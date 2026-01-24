Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dây cương và họa tiết dập nổi: Cảm hứng từ môn cưỡi ngựa trong bộ sưu tập Tết của thương hiệu có tuổi đời 51 năm

24-01-2026 - 17:05 PM | Lifestyle

Bộ sưu tập Tết Nguyên Đán 2026 thể hiện tinh thần và năng lượng của những chú ngựa, với các điểm nhấn lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa.

Vào ngày 15/1 vừa qua, TUMI - thương hiệu quốc tế hàng đầu về du lịch, phong cách sống và phụ kiện chào đón Năm con Ngựa với Bộ sưu tập Tết Nguyên đán 2026.

Trong 12 cung hoàng đạo, Ngựa tượng trưng cho sự năng động và khát khao khám phá những chân trời mới. Bộ sưu tập phiên bản giới hạn của TUMI nắm bắt trọn tinh thần này, qua đó tôn vinh sức mạnh, sự lạc quan và năng lượng tràn đầy sức sống của loài Ngựa.

Khởi động năm Bính Ngọ với khí thế mạnh mẽ, nội lực bền bỉ và mục tiêu rõ ràng.

Kết hợp sự sáng tạo và tay nghề thủ công tinh xảo, bộ sưu tập mới tái hiện những kiểu dáng mang tính biểu tượng từ các bộ sưu tập Alpha Bravo, Voyageur và Belden với các chi tiết lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa.

Ông Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của TUMI cho biết: "Ngựa tượng trưng cho sự chuyển động, tự do và tinh thần không ngừng theo đuổi hướng tới tương lai – tất cả những phẩm chất đó đều đồng điệu với triết lý thiết kế của TUMI. Với bộ sưu tập này, chúng tôi đã khéo léo đưa các yếu tố lấy cảm hứng từ môn cưỡi ngựa vào thiết kế nhằm tạo ra những sản phẩm mang tính định hướng và ý nghĩa cho năm mới".

Được thiết kế cho nhịp sống không ngừng chuyển động, các thiết kế của bộ sưu tập Alpha Bravo thể hiện tinh thần năng động và nguồn năng lượng tự tin của loài ngựa. Balo Navigation Backpack, Balo Search Backpack, Túi xách Retreat Tote, Túi đeo chéo Compass Flap và Túi đeo chéo Platoon được làm mới với họa tiết ngựa dập nổi, chi tiết viền lấy cảm hứng từ dây cương và đường chỉ may tương phản. Cho dù được sử dụng cho những chuyến đi hàng ngày hay những hành trình dài hơn, mỗi mẫu đều giữ trọn tính năng cao cấp đã làm nên danh tiếng của bộ sưu tập Alpha Bravo.

Từ trái sang phải: Balo Alpha Bravo Navigation Backpack, Túi đeo chéo Alpha Bravo Platoon Sling, Túi xách Voyageur Q Tote, Balo Voyageur Celina Backpack, Dây đeo thẻ Belden ID Card Lanyard

Những kiểu dáng bán chạy nhất thuộc dòng sản phẩm Voyageur — bao gồm Túi đeo chéo Adela Crossbody, Balo Celina Backpack, Balo Halsey Backpack và Túi nhỏ Pouch đã trở lại trong mùa này, cùng với mẫu Túi xách Q Tote cũng tái xuất. Mỗi chiếc túi đều được chế tác từ chất liệu nylon nhẹ và bền đặc trưng của chúng tôi, kết hợp các điểm nhấn lấy cảm hứng từ dây cương cùng chi tiết hình ngựa. Một số mẫu đặc biệt có kèm theo đồng xu hình móng ngựa may mắn mang giá trị sưu tầm, trong khi các thiết kế balo và túi tote còn được trang bị thêm ví đựng thẻ dập nổi hình ngựa.

Bộ sưu tập Năm Bính Ngọ tiếp nối truyền thống của TUMI trong việc tôn vinh các sự kiện văn hóa đặc sắc qua các thiết kế hiệu năng cao. Bộ sưu tập này là một món quà lý tưởng, khơi gợi tinh thần lạc quan và may mắn để chào đón năm mới. Bộ sưu tập Tết Nguyên Đán 2026 hiện đã có mặt tại các cửa hàng TUMI trên toàn thế giới.

UNIQLO vừa có thông báo mới nhất tại Việt Nam

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ KDL 6.000 tỷ đồng của bà Nguyễn Phương Hằng dịp Tết Bính Ngọ

Tin vui từ KDL 6.000 tỷ đồng của bà Nguyễn Phương Hằng dịp Tết Bính Ngọ Nổi bật

Một hãng bay giảm tận 30% giá vé sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Một hãng bay giảm tận 30% giá vé sau chiến thắng của U23 Việt Nam Nổi bật

9/10 gia đình giàu lên theo năm tháng đều có chung 1 điểm: Trong nhà luôn có 1 trong 3 loại cây này

9/10 gia đình giàu lên theo năm tháng đều có chung 1 điểm: Trong nhà luôn có 1 trong 3 loại cây này

16:29 , 24/01/2026
Cải tạo bếp mà dính đủ 4 lỗi này: Nhà mới chưa kịp ở đã thấy mệt, tốn tiền lau dọn cả chục năm

Cải tạo bếp mà dính đủ 4 lỗi này: Nhà mới chưa kịp ở đã thấy mệt, tốn tiền lau dọn cả chục năm

15:59 , 24/01/2026
Danh tính nữ cổ động viên Việt Nam giống Thiều Bảo Trâm gây sốt

Danh tính nữ cổ động viên Việt Nam giống Thiều Bảo Trâm gây sốt

15:31 , 24/01/2026
Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều

Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều

14:57 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên