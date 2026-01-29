Hé lộ mức lương nhân sự AI làm việc cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau 12 tuần đào tạo: Có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng

Ngày 28/1 vừa qua, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Điểm nhấn của mô hình này là đào tạo tinh gọn, tốc độ; cùng cơ hội việc làm với mức lương đặc biệt hấp dẫn tỷ lệ thuận với năng lực thực chiến.

Ảnh minh họa

Theo đó chương trình có hai mức độ:

- Cơ bản: dành cho nhân viên tác nghiệp AI.

- Nâng cao: dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo các dự án AI trong các lĩnh vực chuyên sâu.

Chương trình trình đào tạo được thiết kế theo khung năng lực SFIA (Chuẩn năng lực kỷ nguyên thông tin - Skills Framework for the Information Age). SFIA công bố đã có hơn 12.000 người dùng doanh nghiệp từ 170 quốc gia.

Học viên có 3 tuần thực học về tư duy AI, đạo đức Al, kỹ năng AI, giải quyết vấn đề bằng trợ lý Al... với sự hướng dẫn của giảng viên cơ hữu và liên kết của VinUni. Sau, người học tiếp tục có 9 tuần thực chiến với dự án AI thật, được đội ngũ huấn luyện viên là quản lý dự án AI của Vingroup và các doanh nghiệp đối tác kèm cặp.

Theo học chương trình này, học viên được miễn học phí và nhận phụ cấp 8 triệu VND/tháng trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Đặc biệt, học viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty của Tập đoàn Vingroup với mức lương đặc biệt hấp dẫn, phụ thuộc vào năng lực thực chiến. Năng lực xuất sắc: 30- 50 triệu VND/tháng; Năng lực tốt: 20-30 triệu VND/tháng; Năng lực khá: 15-20 triệu VND/tháng.

Về đối tượng, điều kiện dự tuyển, ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp các ngành gần hoặc liên quan: Khoa học máy tính, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Phân tích dữ liệu và các ngành kỹ thuật - công nghệ tương đương...

- Đối với ứng viên không có văn bằng của các ngành trên, cần có nền tảng toán học, tư duy logic, và kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích kinh doanh, dữ liệu, lập trình hoặc phát triển phần mềm.

Về năng lực và phẩm chất cá nhân:

- Có định hướng phát triển sự nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực AI ứng dụng, AI sản xuất, và giải quyết các bài toán AI thực tiễn.

- Có tư duy logic, học nhanh và tinh thần giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Có động lực mạnh mẽ, tinh thần kỷ luật và cam kết cao.

Tập đoàn Vingroup sẽ xét tuyển hồ sơ kết hợp đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra đầu vào. Thí sinh sẽ được thông báo chi tiết về bài kiểm tra đầu vào sau khi qua vòng xét tuyển hồ sơ.

- Vòng 1 (Xét hồ sơ trực tuyến): Ứng viên nộp hồ sơ online gồm CV, thông tin nền tảng học thuật - kỹ thuật, và hồ sơ năng lực (nếu có).

- Vòng 2 (Đánh giá năng lực đầu vào): Ứng viên tham gia bài kiểm tra năng lực bao gồm tư duy logic, lập trình và dữ liệu cơ bản, và xử lý tình huống thực tiễn.

- Xếp lớp & phân dự án: Học viên được xếp lớp theo trình độ (Khá - Tốt - Xuất sắc) và phân công dự án tương ứng với mức độ phức tạp và yêu cầu chuyên môn.