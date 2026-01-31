Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sở hữu bản hit 185 triệu view là “nàng thơ mới” của Trấn Thành, cát xê tăng gấp 10 lần

Nhiều người gọi nữ ca sĩ LyLy là “nàng thơ mới” của Trấn Thành sau màn hợp tác này. Bởi một giọng ca bước ra từ âm nhạc, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất màn ảnh rộng, nhưng lại được “chọn mặt gửi vàng” ở vị trí trung tâm của dự án điện ảnh lớn khiến không ít khán giả bất ngờ.

Trong phim, LyLy vào vai người dẫn một talkshow chuyên bàn luận về chuyện hôn nhân, tình yêu và đời sống riêng tư. Đây được xem là vai diễn có nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi diễn viên không chỉ thoại tốt mà còn phải có độ nhạy cảm cảm xúc.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim, Trấn Thành cho biết ban đầu anh chưa đánh giá cao LyLy, cho rằng cô khá trầm và không quá nổi bật. Tuy nhiên, quá trình làm việc chung đã khiến đạo diễn thay đổi suy nghĩ.

Theo anh, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, tinh thần cầu thị và nguồn năng lượng tích cực trên phim trường. Để chuẩn bị cho vai diễn, LyLy tham gia các khóa đào tạo diễn xuất, đồng thời tìm hiểu về kỹ thuật thoại và cách xây dựng tâm lý nhân vật.

Với khán giả yêu nhạc Việt, LyLy không phải cái tên xa lạ. Cô sở hữu loạt ca khúc tự sáng tác từng tạo hiệu ứng mạnh trên thị trường như 24h, Không yêu đừng gây thương nhớ, Không sao mà em đây rồi, Missing You, Nếu anh không phiền, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường… Trong đó, bản hit 24h ra mắt cuối năm 2018 hiện đã cán mốc khoảng 185 triệu lượt xem trên YouTube – con số đáng mơ ước với nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ít ai biết, trước khi chạm đến thành công này, LyLy từng trải qua giai đoạn dài chật vật theo đuổi đam mê. Sinh năm 1995 tại Đà Nẵng, cô một mình vào TP HCM năm 2016, mưu sinh bằng việc hát tại các quán cà phê.

LyLy từng thử sức ở nhiều sân chơi âm nhạc như Nhân tố bí ẩn (X-Factor), Sing My Song nhưng đều dừng chân sớm. Có thời điểm không có show, cô buộc phải bán hai sáng tác tâm huyết để trang trải cuộc sống. Nữ ca sĩ thừa nhận từng chịu nhiều hoài nghi về khả năng sáng tác, song vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Bước ngoặt đến với LyLy khi 24h bất ngờ “làm mưa làm gió” trên các nền tảng số. Chính ca khúc này đã giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mang lại sự cải thiện rõ rệt về thu nhập. LyLy từng chia sẻ, sau bản hit đầu tay, cát xê của cô tăng gấp 10 lần so với thời điểm mới vào nghề.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, LyLy còn tham gia The Next Stage 2023 tại Trung Quốc và lọt vào top 13. Giai đoạn này, cô gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, gợi cảm hơn, cùng phong cách trình diễn tự tin. Năm 2023, nữ ca sĩ phát hành EP đầu tay gồm 5 ca khúc, tiếp tục khẳng định vai trò ca sĩ – nhạc sĩ. Bên cạnh đó, LyLy còn đứng sau nhiều bản hit của các đồng nghiệp trẻ như AMEE, Suni Hạ Linh hay Lou Hoàng.

Năm 2024–2025, LyLy liên tục xuất hiện trong các chương trình thực tế như Our Song, Em xinh say hi, Sao nhập ngũ, được công chúng đánh giá cao bởi tinh thần nỗ lực và sự đa dạng trong hình ảnh. Trước những ý kiến cho rằng mình còn “nhạt”, LyLy thẳng thắn thừa nhận áp lực, nhưng tin rằng mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để trưởng thành hơn.

Song song với sự nghiệp, LyLy cũng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Anh Tú, song cô chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ cho biết muốn tập trung vào sản phẩm nghệ thuật, không sử dụng đời tư để thu hút sự chú ý.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)



