Khách Việt bị giữ lại ở sân bay Trung Quốc, phải mở tung vali để kiểm tra, nguyên nhân từ một vật quen thuộc

Trung Quốc luôn nằm trong danh sách những điểm đến được du khách Việt yêu thích nhờ đường bay thuận tiện, chi phí hợp lý và nhiều trải nghiệm phong phú từ tham quan, mua sắm cho tới khám phá văn hoá bản địa. Tuy nhiên, trong những chuyến đi dài ngày với lịch trình dày đặc, không ít người dễ rơi vào trạng thái vội vàng, kéo theo những tình huống oái oăm ngoài dự tính.

Điển hình như câu chuyện của du khách N.A (Hà Nội), khi cô có một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch 10 ngày tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) cùng 3 người bạn.

(Ảnh: NVCC)

Theo chia sẻ của nữ du khách, do lịch trình khá kín, cả nhóm gần như luôn trong trạng thái "chạy deadline" từ điểm tham quan này sang điểm khác. Đến ngày trở về Việt Nam, nhóm bạn ra sân bay khá sát giờ. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra cửa chờ lên máy bay. Tuy nhiên, ngay lúc chuẩn bị boarding, bất ngờ một người trong nhóm bị nhân viên sân bay gọi tên và yêu cầu quay lại khu kiểm tra hành lý.

N.A kể lại: "Lúc đó bọn mình gần như là nhóm khách cuối cùng vì đến sát giờ. Đang đi thì thấy bạn mình bị gọi lại, chỉ nghe loáng thoáng là trong vali ký gửi có đồ gì đó không ổn nên phải kiểm tra thêm. Ai cũng cuống vì sợ lỡ chuyến".

Tại khu soi chiếu, người bạn này buộc phải mở vali ngay giữa sân bay để tìm món đồ bị để sai chỗ. Sau một hồi lục lại hành lý, "thủ phạm" cuối cùng cũng được phát hiện: một cục sạc dự phòng vô tình bị bỏ nhầm vào vali ký gửi.

Theo N.A, nguyên nhân đến từ việc cả nhóm quá vội và mang theo khá nhiều đồ đạc, dẫn tới sơ suất trong lúc sắp xếp hành lý.

(Ảnh: NVCC)

Không chỉ riêng tại Trung Quốc, hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều quy định rõ ràng rằng sạc dự phòng và pin sạc của hành khách phải được mang theo người, tuyệt đối không được ký gửi. Lý do là bởi các thiết bị này thường sử dụng pin lithium-ion - loại pin tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu gặp điều kiện không phù hợp, đặc biệt trong khoang hành lý kín và chịu thay đổi áp suất.

Vì vậy, dù chỉ là một vật dụng nhỏ, nhưng nếu đặt sai vị trí, hành khách hoàn toàn có thể bị yêu cầu mở vali kiểm tra, thậm chí buộc phải bỏ lại món đồ nếu không xử lý kịp thời.

May mắn là sau khi tìm được sạc dự phòng và chuyển sang hành lý xách tay, nhóm của N.A vẫn kịp lên chuyến bay về Việt Nam. Dù không bị trễ chuyến, nhưng trải nghiệm "mở tung vali giữa sân bay quốc tế" chắc chắn là kỷ niệm khó quên với nhóm bạn trẻ.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: CNN - O_Lypa/iStockphoto/Getty Images)

Từ câu chuyện này, nhiều người cũng rút ra không ít kinh nghiệm cho những chuyến đi sắp tới:

- Luôn kiểm tra kỹ hành lý trước khi ra sân bay, đặc biệt là các vật dụng có quy định riêng như sạc dự phòng, chất lỏng, bật lửa hay vật sắc nhọn.

- Tránh để lịch trình quá gấp gáp, bởi chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể khiến bạn rơi vào thế bị động.

- Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, có hệ thống để hạn chế việc bỏ sót hoặc nhét nhầm những vật cấm vào hành lý ký gửi.

Chỉ một món đồ quen thuộc nhưng đặt sai chỗ đã đủ khiến cả nhóm "đứng tim" ở phút cuối. Câu chuyện của N.A và bạn bè cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng, trong mỗi chuyến đi, không chỉ hành trình quan trọng mà khâu chuẩn bị - dù nhỏ nhất - cũng đáng được chú ý. Bởi đôi khi, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn tới những rắc rối không đáng có nơi sân bay.