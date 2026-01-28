Nữ ca sĩ 10X được đánh giá có ‘màu giọng rất quý’ ra sao sau 1 năm giành ngôi vị Quán quân “Tiếng hát Hà Nội”

Hôm nay (28/1), ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên “Mộc An Vol.1” sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol.1 còn như một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An: giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. NSƯT Tố Nga – người dìu dắt Mộc An trên con đường trưởng thành trong nghệ thuật, cũng là người đã thực hiện album đầu tay cho học trò đánh giá Mộc An là “một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng rất quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay”.

Album đầu tay và những lựa chọn táo bạo, khoe màu giọng dân gian đặc biệt

Album “Mộc An Vol1” được thực hiện bởi NSƯT Tố Nga. Thậm chí có thể nói nếu không có NSƯT Tố Nga thúc đẩy, “ép tiến độ” đối với cô học trò cưng thì có lẽ “Mộc An Vol1” chưa thể ra đời, lên kệ như bây giờ. Bởi lẽ, sau thành công ở Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, Mộc An mải mê với việc học tập và đi biểu diễn, bản thân vẫn còn non trẻ nên chưa có sự định hướng một cách rõ ràng cho con đường nghệ thuật phía trước. Thấy học trò còn loay hoay để lãng phí nhiều thời gian kể từ “bệ phóng” là giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, NSƯT Tố Nga đã quyết định tạm gác lại việc hoàn thiện album mới của mình và xắn tay áo, thúc đẩy, “ép tiến độ” thậm chí là… mắng, để Mộc An quyết liệt tập trung thực hiện album đầu tay.

Mộc An và NSƯT Tố Nga

“Tôi rất quý những tài năng trẻ. Tôi yêu quý Mộc An không chỉ vì tài năng mà còn vì cái tên như người, mộc mạc, chân thành, nhưng rất “ngáo ngơ”. Sau khi giành Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, tôi rất tiếc khi mãi mà Mộc An chưa có được bước tiến tiếp theo, chưa ra mắt sản phẩm để ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Vì vậy, dù Mộc An rất bận học, thi cử, tôi vẫn lên kế hoạch, “ép tiến độ” bằng được để thực hiện album Vol1 cho Mộc An nhằm tạo đà cho cô bé sớm tiếp tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp. Mộc An xứng đáng được như vậy.”- NSƯT Tố Nga tiết lộ.

Hạnh phúc khi đón nhận album đầu tiên trên tay, Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” Mộc An cũng cho biết, album Vol1 là cột mốc đánh dấu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của cô.

“Thú thực là tôi bị cô giáo - NSƯT Tố Nga… mắng rất nhiều, nhưng tôi lại rất vui vì được mắng. Bởi vì thực sự tôi thấy mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm để hoạch định con đường phát triển cũng như hình ảnh cho sự nghiệp của mình. Tôi biết ơn NSƯT Tố Nga đã không quản ngại rất nhiều khó khăn vất vả để hoàn thiện sản phẩm cho tôi cũng như đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy”- Mộc An bày tỏ.

Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc: Mưa xuân (thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục) – song ca cùng NSND Thúy Ngần, NSND Vân Quyền và nhóm bè Cadillac; Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nguyễn Văn Tý); Huế – tình yêu của tôi (nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình); Em chọn lối này (An Thuyên); Tình ta biển bạc đồng xanh – song ca cùng Viết Danh (Hoàng Sông Hương); Em vẫn chờ anh (Mai Cường); Hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu); Rặng trâm bầu (Thái Cơ).

Điểm đặc biệt của album là toàn bộ 8 ca khúc đều là những bài âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng đã đi cùng năm tháng, không có ca khúc mới. Đây được xem là một thử thách lớn đối với Mộc An, ca sĩ sinh năm 2002, khi dám đặt giọng hát còn rất trẻ của mình lên bàn cân so sánh với những thành công gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ gạo cội.

Quyết định hát những ca khúc cũ, thoạt nghe có vẻ “ngược dòng” nhưng thực chất lại là lựa chọn được tính toán kỹ lưỡng của Giám đốc sản xuất kiêm biên tập album – NSƯT Tố Nga. Thực hiện sản phẩm đầu tay cho học, NSƯT Tố Nga mong muốn thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách của nữ ca sĩ trẻ trên con đường định vị bản thân.

Mộc An hát những ca khúc cũ nhưng không tạo cảm giác cũ. Trái lại, album mang đến tinh thần tươi mới, sáng trong, đúng với tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng của cô, nhưng vẫn giữ được độ đằm sâu, chín chắn – yếu tố không thể thiếu khi thể hiện những ca khúc đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

NSƯT Tố Nga chia sẻ: “Sở dĩ tôi hướng Mộc An hát những ca khúc này là bởi nhận thấy cô bé có một ‘e’ giọng dân gian rất đặc biệt, cách luyến láy nhẹ nhàng, giản dị, gợi nhớ đến màu giọng của các nghệ sĩ gạo cội ngày xưa – màu giọng đã rất lâu chưa được gặp lại. Bên cạnh đó, Mộc An hát phần cao rất tốt, sáng và khỏe. Chính vì vậy, tôi định hướng Mộc An hát các ca khúc cũ, liều đặt Mộc An ở thử thách lớn nhưng tôi tin điều đó sẽ giúp khán giả nhận diện rõ cá tính và bản sắc giọng hát của Mộc An.”

Đó cũng là lý do NSƯT Tố Nga chọn Mưa xuân làm ca khúc mở đầu album Mộc An Vol.1. Không chỉ bởi album ra mắt vào thời điểm giáp Tết – khi lòng người xao xuyến chờ đón những cơn mưa phùn đầu xuân, chờ những hội làng rộn ràng, đầy lưu luyến với những cuộc gặp gỡ của tình yêu,… mà còn bởi đây là ca khúc thể hiện rất rõ màu giọng phảng phất hơi hướng các nghệ sĩ gạo cội xưa của Mộc An.

Để tái hiện tinh thần ấy, ê-kíp đã xây dựng không gian âm nhạc mang đậm chất hội làng, mời hai nghệ sĩ chèo NSND Thúy Ngần và NSND Vân Quyền tham gia phần hát đế, tạo nên không khí dân gian đậm đặc. Giọng hát Mộc An ở ca khúc này, vừa có sự chín chắn sâu đằm của người trưởng thành hoài nhớ lại miền ký ức cũ, lại vừa trẻ trung, tươi mới, tình cảm, đem đến những xúc cảm mới lạ, quyến rũ cho người nghe.

Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga vẫn có những tiếc nuối với album vì do thời gian thực hiện có phần eo hẹp do đúng vào thời điểm Mộc An bận rộn thi cuối kỳ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều kiện kinh tế có hạn, nên chưa thể phát hành album dưới định dạng đĩa than (LP) cho Mộc An. Theo chị, màu giọng đặc biệt của Mộc An nếu được thu và phát hành trên đĩa than sẽ phát huy tối đa những ưu điểm mà đĩa CD khó đạt được.

Mộc An - một giọng hát dân gian đặc biệt, đa sắc màu

Trong album đầu tay, NSƯT Tố Nga và ê-kíp không chỉ cho khán giả được thưởng thức màu giọng đặc biệt của Mộc An qua các bài hát được chọn kỹ lưỡng, mà còn khéo léo “khoe” sự đa dạng, đa sắc trong giọng hát của Quán quân Tiếng hát Hà Nội. 8 ca khúc trong album là những ca khúc âm hưởng dân gian tiêu biểu cho cả 3 miền Bắc- Trung- Nam.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, nhưng Mộc An không đóng khung mình trong các ca khúc dân gian miền Trung, mà cô có khả năng mở rộng biên độ giọng hát với âm hưởng dân gian nhiều vùng miền khác nhau. Từ miền Bắc với Mưa xuân, sang miền Trung với Huế – tình yêu của tôi, rồi miền Nam với Rặng trâm bầu…

Thậm chí khi song ca ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh” với Viết Danh- một giọng hát dòng nhạc cách mạng sắc, khỏe, hào hùng, Mộc An cũng cho thấy sự hòa quyện thú vị. Với ca khúc này, Viết Danh cũng tiết chế giọng hát, mềm hơn để cùng Mộc An tạo nên một phiên bản dịu dàng và bất ngờ của một ca khúc quen thuộc.

Chính cách làm mới không gian âm nhạc và cách tiếp cận ca khúc đã giúp Mộc An không chịu áp lực so sánh khi thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Cô hát bằng sự thoải mái, tự tin, bằng cảm xúc và nội lực của chính mình.

Mừng học trò ra album đầu tay, NSƯT Lan Anh - cô giáo, người dìu dắt Mộc An dưới mái trường Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam dành lời khen ngợi cho cô học trò nhỏ: “Việc Mộc An ra album đầu tay đã cho thấy cô bé có chí hướng, nỗ lực trong sự nghiệp, không để mình bị lãng quên sau giải thưởng. Làm nghệ thuật phải như vậy, phải luôn tiến về phía trước, liên tục cố gắng, liên tục phát triển. Tôi luôn dặn học trò mình rằng con đường âm nhạc vô cùng chông gai, nhiều mồ hôi nước mắt để có thể thành công chứ không phải cứ học và đi hát là thôi đâu. Phải luôn nỗ lực, đam mê, cố gắng từng ngày mới phát triển được. Tôi nhìn thấy Mộc An có tố chất đó, khá quyết liệt, đam mê, đã nói là làm được và không ngại khó.”- NSƯT Lan Anh chia sẻ về học trò.

NSƯT Lan Anh cũng khen ngợi học trò có màu sắc giọng đẹp, đa dạng, rất chăm chỉ, nghiêm túc, chỉn chu trong học tập. Sau khi giành giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, Mộc An càng chăm chỉ học hành hơn nữa với mong muốn có nền tảng vững chắc trong sự nghiệp.

“Tôi luôn cho rằng âm nhạc là sự sáng tạo phát triển không ngừng, không bao giờ được dậm chân tại chỗ. Đến giờ này bản thân tôi vẫn học tập, nghiên cứu hàng ngày bởi âm nhạc thế giới vô cùng rộng lớn, mình chỉ là hạt cát rất nhỏ, nếu không học hỏi, cập nhật sẽ lỗi thời. Tôi hy vọng học trò của mình sẽ không ngừng tiến về phía trước để giành nhiều thành tựu trong tương lai”- NSƯT Lan Anh nhấn mạnh.

NSƯT Lan Anh cũng tiết lộ trong thời gian không xa, Mộc An sẽ chinh phục một cuộc thi thính phòng cấp Quốc tế, và chị tin học trò của mình sẽ tiếp tục có thành tựu mới.