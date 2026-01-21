Facebook có cập nhật mới, người dùng cần biết ngay điều này

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bản cập nhật mới nhất trên Facebook có điểm mới liên quan trực tiếp đến trang cá nhân của hàng tỷ người dùng.

Mới đây, rất nhiều người dùng đã ngỡ ngàng khi truy cập Facebook và nhận thấy sự thay đổi lớn về cách bố trí hình ảnh, thông tin trên cả Trang cá nhân (Profile) lẫn Fanpage. Giao diện mới được đánh giá là khá rối mắt dù tập trung nhiều hơn vào phần hiển thị nội dung.

Trang cá nhân trên Facebook có sự thay đổi lớn về giao diện

Giao diện các Fanpage cũng thay đổi tương tự

Theo một số người dùng, việc cập nhật giao diện mới gây ra một số bất tiện khi rất nhiều người đã quen thuộc với giao diện cũ. Bên cạnh đó, một số người còn gặp vấn đề với các bài đăng trong album bởi giao diện mới khác biệt lớn.

Người dùng phàn nàn vì giao diện mới trên Facebook

Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là giao diện mới này chỉ áp dụng duy nhất trên Ứng dụng (App) Facebook trên điện thoại. Nếu bạn truy cập bằng trình duyệt web (trên máy tính hoặc điện thoại), mọi thứ vẫn hiển thị như giao diện cũ bình thường.

Bạn nghĩ sao về giao diện mới này của Facebook?

Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

