Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!

21-01-2026 - 21:21 PM | Sống

Những loại rau quen thuộc, ngày nào cũng xuất hiện trên mâm cơm, hóa ra lại tiềm ẩn rủi ro nếu ăn sai cách.

Thực tế, bản thân các loại rau này không xấu, nhưng do chứa một số hoạt chất đặc biệt hoặc thường bị xử lý không đúng, chúng có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe nếu người ăn chủ quan.

1. Khoai tây mọc mầm

Khoai tây khi mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh sẽ sinh ra solanine, một loại alkaloid có độc tính với hệ thần kinh và đường tiêu hóa. Nguy hiểm ở chỗ, solanine không chỉ tập trung ở mầm mà có thể lan khắp củ. Việc cắt bỏ phần mầm không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!- Ảnh 1.

Dấu hiệu nhận biết là vỏ khoai có mảng xanh, mắt khoai lồi rõ. Cách phòng tránh tốt nhất là bảo quản khoai ở nơi tối, thoáng, không mua quá nhiều để tránh tồn lâu. Nếu khoai đã mọc mầm, tốt nhất không nên dùng làm thực phẩm.

2. Đậu que chưa chín kỹ

Đậu cô ve sống chứa saponin và lectin thực vật, có thể gây buồn nôn, nôn ói, đau bụng. Nguy cơ cao nhất xảy ra khi đậu chỉ được chần sơ, chưa đủ thời gian phá hủy độc tố.

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!- Ảnh 2.

Khi chế biến, cần tước bỏ xơ già, luộc trong nước sôi liên tục ít nhất 10 phút, đặc biệt với các món trộn hoặc xào nhanh. Nếu lo ngại, có thể thay thế bằng các loại đậu an toàn hơn như đậu đũa hoặc đậu Hà Lan.

4. Mộc nhĩ ngâm quá lâu

Mộc nhĩ khô nếu ngâm nước quá 4 giờ, đặc biệt ở nhiệt độ ấm, có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh độc tố nguy hiểm, chịu nhiệt cao và không bị phá hủy khi nấu.

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!- Ảnh 3.

Cách an toàn là ngâm mộc nhĩ bằng nước lạnh trong 2-3 giờ, hoặc nước ấm khoảng 1 giờ, dùng ngay sau khi nở. Mộc nhĩ đã ngâm không nên để qua đêm, kể cả trong tủ lạnh.

4. Rau muối chưa đủ thời gian

Trong quá trình muối dưa, nitrit - tiền chất của nitrosamine có hại - tăng cao trong giai đoạn 3-7 ngày đầu, sau đó mới giảm dần. Ăn dưa muối quá sớm có thể làm tăng nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh dạ dày.

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!- Ảnh 4.

Muối đủ thời gian, thường trên 20 ngày, hoặc bổ sung nguyên liệu giàu vitamin C như tỏi, ớt, nước chanh có thể giúp hạn chế nitrit.

5. Bông kim châm tươi

Bông kim châm tươi chứa colchicine, chất có thể chuyển hóa thành độc tố trong cơ thể. Trong quá trình phơi khô công nghiệp, phần lớn độc chất được phân hủy, nhưng với hoa tươi, nguy cơ vẫn còn cao. Chỉ nên dùng hoa hiên khô đã qua chế biến đạt chuẩn, hoặc nấu ở nhiệt độ cao trên 60 độ C trong thời gian đủ dài.

5 loại rau mà bác sĩ không bao giờ đụng đến, nhưng bạn có thể đang ăn mỗi ngày!- Ảnh 5.

Việc tự phơi tại nhà khó loại bỏ hoàn toàn độc tố. Nếu sau khi ăn xuất hiện buồn nôn, cần đi khám sớm.

Nghe qua có thể thấy “mâm rau” bỗng trở nên đáng lo, nhưng thực chất chỉ cần hiểu đúng đặc tính thực phẩm và chế biến khoa học, những loại rau này vẫn có thể ăn an toàn.

Vấn đề không nằm ở bản thân rau, mà ở sự chủ quan của người sử dụng. Hiểu biết và cẩn trọng chính là “liều thuốc” quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ

Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ Nổi bật

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm

Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm Nổi bật

Người đàn ông trúng xổ số 28 tỷ đồng, đi đổi thưởng thì bị từ chối, đại lý thông báo: "Anh chưa trả tiền mua vé"

Người đàn ông trúng xổ số 28 tỷ đồng, đi đổi thưởng thì bị từ chối, đại lý thông báo: "Anh chưa trả tiền mua vé"

21:04 , 21/01/2026
Trời lạnh đừng chỉ ăn củ cải hay bắp cải: 8 loại rau này vừa giải độc, ngừa táo bón lại tăng đề kháng tốt

Trời lạnh đừng chỉ ăn củ cải hay bắp cải: 8 loại rau này vừa giải độc, ngừa táo bón lại tăng đề kháng tốt

20:59 , 21/01/2026
Phát hiện 18 người chuyển khoản hơn 40 triệu đồng vào tài khoản của thanh niên SN 2008: Công an khẩn trương dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra

Phát hiện 18 người chuyển khoản hơn 40 triệu đồng vào tài khoản của thanh niên SN 2008: Công an khẩn trương dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra

20:36 , 21/01/2026
NASA đã đúng

NASA đã đúng

20:12 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên