Sốc vì thưởng Tết của công ty tôi

Những ngày giáp Tết, khi các công ty rộn ràng tổng kết, thưởng nóng, câu chuyện về phần thưởng cuối năm thường ngập tràn trên mạng xã hội Trung Quốc. Giữa không khí ấy, một câu chuyện vừa buồn cười vừa chua chát bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhân vật chính là một nhân viên văn phòng trẻ làm việc tại Trùng Khánh, sử dụng nickname “Tiểu Mã Không May”. Chỉ sau một đêm, bài chia sẻ của anh đã nhận về hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Trong lúc bạn bè, đồng nghiệp khoe thưởng Tết là tiền mặt, thẻ mua sắm hay đồ điện tử, món quà mà Tiểu Mã nhận được từ công ty lại vô cùng đặc biệt: một bó cần tây còn nguyên rễ, buộc sơ sài bằng dây nilon.

Theo lời kể của anh, buổi trao tặng diễn ra vào buổi chiều cận Tết. Sếp lần lượt gọi từng nhân viên lên nhận “quà tri ân” sau một năm làm việc. Dù biết tình hình kinh doanh ảm đạm trong năm vừa qua, ai nấy vẫn hồi hộp hy vọng có chút tiền thưởng để trang trải dịp cuối năm. Nhưng khi cầm chiếc túi đen trên tay, Tiểu Mã lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một bó cần tây xanh mướt. Cả căn phòng chững lại vài giây, rồi vang lên những tràng cười gượng.

Ảnh: Internet

Ban đầu, Tiểu Mã nghĩ đây chỉ là một trò đùa vui. Tuy nhiên, quan sát xung quanh, anh nhận ra không ít đồng nghiệp khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự: người ôm túi bắp cải, người xách khoai tây, có người còn nhận được một quả bí đỏ. Lý do được sếp đưa ra khá ngắn gọn: công ty muốn mang đến “không khí Tết xanh, gần gũi nông sản” và mong mọi người cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Khi về nhà, Tiểu Mã chụp lại bó cần tây và đăng lên mạng kèm dòng chú thích hài hước: “Thưởng Tết năm nay của tôi đây, vừa ăn chắc khỏe, vừa không lo tăng cân”. Cách nói nửa đùa nửa buồn khiến nhiều người vừa bật cười, vừa thấy chạnh lòng.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền. Có người mỉa mai rằng công ty quá “quan tâm sức khỏe nhân viên”, có người gọi đây là phiên bản thưởng Tết “eat clean”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ những kỷ niệm thưởng Tết oái oăm mà họ từng gặp phải, từ khăn giấy, chai nước mắm cho đến lịch treo tường tồn kho.

Trước làn sóng chú ý, Tiểu Mã nói rõ hơn về hoàn cảnh cá nhân. Anh là nhân viên hợp đồng, thu nhập không cao, thường xuyên tăng ca suốt cả năm. Với anh, thưởng Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra. “Chỉ cần là tiền mặt hay một món quà đàng hoàng, dù không nhiều tôi cũng thấy ấm áp. Nhưng nhận một bó rau thế này, thật sự không biết nên cười hay nên buồn”, anh chia sẻ.

Vài ngày sau, câu chuyện lan rộng đến mức ban lãnh đạo công ty cũng phải lên tiếng. Theo cập nhật của Tiểu Mã, bộ phận nhân sự đã liên hệ riêng, giải thích rằng có sự “nhầm lẫn trong khâu chuẩn bị quà” và gửi bổ sung cho mỗi nhân viên một khoản tiền nhỏ gọi là “lì xì cuối năm”. Dù số tiền không lớn, anh cho biết cảm giác được tôn trọng đã phần nào được bù đắp.

Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với đó, nhiều công ty lại nổi tiếng vì những món thưởng Tết giá trị và chất lượng. Một doanh nghiệp công nghệ chuyên sản xuất thiết bị gia dụng thông minh tên là Dreame Technology đã gây chú ý khi quyết định tặng thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên bằng vàng 9999.

Theo thông tin được chia sẻ, mỗi lao động đều nhận 1 gram vàng nguyên chất, bên cạnh các khoản thưởng tiền mặt vẫn được chi trả theo thông lệ hằng năm. Với quy mô nhân sự lên đến 18.000 người, dân tình cho rằng tổng kinh phí dành cho khoản thưởng đặc biệt này ước tính vượt 26 triệu NDT, chưa kể các khoản thưởng khác mà doanh nghiệp vẫn duy trì vào dịp cuối năm.

Doanh nghiệp này cho biết việc chọn vàng thật thay cho một phần tiền thưởng xuất phát từ nhiều lý do. Quan trọng nhất, vàng được xem là tài sản giữ giá, ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Bên cạnh đó, trong văn hóa Á Đông, vàng còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, đặc biệt phù hợp để trao tặng vào dịp đầu năm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, hình thức thưởng này nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều bình luận hài hước như: “Thưởng thế này mà mang về khoe với gia đình dịp Tết thì sĩ luôn”.

(Tổng hợp)