9/10 gia đình giàu lên theo năm tháng đều có chung 1 điểm: Trong nhà luôn có 1 trong 3 loại cây này

Ngày ấy tôi chỉ cười, nghĩ đó là lời nói cho vui. Nhưng càng lớn, càng quan sát nhiều gia đình xung quanh, tôi mới nhận ra: những ngôi nhà có cây xanh thường không chỉ mát mẻ, mà còn giữ được nếp sống ổn định, hòa thuận và bền bỉ.

Gần đây, trên mạng lan truyền câu nói: “Nhà có cây, chín trên mười sẽ giàu”. Nghe thì có vẻ cường điệu, nhưng nếu nhìn kỹ, không phải là không có lý. Đặc biệt, có ba loại cây xuất hiện rất nhiều trong những gia đình sống yên ổn, làm ăn đều tay, ít khi lao đao vì biến cố lớn.

Cây cam: Tượng trưng cho vận may và dòng tiền đều đặn

Nhắc đến cây đầu tiên, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cây cam. Hồi nhỏ, sân nhà bà tôi có một cây cam sai trĩu quả. Mỗi mùa thu, cam chín vàng, trẻ con hàng xóm rủ nhau sang hái, người lớn thì cười nói rôm rả.

Trong quan niệm dân gian, chữ “cam” đồng âm với “may mắn”. Nhưng nếu bỏ qua yếu tố phong thủy, cây cam vẫn mang một ý nghĩa rất “đời”: nó là loại cây cho quả đều, không bùng nổ nhưng cũng hiếm khi mất mùa.

Cam dễ trồng, không kén đất, chịu hạn khá tốt. Gia đình bận rộn vẫn có thể chăm sóc được. Đến mùa thu hoạch, cả nhà cùng hái cam, chia cho người thân, hàng xóm – cảm giác ấy tạo ra một thứ “tài sản vô hình”: sự gắn kết và tinh thần chia sẻ.

Những gia đình trồng cam thường có điểm chung là không sống kiểu ăn xổi, mà thích tích lũy chậm, chắc, đều đặn – giống hệt cách cây cam lớn lên.

Cây mộc hương: Giữ hòa khí và cảm giác nhà là nơi để quay về

Loại cây thứ hai được nhắc đến rất nhiều là cây mộc hương. Chỉ cần trồng một cây trước nhà, đến mùa thu, hương thơm lan khắp sân. Gió thổi qua, hoa rụng nhẹ xuống đất, mùi hương vẫn vương vấn rất lâu.

Mộc hương không rực rỡ, không phô trương, nhưng rất bền mùi. Cũng giống như những gia đình sống êm ấm lâu dài – không cần ồn ào, nhưng luôn dễ chịu.

Hoa mộc hương còn được dùng làm bánh, pha trà. Vào mùa hoa, người thân, bạn bè thường ghé chơi, uống trà, trò chuyện. Người lớn tuổi hay nói: “Nhà có mộc hương thì trong nhà ít chuyện lớn.”

Nhìn dưới góc độ hiện đại, mộc hương tạo ra một không gian sống khiến con người muốn ở lại lâu hơn, nói chuyện nhiều hơn, bớt nóng nảy hơn. Mà gia đình giữ được hòa khí, rất ít khi nghèo lâu.

Cây lựu: Biểu tượng của sự đủ đầy và có của ăn của để

Loại cây thứ ba là cây lựu – một hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình thế hệ trước. Lựu nhiều hạt, hoa đỏ rực, quả chín nhìn đã thấy “sung túc”.

Hồi nhỏ, mỗi mùa lựu chín, bà ngoại tôi luôn chọn những quả to nhất, đặt ở vị trí dễ nhìn trong nhà. Bà bảo: “Không phải để khoe, mà để nhắc con cháu nhớ rằng nhà mình phải giữ cho có dư”.

Cây lựu chịu nắng tốt, ít cần chăm sóc cầu kỳ. Nó không đòi hỏi quá nhiều, nhưng khi đến mùa, lại cho quả rất đều. Giống như những gia đình biết giữ nhịp sống ổn định, không phung phí, không vung tay quá trán.

Lựu không khiến người ta giàu nhanh, nhưng nó gợi cảm giác “nhà này không thiếu” – một nền tảng rất quan trọng của sự thịnh vượng lâu dài.

Sống chung cư vẫn có thể “trồng tài lộc” theo cách riêng

Tất nhiên, không phải ai cũng có sân vườn rộng để trồng cây lớn. Nhưng sống ở chung cư, bạn vẫn có thể trồng cam lùn, chanh lùn, lựu cảnh trong chậu đặt ở ban công hoặc bệ cửa sổ.

Chăm một cái cây nhỏ, tưới nước mỗi sáng, chờ ngày ra hoa kết quả – đó là cách rất nhẹ nhàng để tạo cảm giác cuộc sống đang đi lên, dù chỉ là từng chút một. Và điều quan trọng là: đừng trồng cây một cách tùy tiện. Nên chọn vị trí đủ nắng, thông thoáng, không chắn lối đi, không gây bất tiện sinh hoạt.

Giàu có không chỉ nằm ở tiền, mà ở nhịp sống

Câu nói “chín trong mười gia đình có cây sẽ giàu” có thể không đúng theo nghĩa tài sản kếch xù. Nhưng nó đúng ở một tầng sâu hơn:

- Nhà có cây thường là nhà có người chịu chăm, biết chờ, biết giữ nhịp sống ổn định. Những gia đình như vậy hiếm khi lao đao quá lâu.

- Cây xanh mang lại bóng mát, trái ngọt, nhưng quan trọng hơn, nó tạo ra không gian để gia đình quây quần, để con người chậm lại, bớt nóng nảy, bớt quyết định vội vàng – và chính điều đó mới là nền tảng của sự thịnh vượng bền vững.

Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy: rất nhiều gia đình sống “khá lên theo năm tháng” đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ – một cái cây được trồng và giữ lại đủ lâu.