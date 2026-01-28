Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hải Phòng chốt Ngoại ngữ là môn thi thứ ba vào lớp 10

28-01-2026 - 16:01 PM | Sống

Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định chọn môn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027.

Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều tiêu chí về năng lực học sinh, định hướng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cũng như tham khảo kinh nghiệm tổ chức kỳ thi của một số địa phương khác.

Theo phương thức tuyển sinh mới, thí sinh sẽ tham gia ba bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (bao gồm một trong các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc hiểu và từ vựng – ngữ pháp tương đương trình độ THCS.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, việc đưa môn Ngoại ngữ vào kỳ thi chính thức nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực học sinh, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận ngoại ngữ từ sớm. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường, đồng thời khuyến khích học sinh trang bị kỹ năng ngôn ngữ phục vụ học tập và hội nhập.

Hải Phòng chính thức chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Sở cũng đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực cho giáo viên, hướng dẫn học sinh ôn tập phù hợp với nội dung thi mới, đồng thời phối hợp với các phòng giáo dục quận, huyện để triển khai ngay từ học kỳ II của năm học 2025–2026.

Về thời gian thi dự kiến, khối đại trà sẽ tổ chức từ ngày 2 và 4/6/2026. Trong đó, môn Ngữ Văn thi dưới hình thức tự luận, Toán và Ngoại ngữ thi dưới hình thức trắc nghiệm. Học sinh thi vào trường chuyên ngày 5 và 6/6/2026. Hình thức thi môn Toán kỳ thi này có sự thay đổi sau khi hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng. Khi chưa hợp nhất, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại tỉnh Hải Dương (cũ), môn toán được thi theo hình thức tự luận; còn tại Hải Phòng thi theo hình thức trắc nghiệm.

Các thí sinh cần nắm rõ thể lệ thi, thời gian đăng ký dự thi và nội dung ôn tập theo thông báo chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Số học sinh lớp 9 của Hải Phòng hiện là 71.083 em.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026, TP Hải Phòng cũng lựa chọn 3 môn thi là Toán, Văn và Ngoại ngữ (bao gồm một trong các môn tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn và Trung Quốc).

Thêm nhiều địa phương chốt tiếng Anh là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

