ảnh 3.

Trên thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ? (Ảnh: Netflix)

Theo Đông

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ

Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ Nổi bật

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm Nổi bật

3 sự thật về màng bọc thực phẩm, tôi ước tất cả mọi người đều biết sớm hơn

3 sự thật về màng bọc thực phẩm, tôi ước tất cả mọi người đều biết sớm hơn

22:48 , 21/01/2026
Họp lớp, học sinh giỏi ngồi bàn riêng, tôi ngồi với nhóm trung bình: Cuối buổi lớp trưởng nói 1 câu khiến tất cả “đơ người”, cả đời không thể quên

Họp lớp, học sinh giỏi ngồi bàn riêng, tôi ngồi với nhóm trung bình: Cuối buổi lớp trưởng nói 1 câu khiến tất cả “đơ người”, cả đời không thể quên

22:45 , 21/01/2026
Facebook có cập nhật mới, người dùng cần biết ngay điều này

Facebook có cập nhật mới, người dùng cần biết ngay điều này

22:10 , 21/01/2026
Ngày càng có nhiều người chết vì bệnh tiểu đường, bác sĩ nói thẳng: Thà ngồi chơi cả ngày còn hơn làm 5 việc này

Ngày càng có nhiều người chết vì bệnh tiểu đường, bác sĩ nói thẳng: Thà ngồi chơi cả ngày còn hơn làm 5 việc này

21:30 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên