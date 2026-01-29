Một mùa không thưởng Tết, nguy cơ mất việc khi ra Giêng và nỗi khủng hoảng những lần nhận điện thoại từ bố mẹ

Tin nhắn của Hoàng đến lúc gần trưa, giữa giờ Hường đang kiểm lại sổ sách. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Công ty khó khăn lắm. Khả năng cao năm nay không có thưởng Tết. Sếp còn nói sau Tết sẽ cắt giảm nhân sự”. Hường đọc xong, đặt điện thoại xuống bàn, tay vẫn giữ cây bút nhưng không viết thêm được dòng nào.

Mất khoản thu nhập mong chờ nhất năm

Gia đình Hường sống dựa chủ yếu vào thu nhập của Hoàng. Lương của anh không cao vượt trội, nhưng những năm trước, khoản thưởng Tết giúp hai vợ chồng xoay xở được đủ thứ: biếu nội ngoại, sắm sửa, trả nốt vài khoản nợ lặt vặt. Còn Hường, từ khi vào làm ở đơn vị hiện tại, thưởng Tết gần như cố định ở mức 5 triệu suốt mấy năm liền. Khoản đó chỉ vừa đủ mua sắm mấy thứ lặt vặt trong nhà.

Theo thông lệ, Tết nào Hường cũng chuẩn bị 20 triệu cho bố mẹ mỗi bên 10 triệu. Không nhiều, nhưng là khoản khiến hai bên yên tâm rằng con cái làm ăn ổn, cuộc sống không đến nỗi chật vật. Năm nào Hường cũng chủ động, gói ghém cẩn thận, đưa tiền kèm theo mấy câu thăm hỏi cho tròn bổn phận, thành lệ rồi, nên năm nay nghĩ đến việc không biếu, Hường thấy nặng ngực.

Buổi chiều, Hường mở lại bảng chi tiêu. Tiền điện, tiền nước, tiền học của con, tiền ăn uống… mọi khoản đều đã được tính sát. Khoản tiết kiệm còn lại không nhiều, nếu trích ra biếu Tết đủ 20 triệu như mọi năm thì sau Tết gần như không còn dư để xoay xở. Trong bối cảnh công việc của Hoàng bấp bênh, điều đó trở thành một rủi ro rõ ràng.

Hoàng về nhà muộn hơn thường lệ, bữa cơm tối diễn ra trong không khí yên ắng. Hường không hỏi thêm về công ty, Hoàng cũng không nói nhiều. Cả hai đều hiểu vấn đề nằm ở đâu. Sau khi dọn dẹp xong, Hường mang sổ chi tiêu ra, đặt trước mặt chồng.

Hai vợ chồng bàn bạc khá lâu, nếu vẫn biếu đủ hai bên như mọi năm, tiền sinh hoạt sau Tết sẽ rất căng. Nếu giảm xuống, hoặc chỉ biếu tượng trưng, thì sợ bố mẹ hai bên nghĩ con cái làm ăn sa sút, rồi lại lo lắng, hỏi han nhiều. Còn phương án vay mượn tạm thời thì cả hai đều không muốn, vì vay để biếu Tết nghe đã thấy nặng nề.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm từ bây giờ để bù vào cho Tết

Những ngày sau đó, Hường bắt đầu thay đổi cách chi tiêu một cách rõ rệt. Đi chợ, chị cân nhắc kỹ hơn, bỏ bớt những món không thực sự cần. Những kế hoạch mua sắm Tết trước đó được rà soát lại, thứ gì có thể hoãn thì hoãn, thứ gì cũ còn dùng được thì giữ. Mỗi tối, Hường lại ngồi ghi chép cẩn thận từng khoản, như thể chỉ cần lơ là một chút là ngân sách sẽ vỡ ngay.

Ở quê, bố mẹ hai bên vẫn gọi điện hỏi han chuyện chuẩn bị Tết, hỏi thăm bao giờ được nghỉ, bao giờ về quê... Giọng nói vui vẻ, nhắc chuyện gói bánh, dọn nhà, chẳng ai hỏi thẳng chuyện tiền nong, nhưng chính điều đó lại khiến Hường càng áp lực. Chị biết, nếu năm nay biếu ít đi hoặc không biếu, chắc chắn sẽ có những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, sự áy náy sẽ theo chị suốt mấy ngày Tết.

Cuối cùng, hai vợ chồng thống nhất mỗi bên biếu 5 triệu, kèm theo lời giải thích ngắn gọn rằng năm nay công việc khó khăn, mong bố mẹ thông cảm. Khoản tiền còn lại được giữ làm quỹ dự phòng sau Tết.

Quyết định ấy không dễ dàng, nhưng là lựa chọn thực tế nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Hường biết sẽ có những ánh mắt ái ngại, những câu hỏi thăm kéo dài hơn mọi năm nhưng đổi lại, gia đình nhỏ của chị có thêm một chút an toàn giữa lúc công việc của Hoàng chưa rõ ràng.

Câu chuyện chi tiêu của vợ chồng Hường không phải là cá biệt. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thưởng Tết không còn là điều chắc chắn, nhiều gia đình buộc phải tính toán lại những khoản từng được xem là hiển nhiên. Với Hường, điều khiến chị trăn trở nhất không chỉ là tiền, mà là làm sao để vừa giữ được sự yên tâm cho bố mẹ, vừa không đẩy gia đình mình vào thế quá chênh vênh.