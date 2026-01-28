Mua chỗ đỗ xe nhưng không có ô tô, chủ nhà tận dụng làm tủ chứa đồ, 6 tháng sau nhận thông báo: "Có thể bị phạt 75 triệu đồng"

Tận dụng chỗ đỗ xe chưa cần sử dụng

Theo Toutiao, sự việc xảy ra tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 1 người đàn ông họ Ngũ có mua chỗ đỗ xe trong khu dân cư mình sống. Do điều kiện gia đình chưa cần dùng đến ô tô, chỗ đỗ xe này hầu như luôn bị bỏ trống. Trong khi đó, căn nhà của ông Ngũ lại ngày càng chật chội: đồ chơi của con cái, vật liệu thừa sau khi sửa nhà, sách cũ và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác chất đầy trong tủ đồ và kho chứa, không còn chỗ để.

Trong một lần quan sát, ông Ngũ nhận thấy có một số hộ gia đình khác đã đặt các thùng sắt hoặc tủ kim loại ở chỗ đỗ xe để chứa đồ. Ông bèn nảy sinh ý định làm theo, với suy nghĩ rằng vừa không ảnh hưởng đến ai, vừa giải quyết được vấn đề không gian lưu trữ trong nhà.

Sau khi cân nhắc, ông Ngũ đã chi 6.700 NDT (khoảng 25 triệu đồng) đặt làm 1 tủ kim loại theo đúng kích thước vạch vàng của chỗ đỗ xe. Chiếc tủ được thiết kế gắn bánh xe để có thể di chuyển, nhằm tránh bị xem là công trình cố định. Bên trong chỉ chứa các vật dụng sinh hoạt thông thường, không dễ cháy nổ. Ông cũng cho biết vị trí đặt tủ không hề cản trở lối đi hay ảnh hưởng đến việc đỗ xe của các hộ xung quanh.

Chiếc tủ trong sự việc

Trước khi lắp đặt, ông Ngũ cũng đã chủ động trao đổi với các hộ liền kề và nhận được sự đồng thuận ngầm, thậm chí có hàng xóm còn bày tỏ ý định làm theo cách này.

Sự việc bị phản ánh

Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm sau, chiếc tủ kim loại bất ngờ bị người khác phản ánh. Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng quản lý đô thị đã đến kiểm tra và kết luận rằng chiếc tủ này thuộc dạng công trình xây dựng trái phép, tự ý thay đổi công năng quy hoạch của chỗ đỗ xe. Căn cứ vào các quy định liên quan, cơ quan chức năng đã ra thông báo yêu cầu ông Ngũ tháo dỡ tủ trước ngày 17/1, đồng thời đến đội chấp pháp vào ngày 12/1 để phối hợp làm việc.

Trước quyết định này, ông Ngũ không khỏi thắc mắc và nhanh chóng tìm đến Cục Tài nguyên và Môi trường xin tư vấn. Cơ quan này cho biết, trong hồ sơ quy hoạch, chỗ đỗ xe chỉ được phép sử dụng cho mục đích đỗ xe. Việc thay đổi công năng phải được phê duyệt theo đúng quy trình, và hiện nay chưa có tiền lệ chấp thuận cho việc chuyển chỗ đỗ xe thành không gian lưu trữ.

Vụ việc cũng khiến ban quản lý khu dân cư rơi vào thế khó. Nhân viên quản lý cho biết, đơn vị chỉ có chức năng dịch vụ, không có quyền cưỡng chế hay xử phạt. Trước đó, họ đã thực hiện đúng trách nhiệm bằng cách nhắc nhở cư dân và báo cáo tình hình lên các cơ quan chức năng liên quan như quản lý đô thị và phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, do không thể giải quyết triệt để, ban quản lý lại trở thành đối tượng bị một số cư dân chỉ trích là “không làm tròn trách nhiệm”.

Theo ý kiến của các chuyên gia pháp lý, nhà ở và chỗ đỗ xe đều phải được sử dụng đúng theo công năng đã được phê duyệt trong quy hoạch. Việc tự ý thay đổi mục đích sử dụng có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2.000 - 20.000 NDT (khoảng 7,5 – 75 triệu đồng). Nếu hành vi này ảnh hưởng đến lối thoát hiểm, an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc quyền lợi hợp pháp của các cư dân khác, người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại.

Sau khi câu chuyện lan truyền trong khu dân cư, dư luận đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cách làm của ông Ngũ thể hiện sự sáng tạo và tiết kiệm không gian, trong khi những người khác lại lo ngại về nguy cơ mất an toàn và việc phá vỡ các quy định chung.

Hiện tại, ông Ngũ đã quyết định chấp hành yêu cầu sửa chữa. Ông dự định sẽ tháo dỡ chiếc tủ kim loại vào cuối tuần và tặng lại cho 1 người bạn có sân vườn để tiếp tục sử dụng, tránh gây lãng phí. Ông cho biết, bản thân sẽ tuân thủ các quy định hiện hành và sử dụng chỗ đỗ xe đúng mục đích trong thời gian tới.

Theo Toutiao