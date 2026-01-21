Người đàn ông trúng xổ số 28 tỷ đồng, đi đổi thưởng thì bị từ chối, đại lý thông báo: "Anh chưa trả tiền mua vé"

Giải độc đắc bất ngờ

Anh Lưu (tên giả) ở Trung Quốc vừa trúng xổ số giải độc đắc. Ban đầu cả gia đình anh vui mừng khôn xiết. Thế nhưng sau đó, họ phát hiện một điều khó tin: anh ấy khó có thể nhận được khoản tiền thưởng.

Hóa ra, anh Lưu nhờ người quen mua vé số hộ. Vé trúng giải thật, nhưng khoản tiền mua vé lại chưa từng được chuyển cho chủ cửa hàng. Đến lúc đi nhận thưởng, chủ điểm bán từ chối giao vé với lý do “chưa nhận được tiền”. Kết quả, gần 7,5 triệuNDT (khoảng 28 tỷ đồng) tiền thưởng bị “treo” lại. Nghe như chuyện hoang đường, nhưng đó là câu chuyện có thật.

Đáng nói, những tình huống như vậy không hề hiếm. Tìm hiểu một số vụ việc gần đây ở Trung Quốc cho thấy tháng 7/2025, một người nhờ bạn mua vé số hộ qua WeChat và trúng 7,483 triệu NDT. Tuy nhiên, người mua hộ không chuyển tiền cho chủ cửa hàng kịp thời, dẫn đến tranh chấp kéo dài và biến thành một cuộc chiến pháp lý.

Khi người trúng giải đến nhận, chủ cửa hàng từ chối giao vé số. Không còn lựa chọn, người trúng giải khởi kiện, yêu cầu tòa án xác nhận vé số và tiền thưởng thuộc về mình. Tuy nhiên, phán quyết lại khiến đương sự thất vọng: xét về mặt pháp lý, không tồn tại quan hệ pháp lý trực tiếp giữa người nhờ mua hộ và chủ cửa hàng. Người trung gian hứa sẽ chuyển vé số sau khi “thắng kiện”, nên trên lý thuyết quyền lợi vẫn có thể được bảo vệ theo hướng đó, nhưng thủ tục vừa phức tạp vừa kéo dài, rủi ro cao.

Không chỉ tranh chấp “mua hộ”, nhiều giải thưởng lớn còn… biến mất vì không ai đến nhận. Năm ngoái, từng xuất hiện thông tin một giải xổ số trị giá 18 triệu NDT tại Thâm Quyến không có người lĩnh trước khi hết hạn. Kết quả, khoản tiền này bị tịch thu và chuyển vào quỹ phúc lợi công cộng của xổ số theo quy định.

Tương tự, năm nay tại Triệu Thông (Vân Nam), có người trúng hơn 8,6 triệu NDT nhưng suốt hai tháng vẫn không xuất hiện. Sau ngày 22/9, giải thưởng chính thức bị tịch thu; vài triệu nhân dân tệ “bốc hơi” theo đúng nghĩa đen - không phải vì ai lấy mất, mà vì người trúng đã đánh mất quyền nhận.

Thật khó tưởng tượng: nhiều người chỉ bỏ ra vài chục tệ mua vé, may mắn trúng giải lớn, nhưng cuối cùng lại không nhận được đồng nào. Đây không chỉ là tổn thất tài chính mà còn là cú sốc tâm lý. Trúng số vốn là chuyện vui, đôi khi lại biến thành cơn ác mộng.

Những tình huống “trúng mà như không”

Theo tìm hiểu, có 3 nguyên nhân phổ biến.

Thứ nhất, vé số bị thất lạc. Nhiều người mua vé rồi để ở nhà, cất vào một góc và quên bẵng. Đến khi nhớ ra thì đã quá hạn lĩnh thưởng. Theo “Quy định quản lý xổ số”, người trúng thưởng phải đến điểm nhận thưởng được chỉ định trong 1 khoảng thời gian kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, quyền nhận thưởng được coi như mất, và tiền thưởng sẽ được xử lý theo quy định.

Thứ hai, người mua không kiểm tra kết quả. Không ít người có thói quen mua vé theo kỳ rồi để đó, không dò số. Đến một ngày “dọn nhà” hoặc nhớ ra mới kiểm tra, thì vé đã hết hạn. Nghe khó tin, nhưng thực tế xảy ra thường xuyên—đặc biệt với người mua nhiều vé hoặc mua theo chuỗi kỳ quay.

Thứ ba, tranh chấp khi nhờ người khác mua hộ. Đây là tình huống phức tạp nhất và cũng dễ phát sinh rủi ro nhất. Khi bạn nhờ mua hộ, giao dịch không chỉ là “mua vé”, mà còn kéo theo vấn đề ai giữ vé, ai đã thanh toán cho điểm bán, và ai có quyền định đoạt tờ vé khi trúng thưởng. Chỉ cần trục trặc ở một mắt xích - người mua hộ không trả tiền, chủ cửa hàng không xuất vé, hoặc người giữ vé “lật kèo” - người trúng giải có thể rơi vào thế không có vé để nhận thưởng, trong khi quan hệ pháp lý lại rất rắc rối.

Vậy người chơi nên làm gì để hạn chế rủi ro?

Trước hết, nên tự mua vé, hạn chế tối đa việc nhờ người khác mua hộ. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Mua qua bên thứ ba đồng nghĩa bạn tự đặt mình vào một quan hệ “ba bên” (người nhờ mua – người mua hộ – chủ điểm bán), và tranh chấp có thể phát sinh ở bất kỳ khâu nào. Nếu bắt buộc phải nhờ mua, cần có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản (tối thiểu là tin nhắn xác nhận đầy đủ nội dung), nêu cụ thể việc thanh toán, việc giao – giữ vé, và cách xử lý nếu trúng thưởng.

Thứ hai, sau khi mua phải bảo quản vé cẩn thận. Đừng để vé lẫn với hóa đơn, giấy tờ linh tinh. Có thể cho vào phong bì riêng, ghi rõ ngày mua, kỳ quay, loại vé, rồi đặt cùng khu vực để giấy tờ quan trọng. Với khoản kỳ vọng “một tờ vé đổi đời”, chi phí quản lý gần như bằng 0, nhưng giá trị phòng ngừa rủi ro lại cực lớn.

Thứ ba, cần tạo thói quen kiểm tra kết quả định kỳ. Bạn có thể dò qua kênh chính thức, tại điểm bán, hoặc nhờ nhân viên hỗ trợ quét/dò vé. Điều quan trọng là đừng để vé “nằm im” đến khi hết hạn mới nhớ ra.

Thứ tư, nếu trúng giải - đặc biệt là giải lớn - hãy chủ động đi nhận trong thời hạn quy định. Đây là giới hạn pháp lý, không phải mốc “tham khảo”.

Thứ năm, cần chuẩn bị tâm lý và hiểu rõ “trúng lớn không đồng nghĩa cầm tiền ngay”. Quy trình phổ biến gồm xác minh vé, nộp hồ sơ nhận thưởng, xác minh danh tính, thực hiện nghĩa vụ thuế, rồi tiền thưởng mới được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng.

Thứ sáu, cảnh giác với các “trung gian chợ đen” trên mạng. Một số đối tượng quảng cáo có thể “soi cầu”, “biết trước kết quả”, hoặc “hỗ trợ nhận thưởng” qua kênh không chính thống. Đây là dạng rủi ro lừa đảo điển hình. Kết quả chỉ nên kiểm tra qua kênh chính thức, và việc nhận thưởng chỉ thực hiện tại điểm bán/đơn vị được ủy quyền.

Theo Sohu