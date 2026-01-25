Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao không nên vứt bỏ vỏ hành tây?

25-01-2026 - 09:15 AM | Sống

Vỏ hành tây thường bị bỏ đi, nhưng lại chứa nhiều hợp chất có lợi, giúp giảm lãng phí thực phẩm và mang đến những giá trị bất ngờ cho đời sống.

Hành tây là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nhưng phần vỏ bên ngoài thường bị bỏ đi ngay sau khi sơ chế. Ít ai biết rằng lớp vỏ này lại chứa nhiều hợp chất có lợi, không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn được sử dụng trong chăm sóc tóc, hỗ trợ giấc ngủ và sức khỏe mạch máu. Những công dụng bất ngờ này khiến vỏ hành tây không còn là phần nên vội vứt bỏ.

Vỏ hành tây thường bị bỏ đi, nhưng lại chứa nhiều hợp chất có lợi (Ảnh: Shutterstock)

Những lợi ích đáng chú ý của vỏ hành tây

Hỗ trợ làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa

Theo Times of India , vỏ hành tây chứa quercetin - một flavonoid phổ biến trong rau, ngũ cốc và trái cây – có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa.

Ngoài ra, nước nấu từ vỏ hành tây ít calo và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng cũng như cholesterol khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Vỏ hành tây có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Vỏ hành tây có thể được dùng để pha trà như một thức uống thảo mộc đơn giản, giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Phần vỏ này chứa L-tryptophan - axit amin liên quan đến quá trình điều hòa giấc ngủ – có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi hơn khi sử dụng hợp lý.

Góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu

Theo Sohu , vỏ hành tây chứa quercetin – một flavonoid có nhiều ở lớp vỏ nâu bên ngoài – được biết đến với khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ mạch máu trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của thành mạch.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong hành tây có thể góp phần chống viêm và hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Lưu ý khi sử dụng vỏ hành tây

Vỏ hành tây không nên ăn sống do khá dai, khó nhai và có thể gây hóc hoặc khó tiêu, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích. Vì vậy, phần vỏ này nên được nấu chín để đảm bảo an toàn và dễ hấp thu.

Khi chế biến, vỏ hành tây có thể được thêm vào nước dùng, các món súp hoặc món hầm nhằm tăng hương vị tự nhiên.

Theo Thu Hiền/VTC News

VTC News

