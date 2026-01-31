Lần đầu tiên của UNIQLO tại Việt Nam

Mới đây, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã chính thức khánh thành cụm công trình mới, gồm 02 phòng học, 02 phòng giáo viên và các công trình phụ trợ khác tại Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch - điểm trường Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị). Đây là lần đầu tiên thương hiệu bán lẻ thời trang hàng đầu Nhật Bản cùng Quỹ Hy vọng khánh thành các lớp học mới tại miền Trung.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam và các đại biểu khánh thành công trình mới tại điểm trường Cồn Roàng

Nhân dịp này, 5.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng đến người dân và các em nhỏ tại các xã Thượng Trạch và Phong Nha, giúp mọi người thêm ấm áp trước thềm năm mới.

Thuộc địa bàn xã biên giới Thượng Trạch, điểm trường Cồn Roàng là một trong những điểm trường lẻ khó khăn nhất tại tỉnh Quảng Trị. Với địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, gần 50 em học sinh - 100% là người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều), từng phải học tập trong tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất. Trước khi dự án hoàn thiện, điểm trường chỉ có 02 lớp học, nhiều em phải học ghép trong căn nhà gỗ mượn tạm, không đủ sức che chắn gió mưa trước những đợt gió lùa hay mưa bão miền Trung, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Thấu hiểu thực tế khó khăn đó, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã phối hợp triển khai dự án nâng cấp điểm trường Cồn Roàng. Trước thềm Tết Nguyên Đán, công trình mới gồm 02 phòng học, 02 phòng giáo viên và các công trình phụ thiết yếu khác đã được khánh thành, mang đến không gian giáo dục an toàn hơn, thuận tiện hơn và ấm áp hơn cho các em học sinh và giáo viên. Nguồn kinh phí của dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2025 vừa qua.

Các lớp học và công trình phụ mới kiên cố giúp học sinh tại điểm trường Cồn Roàng có môi trường học tập an toàn, ấm áp hơn.

Hòa cùng niềm vui với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch - điểm trường Cồn Roàng, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Năm 2025, miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi bão lũ và thiên tai. Với công trình hỗ trợ giáo dục tại điểm trường Cồn Roàng, UNIQLO mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân miền Trung, và đồng hành cùng địa phương trên hành trình phục hồi.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho giáo dục tại những vùng đất còn nhiều khó khăn tại Việt Nam, với niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được nuôi dưỡng ước mơ trong một môi trường an toàn, trọn vẹn và ấm áp tình thương”, ông Akiyama Naoki chia sẻ thêm.

Từ năm 2024 đến nay, với sự đồng hành của Quỹ Hy vọng, UNIQLO đã và đang xây mới, cải thiện cơ sở vật chất tại 07 điểm trường và xây 01 nhà tắm tại 05 tỉnh, thành, gồm có Sơn La, Lào Cai, Quảng Trị, Đà Nẵng, Cao Bằng. Chương trình đã mang lại môi trường học tập kiên cố, an toàn cho hàng ngàn học sinh, giúp các em thêm yên tâm học tập và tận hưởng niềm vui đến trường mỗi ngày.

Không chỉ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, UNIQLO còn mang triết lý LifeWear đến gần hơn với đời sống người dân thông qua sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”. Đây là lần đầu tiên sáng kiến này được triển khai tại miền Trung. Theo đó, 5.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đã được trao gửi tận tay người dân, các thầy cô giáo và học sinh tại hai xã Thượng Trạch và xã Phong Nha, giúp việc sinh hoạt và giảng dạy hằng ngày thêm thuận tiện giữa cái lạnh khắc nghiệt. Hoạt động này là bước tiếp nối ý nghĩa sau hành trình tại Tuyên Quang vào tháng 11/2025, hoàn thành cam kết trao tặng 10.000 sản phẩm HEATTECH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025.

Các em học sinh phấn khởi nhận áo ấm từ đại diện UNIQLO Việt Nam.

Áo giữ nhiệt HEATTECH giúp người dân thêm ấm áp vào những ngày giá lạnh.

Ngoài ra, 1.100 chiếc áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng các em nhỏ tại xã Thượng Trạch, xã Phong Nha như một món quà thiết thực, ý nghĩa trước thềm năm mới, tiếp thêm niềm vui và sự ấm áp cho các em trên con đường đến trường.