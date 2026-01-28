Loại cây gia vị nên trồng trong nhà vào năm mới: "Hút" may mắn, tài lộc, làm thuốc khi cần

Việt Nam là một trong những quốc gia nổi tiếng về việc sử dụng đa dạng các loại cây gia vị trong ẩm thực. Trong đó, húng quế gây ấn tượng với mùi thơm nồng nhẹ, vị the mát. Từ bát phở bò trứ danh của người Việt tới những tô bún thanh mát, những món cuốn dân dã, húng quế đều hiện diện, góp phần tạo nên hương vị đặc trưng, tròn vị cho món ăn. Ngoài làm rau gia vị, từ xa xưa, húng quế đã được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị bệnh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết, trong phong thủy, húng quế còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi trồng trong nhà vào dịp năm mới.

Ý nghĩa phong thủy của cây húng quế

Cây húng quế có ý nghĩa may mắn trong phong thủy (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, húng quế không chỉ là rau gia vị quen thuộc mà còn được xem là loại cây mang ý nghĩa phát tài, phát lộc. Nhiều quan niệm cho rằng, trồng húng quế quanh nhà giúp gia chủ thu hút may mắn và nguồn năng lượng tích cực trong năm mới.

Lá húng quế thường mọc hướng lên trên. Đặc điểm này tượng trưng cho dương khí, sự sinh trưởng và phát triển. Hương thơm nồng nhẹ của cây được cho là có tác dụng thanh lọc không gian, xua đi cảm giác nặng nề, u ám trong nhà. Không ít người tin rằng mùi tinh dầu tự nhiên từ lá húng quế giúp tinh thần dễ chịu hơn, từ đó tạo sinh khí tốt cho không gian sống.

Hoa húng quế (Ảnh minh họa).

Trong văn hóa tâm linh phương Đông, đặc biệt tại Ấn Độ, húng quế còn gắn với yếu tố linh thiêng và sự bảo hộ. Khi được trồng đúng vị trí, cây được cho là giúp giữ tài khí, hạn chế năng lượng tiêu cực xâm nhập vào nhà.

Theo phong thủy, các hướng Bắc, Đông và Đông Bắc được xem là phù hợp để trồng húng quế. Đây là những hướng giúp cây phát huy tốt ý nghĩa may mắn. Với đặc tính dễ trồng, dễ sống, húng quế thường được lựa chọn đặt ở ban công, cửa sổ hoặc khu vực bếp, vừa tiện sử dụng, vừa mang thông điệp may mắn.

Lợi ích đối với sức khỏe của cây húng quế

Một số món ăn có húng quế (Ảnh minh họa).

Theo Cleveland Clinic , cây húng quế có những lợi ích nổi bật sau đây với sức khỏe:

Bảo vệ tế bào, chống lão hóa

Húng quế giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do sinh ra từ stress, viêm nhiễm hay môi trường ô nhiễm. Nhờ đó, cơ thể giảm nguy cơ tổn thương tế bào kéo dài.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy tinh dầu và chiết xuất từ húng quế có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học đánh giá đây là tín hiệu tích cực, dù vẫn cần thêm nghiên cứu trên người.

Tốt cho tim mạch

Húng quế từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể giúp cải thiện huyết áp và giảm cholesterol.

Giúp ổn định đường huyết

Cả nghiên cứu trên người và trong phòng thí nghiệm đều ghi nhận húng quế có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích với người có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Cải thiện tinh thần và trí nhớ

Việc sử dụng húng quế thường xuyên được cho là giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung, đồng thời giảm căng thẳng và lo âu.

Nguồn: Tổng hợp