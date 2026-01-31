Việt Nam có mỹ nhân được đề cử là người đẹp nhất thế giới, nhan sắc mỗi lần xuất hiện đều "0 điểm"

Mới đây, TC Candler, chuyên trang phê bình độc lập đến từ Mỹ trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp, đã tiếp tục công bố loạt đề cử mới cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi xuất hiện thêm đại diện đến từ Việt Nam là Ninh Dương Lan Ngọc.

Theo đó, Ninh Dương Lan Ngọc được giới thiệu với vai trò diễn viên, người mẫu trong thẻ đề cử chính thức do TC Candler đăng tải. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về lượng tương tác đáng chú ý, cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong và ngoài nước.

Lan Ngọc xuất hiện trong nhóm đề cử để bầu chọn ra 100 người đẹp nhất thế giới. Ảnh: TC Candler

Sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc được xem là bất ngờ nhưng không quá khó hiểu với khán giả theo dõi cô nhiều năm qua. Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp trong trẻo, hài hòa, vừa mang vẻ hiện đại vừa giữ được sự mềm mại Á Đông. Bên cạnh đó, phong độ nhan sắc ổn định cùng hình ảnh ngày càng chỉn chu trong các hoạt động nghệ thuật giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng.

TC Candler vốn được biết đến là đơn vị thường niên công bố danh sách 100 gương mặt nam/nữ đẹp nhất thế giới dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ ngoại hình, sức hút cá nhân cho đến mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí. Trước Lan Ngọc, danh sắc đề cử trong năm 2026 đã gọi tên Gemini Hùng Huỳnh và Huyền 204.

Sự xuất hiện của Lan Ngọc trong danh sách đề cử khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Ảnh: NVCC

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một ngọc nữ màn ảnh vừa ngọt ngào vừa có cá tính riêng. Từ vai diễn đầu tay trong Cánh đồng bất tận cho đến hiện tại, hành trình nhan sắc của Lan Ngọc là một trong những sự chuyển mình rõ nét nhất của showbiz Việt.

Thời điểm mới bước chân vào điện ảnh, Lan Ngọc ghi dấu với vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt tròn trịa, làn da ngăm nhẹ và đường nét dịu dàng. Tuy nhiên không quá lâu để nữ diễn viên "lột xác" trở thành mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Phong cách thời trang của Lan Ngọc trở nên hiện đại hơn, cách trang điểm sắc nét và gu thời trang nâng cấp thấy rõ. Cô dần khẳng định vị trí mỹ nhân thảm đỏ, giữ được sự tinh tế nhưng không còn an toàn như trước.

Ở hiện tại, Lan Ngọc sở hữu diện mạo chín muồi với thần thái tự tin, đường nét gọn gàng và phong độ nhan sắc ổn định. Từ điện ảnh, gameshow đến mỗi sự kiện, cô đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, xứng đáng với danh xưng "ngọc nữ" của showbiz Việt.

Không ngoa khi nói Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Vbiz hiện tại. Ảnh: NVCC