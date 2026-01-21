Hàng chục triệu người dùng Zalo lưu ý: Có thể bị mất sạch tin nhắn nếu không làm điều này

Dữ liệu trò chuyện không chỉ là thông tin liên lạc mà còn là kho lưu trữ kỷ niệm và công việc quan trọng. Vì Zalo áp dụng cơ chế bảo mật lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thiết bị cá nhân, việc nắm vững quy trình sao lưu và khôi phục là điều kiện tiên quyết để bạn không bị mất dữ liệu khi đổi máy hoặc cài đặt lại ứng dụng.

Hiểu về cơ chế lưu trữ của Zalo: Tại sao phải sao lưu?

Khác với nhiều ứng dụng nhắn tin hiện nay thường lưu trữ dữ liệu tập trung trên máy chủ đám mây, Zalo áp dụng cơ chế lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thiết bị cá nhân của người dùng nhằm đảm bảo tối đa quyền riêng tư. Điều này mang lại sự an tâm về bảo mật thông tin, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dữ liệu hội thoại sẽ gắn liền với chiếc điện thoại bạn đang sử dụng.

Do đó, khi người dùng thực hiện đăng nhập tài khoản trên một thiết bị mới hoặc cài đặt lại ứng dụng, hệ thống sẽ không tự động đồng bộ hóa các tin nhắn cũ nếu trước đó người dùng không chủ động thực hiện thao tác sao lưu thủ công. Đặc biệt, người dùng cần lưu ý rằng nếu ứng dụng bị xóa khỏi máy trước khi bản sao lưu được tạo thành công, toàn bộ dữ liệu hiện có sẽ bị mất vĩnh viễn và không có cách nào để khôi phục lại trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Quy trình sao lưu tin nhắn trên thiết bị cũ (Máy đang dùng)

Trước khi chuyển sang điện thoại mới hoặc thực hiện lệnh xóa ứng dụng, bạn cần tạo một "bản đóng gói" dữ liệu theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập phần cài đặt sao lưu: Mở ứng dụng Zalo, chọn tab Cá nhân (biểu tượng hình người ở góc dưới bên phải). Sau đó, nhấn vào biểu tượng Cài đặt (hình bánh răng) ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Kích hoạt lệnh sao lưu: Tìm và chọn mục Sao lưu và khôi phục. Tại giao diện này, nhấn nút Sao lưu ngay, sau đó chọn Tiếp tục.

Bước 3: Thiết lập mật khẩu bảo vệ bản sao lưu: Zalo yêu cầu bạn đặt mật khẩu để mã hóa dữ liệu. Mật khẩu này sẽ được yêu cầu nhập lại khi bạn khôi phục trên máy mới. Lưu ý: Nếu quên mật khẩu này, bạn sẽ không thể mở bản sao lưu.

Bước 4: Hoàn tất quá trình: Hệ thống sẽ tiến hành tải dữ liệu lên bộ nhớ tạm thời. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Zalo trong lúc quá trình này diễn ra. Khi màn hình báo "Sao lưu thành công", dữ liệu của bạn đã sẵn sàng để chuyển sang máy mới.

Quy trình khôi phục tin nhắn trên thiết bị mới

Sau khi đã đăng nhập tài khoản Zalo trên điện thoại mới, hệ thống sẽ tự động nhận diện nếu bạn có bản sao lưu cũ. Hãy thực hiện theo trình tự:

Xác nhận khôi phục: Ngay sau khi đăng nhập, một thông báo sẽ hiện lên hỏi bạn có muốn khôi phục tin nhắn cũ hay không. Hãy nhấn Khôi phục.

Nhập mật khẩu mã hóa: Nhập chính xác mật khẩu bản sao lưu mà bạn đã thiết lập ở Bước 2.

Đồng bộ dữ liệu: Quá trình khôi phục sẽ diễn ra trong vài giây đến vài phút tùy thuộc vào lượng tin nhắn của bạn. Khi hoàn tất, các cuộc hội thoại văn bản sẽ xuất hiện đầy đủ trên máy mới.

Những giới hạn quan trọng và giải pháp nâng cao

Mặc dù quy trình sao lưu khá thuận tiện, người dùng vẫn cần lưu ý một số giới hạn kỹ thuật nhất định để tránh các sự cố mất dữ liệu ngoài ý muốn. Bản sao lưu tiêu chuẩn của Zalo hiện nay chủ yếu tập trung vào việc lưu trữ các tin nhắn ở dạng văn bản, trong khi các nội dung đa phương tiện như hình ảnh, video hay các tệp tin đính kèm thường sẽ không được bao gồm trong gói dữ liệu này.

Đồng thời, những cuộc hội thoại đã bị xóa hoặc tin nhắn đã thực hiện lệnh thu hồi trước thời điểm nhấn nút sao lưu cũng sẽ không thể xuất hiện trở lại sau khi khôi phục. Để giải quyết các hạn chế này và đảm bảo an toàn toàn diện cho mọi loại dữ liệu, người dùng có thể lựa chọn nâng cấp lên dịch vụ zCloud. Giải pháp này không chỉ giúp tự động lưu trữ đầy đủ ảnh, video và tệp tin mà còn hỗ trợ tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ cho điện thoại bằng cách đẩy dữ liệu lên không gian lưu trữ trực tuyến chuyên dụng của Zalo.

Lưu ý riêng cho các dòng máy Samsung và Google Pixel

Zalo có một tính năng đặc biệt dành riêng cho người dùng các thiết bị Samsung hoặc Google Pixel chạy hệ điều hành tương thích. Khi bạn thực hiện lệnh gỡ bỏ ứng dụng Zalo, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn "Giữ lại tin nhắn". Nếu bạn tích chọn mục này, các dữ liệu trò chuyện sẽ được tạm giữ lại trong bộ nhớ máy, giúp bạn có ngay dữ liệu khi cài đặt lại ứng dụng trên cùng thiết bị đó mà không cần qua các bước khôi phục phức tạp từ bản sao lưu trực tuyến.