5 loại cây gia vị trong vườn vừa đuổi muỗi hiệu quả, vừa là thuốc quý: Rất dễ trồng

Trong nhà xuất hiện muỗi luôn là nỗi lo của mọi gia đình bởi đây là vật chủ trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm. Trong khi nhiều người tìm đến thuốc xịt hay hương hóa học để đuổi muỗi thì ngay trong vườn nhà lại có những loại cây gia vị vừa giúp xua muỗi hiệu quả, vừa được xem như vị thuốc quý. Dưới đây là 5 loại cây tiêu biểu, dễ trồng và có tác dụng xua đuổi muỗi cực tốt.

Tía tô

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong các món ăn Việt. Mùi thơm đặc trưng của tía tô do có chứa perillaldehyde - hợp chất tự nhiên có khả năng khiến muỗi tránh xa. Nhiều người còn giã nát lá tía tô, chà nhẹ lên da để giảm ngứa và sưng đỏ sau khi bị muỗi đốt.

Không chỉ vậy, tía tô là vị thuốc y học cổ truyền nổi tiếng giúp hỗ trợ giải cảm, chữa ho, trị mẩn ngứa, hạ sốt và tăng sức đề kháng. Cây dễ trồng, dễ mọc lại từ gốc, rất thích hợp cho những khu vườn nhỏ hoặc trồng chậu ngoài ban công.

Tía tô (Ảnh minh họa).

Rau mùi

Rau mùi hay còn gọi là ngò rí, chứa linalool và geraniol. Đây là các loại tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng nhỏ như kiến, ruồi giấm. Mùi thơm nhẹ, thanh mát của rau mùi giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu trong phòng bếp. Trong ẩm thực, rau mùi là gia vị không thể thiếu của món phở, canh.

Rau mùi còn là vị thuốc được dùng để hỗ trợ giải độc, kích thích tiêu hóa, chữa cảm cúm. Một mẹo nhỏ là giã rau mùi với nước và xịt quanh phòng, bạn sẽ có ngay dung dịch đuổi muỗi tự nhiên, an toàn.

Kinh giới

Kinh giới có mùi thơm, cay nhẹ khiến muỗi và ruồi giấm không thích. Cây rất dễ trồng, thường được dùng ăn kèm các món nướng, bún chả, lẩu riêu.

Từ lâu, lá kinh giới đã là vị thuốc Đông y hỗ trợ trị cảm lạnh, mẩn ngứa, ho, và hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt, treo bó kinh giới khô trong phòng ngủ không chỉ giúp phòng thơm nhẹ mà còn khiến muỗi tránh xa khu vực đó.

Húng chanh

Trong danh sách các cây gia vị đuổi muỗi, húng chanh được xem là ứng viên đuổi muỗi hiệu quả. Lá húng chanh chứa thymol và carvacrol hai hoạt chất kháng khuẩn mạnh, giúp đuổi muỗi hiệu quả và làm sạch không khí.

Húng chanh dễ trồng trong chậu nhỏ, chỉ cần giâm cành là mọc khỏe. Không chỉ xua muỗi, húng chanh còn là bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị ho, viêm họng, khản tiếng rất hiệu quả. Bạn có thể nghiền vài lá húng chanh đặt ở đầu giường, hương thơm lan tỏa giúp dễ ngủ và muỗi không dám lại gần.

Húng chanh (Ảnh minh họa).

Mùi tàu (ngò gai)

Mùi tàu là loại rau quen thuộc trong các món nước như bún bò, phở, canh cá. Tinh dầu trong mùi tàu chứa aldehyde và terpen, hai hợp chất có khả năng xua đuổi muỗi, ruồi rất tốt.

Cây mùi tàu dễ trồng, ưa ẩm, thích hợp với khí hậu nhiệt đới. Ngoài công dụng làm gia vị, mùi tàu còn được dân gian dùng để chữa tiêu hóa kém, giải độc và giảm ho. Đặt một chậu nhỏ mùi tàu gần bếp hoặc sân sau sẽ giúp hạn chế muỗi bay vào nhà.

Lá chanh

Lá chanh không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn là “vệ sĩ” chống muỗi tự nhiên. Tinh dầu lá chanh chứa limonene và citronellal, hai hoạt chất xua côn trùng mạnh tương tự tinh dầu sả chanh.

Dân gian còn dùng nước đun lá chanh để tắm hoặc xịt phòng, vừa khử mùi hôi, vừa làm dịu da. Cây chanh dễ trồng trong chậu nhỏ, chỉ cần đủ nắng là tỏa hương khắp vườn.

Để cây phát huy hiệu quả, nên đặt ở nơi có ánh sáng 4-6 giờ/ngày, đất tơi xốp thoát nước tốt. Bạn có thể kết hợp trồng sả - húng quế - bạc hà gần cửa sổ, hương thảo - tía tô - húng chanh quanh bếp hoặc ban công. Các loại cây này không chỉ giúp xua đuổi muỗi tự nhiên, mà còn tạo mảng xanh thư giãn và nguồn thảo dược sẵn có trong gia đình.