Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái ở Nhật Bản báo chuyển khoản thành công 140 triệu đồng, mẹ kiểm tra tài khoản rồi báo luôn công an xã

28-01-2026 - 18:51 PM | Sống

Trong quá trình làm việc tại Công an xã, người phụ nữ này vẫn liên tục nhận được điện thoại cũng như tin nhắn thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền.

Mới đây, Công an xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền 140 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 23/1, chị Vũ Thị V đến Công an xã Đồng Phúc với tâm lý lo lắng, hoang mang. Chị V cho biết trong buổi sáng cùng ngày, một đối tượng nhiều lần gọi điện video bằng tài khoản messenger giống với tài khoản messenger con gái chị V (hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản). Tuy nhiên khi gọi điện, đối tượng giả danh con gái chị V không để hiển thị hình ảnh và âm thanh. Đối tượng lấy lý do là điện thoại hỏng nên không hiển thị được hình ảnh và âm thanh.

Sau đó, người này tắt cuộc gọi và nhắn tin với chị V kể rằng hiện tại đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những người đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Mỗi giao dịch thành công sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch. Đối tượng cho biết cần người có tài khoản ở Việt Nam để chuyển tiền cho gia đình của những người sử dụng dịch vụ nêu trên.

Đối tượng nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị V để chị giao dịch với những người ở Việt Nam. Sau đó, đối tượng gửi ảnh biên lai chuyển khoản thành công 140 triệu đồng cho chị V.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, chị chưa thấy có tiền chuyển về tài khoản của mình. Nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chị V nhanh chóng đến Công an xã Đồng Phúc để trình báo.

Công an xã đã hướng dẫn với chị V về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong quá trình Công an xã đang giải thích, chị V vẫn liên tục nhận được điện thoại cũng như tin nhắn messenger của đối tượng thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền.

Con gái ở Nhật Bản báo chuyển khoản thành công 140 triệu đồng, mẹ kiểm tra tài khoản rồi báo luôn công an xã - Ảnh 1.

Công an xã Đồng Phúc hướng dẫn, cảnh báo chị Vũ Thị V không tin vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên chị V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền như đối tượng yêu cầu, sau đó đối tượng đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc của chị V.

Trước phương thức và thủ đoạn như vụ việc trên, công an địa phương cho biết người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền ngay và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh và nhanh chóng trình báo công an địa phương hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên

Tài khoản MB Bank của thanh niên SN 1996 có giao dịch 1,4 tỷ đồng với người không rõ lai lịch: Công an xã lập tức vào cuộc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin khẩn về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo, Messenger, SMS, tất cả người dân cần biết càng sớm càng tốt

Thông tin khẩn về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo, Messenger, SMS, tất cả người dân cần biết càng sớm càng tốt Nổi bật

Mua chỗ đỗ xe nhưng không có ô tô, chủ nhà tận dụng làm tủ chứa đồ, 6 tháng sau nhận thông báo: "Có thể bị phạt 75 triệu đồng"

Mua chỗ đỗ xe nhưng không có ô tô, chủ nhà tận dụng làm tủ chứa đồ, 6 tháng sau nhận thông báo: "Có thể bị phạt 75 triệu đồng" Nổi bật

Rùng mình đường dây "hô biến" thạch tín gây ung thư thành thuốc diệt tủy răng ở TP.HCM, đã bán hơn 3.000 sản phẩm cho loạt cơ sở nha khoa

Rùng mình đường dây "hô biến" thạch tín gây ung thư thành thuốc diệt tủy răng ở TP.HCM, đã bán hơn 3.000 sản phẩm cho loạt cơ sở nha khoa

18:29 , 28/01/2026
Loại cây gia vị nên trồng trong nhà vào năm mới: "Hút" may mắn, tài lộc, làm thuốc khi cần

Loại cây gia vị nên trồng trong nhà vào năm mới: "Hút" may mắn, tài lộc, làm thuốc khi cần

18:07 , 28/01/2026
Em út U23 Việt Nam xúc động nhớ ngày mẹ ở trọ, làm thuê nuôi con học bóng đá

Em út U23 Việt Nam xúc động nhớ ngày mẹ ở trọ, làm thuê nuôi con học bóng đá

17:28 , 28/01/2026
Trường ĐH Sư phạm 2 đục bỏ tên tiến sĩ vì dùng bằng giả: Hiệu trưởng nói gì?

Trường ĐH Sư phạm 2 đục bỏ tên tiến sĩ vì dùng bằng giả: Hiệu trưởng nói gì?

16:32 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên