Trời lạnh đừng chỉ ăn củ cải hay bắp cải: 8 loại rau này vừa giải độc, ngừa táo bón lại tăng đề kháng tốt

Mùa đông với thời tiết lạnh giá không chỉ khiến sinh hoạt đảo lộn mà còn tác động rõ rệt đến sức khỏe bên trong cơ thể. Khi nhiệt độ xuống thấp, quá trình trao đổi chất có xu hướng chậm lại, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn, nguy cơ táo bón, tích tụ độc tố và suy giảm miễn dịch cũng tăng cao. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, đặc biệt là rau xanh theo mùa, đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Lan Hương (chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng), mùa lạnh là thời điểm cơ thể dễ “ứ trệ” cả về chuyển hóa lẫn tiêu hóa. Nếu khẩu phần ăn thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau xanh, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng nóng trong, táo bón, da xấu và đề kháng suy giảm. Việc đa dạng hóa các loại rau, không chỉ bó hẹp ở củ cải hay bắp cải, sẽ giúp cơ thể được thanh lọc tốt hơn và duy trì sức khỏe ổn định trong suốt mùa đông.

Dưới đây là 8 loại rau rất đáng bổ sung thường xuyên trong mùa lạnh, không chỉ giúp giải độc, ngừa táo bón mà còn tăng cường miễn dịch hiệu quả.

Ớt chuông giàu Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, chống cảm cúm; chứa chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi thời tiết lạnh và hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ

1. Ớt chuông - “kho vitamin C” mùa đông

Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ và vàng, chứa hàm lượng vitamin C cao vượt trội, thậm chí cao hơn cả cam. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh cảm lạnh, cúm mùa đông. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong ớt chuông còn kích thích nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón hiệu quả.

2. Rau bina - Thanh lọc cơ thể, nuôi dưỡng đường ruột

Rau bina (cải bó xôi) giàu chất xơ, folate, sắt và magie – những dưỡng chất cần thiết cho quá trình thải độc gan và cải thiện tiêu hóa. Rau bina còn giúp làm mềm phân, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu thường gặp vào mùa lạnh khi ít vận động.

3. Bắp cải - “thực phẩm quốc dân” không thể bỏ qua

Bắp cải là loại rau quen thuộc nhưng giá trị dinh dưỡng lại vô cùng lớn. Chứa nhiều vitamin K, C và hợp chất chống oxy hóa, bắp cải giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, cải thiện chức năng ruột và hỗ trợ thải độc. Đặc biệt, bắp cải nấu chín rất phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu vào mùa đông.

Trong 100 gam cà chua sống bao gồm các thành phần như: 18 kcal, 0,9 gam đạm, 3,9 gam carb, 2,6 gam đường, 1,2 gam chất xơ, 0,2 gam chất béo…

4. Cà chua - Chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch

Cà chua giàu lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, cà chua còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, kích thích tiết dịch tiêu hóa, từ đó giảm táo bón và cảm giác ì ạch trong cơ thể.

5. Hẹ - Làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa

Theo Đông y, hẹ có tính ấm, rất thích hợp để sử dụng vào mùa lạnh. Hẹ giúp kích thích tiêu hóa, làm ấm bụng, giảm đầy hơi và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Ngoài ra, hẹ còn có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

6. Hành lá - Kháng khuẩn, giải cảm

Hành lá không chỉ là gia vị mà còn là “vị thuốc” tự nhiên trong mùa đông. Hành chứa nhiều hợp chất sulfur giúp kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng cảm lạnh. Đồng thời, hành lá kích thích tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón và chán ăn khi trời lạnh.

Trong nấm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như protide, glucide,vitamin C, vitamin PP và các acid béo không no…

7. Nấm sò - Giàu beta-glucan, tăng miễn dịch

Nấm sò là loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan và beta-glucan – hoạt chất có tác dụng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cholesterol. Nấm cũng giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, từ đó ngăn ngừa táo bón và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

8. Củ cải trắng - Giải độc, tiêu đờm

Dù thường được nhắc đến nhiều, củ cải trắng vẫn xứng đáng có mặt trong danh sách này. Củ cải giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ gan và phổi, đặc biệt tốt cho người hay bị ho, đờm vào mùa lạnh. Chất xơ trong củ cải cũng giúp ruột hoạt động trơn tru hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, trong mùa lạnh nên ưu tiên rau nấu chín hoặc xào nhanh, hạn chế ăn quá nhiều rau sống để tránh gây lạnh bụng. Bên cạnh đó, cần kết hợp đa dạng các loại rau khác nhau thay vì chỉ tập trung vào 1–2 loại quen thuộc.

Ngoài việc ăn rau, nên uống đủ nước ấm, duy trì vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc để hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất, hệ miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả hơn, là “lá chắn” vững chắc trước các bệnh thường gặp trong mùa đông.