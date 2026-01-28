Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bố Nguyễn Đình Bắc làm 100 mâm cỗ tri ân làng xóm: Từ sáng không khí đã tất bật

28-01-2026

Đoạn clip ghi lại khung cảnh gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc dựng rạp, làm 100 mâm cỗ mời làng xóm đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khung cảnh gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc dựng rạp, làm cơm mời làng xóm đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bình luận. Sáng nay 28/1, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Đình Ấp xác nhận về việc gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc quy mô 100 mâm cỗ để bày tỏ lòng tri ân đến bà con lối xóm, bạn bè thân hữu tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An.

Theo lời ông Ấp, đây là hành động xuất phát từ mong muốn của gia đình và cá nhân Đình Bắc, nhằm cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia và cổ vũ nhiệt thành mà người dân quê nhà đã dành cho cầu thủ trẻ trong suốt thời gian qua.

Trong những ngày, gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của bà con. Từ những lời hỏi han, động viên đến việc cùng nhau tụ họp theo dõi các trận đấu qua màn hình lớn, tất cả đều thể hiện tình cảm gắn bó, ấm áp của cộng đồng.

VnExpress thông tin từ sáng sớm nay (28/1), không khí tại xóm Hưng Yên Bắc 2 đã tất bật. Người dân trong xã, mỗi người một tay phụ giúp gia chủ dựng rạp, kê bàn ghế và chuẩn bị thực phẩm.

Ông Nguyễn Tú, 56 tuổi, hàng xóm của gia đình cho biết ông rất bất ngờ và xúc động trước lời mời này. "Không phải ai thành đạt cũng nghĩ đến chuyện quay về cảm ơn bà con trân trọng như vậy", ông Tú trả lời phỏng vấn trên VnExpress.

Không khí tại xóm Hưng Yên Bắc 2 đã tất bật từ sáng sớm 28/1. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, bà Phạm Thị Cúc, 60 tuổi, chia sẻ trên VnExpress rằng bà con quý mến Đình Bắc không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi cách sống "biết trước biết sau". Dù đã nổi tiếng, mỗi lần về quê, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn giữ nếp lễ phép, không tạo khoảng cách.

Trước đó, Đình Bắc về đến nhà lúc rạng sáng 27/1. Biết tin "vua phá lưới" vòng chung kết U.23 châu Á đã về nhà, nhiều người dân ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An) đã đến nhà để hỏi thăm, chúc mừng. Rất đông người hâm mộ, trong đó có nhiều fan còn rất nhỏ tuổi ùa nhau vào xin chữ ký của tiền đạo 22 tuổi này.

Nhiều fan còn rất nhỏ tuổi ùa nhau vào xin chữ ký của tiền đạo 22 tuổi. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Chia sẻ trên Thanh Niên, bố mẹ Đình Bắc biết con về nên đã chuẩn bị chu đáo trà nước để tiếp khách. Đình Bắc chỉ về thăm nhà được 2 ngày, sau đó phải quay trở lại CLB Công an Hà Nội để đá V-League.

