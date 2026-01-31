Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có mỹ nhân được đề cử là người đẹp nhất thế giới, nhan sắc mỗi lần xuất hiện đều "0 điểm"

31-01-2026 - 15:50 PM | Lifestyle

Đúng là mỹ nhân này 0 điểm, nhưng là 0 điểm nào để chê.

Mới đây, TC Candler, chuyên trang phê bình độc lập đến từ Mỹ trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp, đã tiếp tục công bố loạt đề cử mới cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi xuất hiện thêm đại diện đến từ Việt Nam là Ninh Dương Lan Ngọc.

Theo đó, Ninh Dương Lan Ngọc được giới thiệu với vai trò diễn viên, người mẫu trong thẻ đề cử chính thức do TC Candler đăng tải. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về lượng tương tác đáng chú ý, cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả trong và ngoài nước.

Lan Ngọc xuất hiện trong nhóm đề cử để bầu chọn ra 100 người đẹp nhất thế giới. Ảnh: TC Candler

Sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc được xem là bất ngờ nhưng không quá khó hiểu với khán giả theo dõi cô nhiều năm qua. Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp trong trẻo, hài hòa, vừa mang vẻ hiện đại vừa giữ được sự mềm mại Á Đông. Bên cạnh đó, phong độ nhan sắc ổn định cùng hình ảnh ngày càng chỉn chu trong các hoạt động nghệ thuật giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng.

TC Candler vốn được biết đến là đơn vị thường niên công bố danh sách 100 gương mặt nam/nữ đẹp nhất thế giới dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ ngoại hình, sức hút cá nhân cho đến mức độ ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí. Trước Lan Ngọc, danh sắc đề cử trong năm 2026 đã gọi tên Gemini Hùng Huỳnh và Huyền 204.

Sự xuất hiện của Lan Ngọc trong danh sách đề cử khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Ảnh: NVCC

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một ngọc nữ màn ảnh vừa ngọt ngào vừa có cá tính riêng. Từ vai diễn đầu tay trong Cánh đồng bất tận cho đến hiện tại, hành trình nhan sắc của Lan Ngọc là một trong những sự chuyển mình rõ nét nhất của showbiz Việt.

Thời điểm mới bước chân vào điện ảnh, Lan Ngọc ghi dấu với vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt tròn trịa, làn da ngăm nhẹ và đường nét dịu dàng. Tuy nhiên không quá lâu để nữ diễn viên "lột xác" trở thành mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Phong cách thời trang của Lan Ngọc trở nên hiện đại hơn, cách trang điểm sắc nét và gu thời trang nâng cấp thấy rõ. Cô dần khẳng định vị trí mỹ nhân thảm đỏ, giữ được sự tinh tế nhưng không còn an toàn như trước.

Ở hiện tại, Lan Ngọc sở hữu diện mạo chín muồi với thần thái tự tin, đường nét gọn gàng và phong độ nhan sắc ổn định. Từ điện ảnh, gameshow đến mỗi sự kiện, cô đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, xứng đáng với danh xưng "ngọc nữ" của showbiz Việt.

Không ngoa khi nói Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Vbiz hiện tại. Ảnh: NVCC

Lan Ngọc đang chứng minh sức hút của mình qua nhiều vai trò khác nhau. Ảnh: NVCC

Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống vợ chồng son của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng gốc Dubai

Cuộc sống vợ chồng son của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng gốc Dubai Nổi bật

Đừng đặt cây ở 5 vị trí này trong nhà: Tưởng đẹp mà hóa rước họa, nhiều người để rồi mới hối hận

Đừng đặt cây ở 5 vị trí này trong nhà: Tưởng đẹp mà hóa rước họa, nhiều người để rồi mới hối hận Nổi bật

Ca sĩ Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á: Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM, được Bộ VH-TT&DL vinh danh

Ca sĩ Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á: Thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM, được Bộ VH-TT&DL vinh danh

15:22 , 31/01/2026
Món thịt miền Tây nghe tên đã hết hồn, cho tiền không dám ăn nhưng ai không biết tên thì lại khen lấy khen để

Món thịt miền Tây nghe tên đã hết hồn, cho tiền không dám ăn nhưng ai không biết tên thì lại khen lấy khen để

15:10 , 31/01/2026
Lần đầu tiên của UNIQLO tại Việt Nam

Lần đầu tiên của UNIQLO tại Việt Nam

15:08 , 31/01/2026
Nữ ca sĩ được chọn diễn ở Đại hội Đảng: Giọng hát thực lực hàng đầu Vbiz, ở ẩn 5 năm vẫn là bạch nguyệt quang

Nữ ca sĩ được chọn diễn ở Đại hội Đảng: Giọng hát thực lực hàng đầu Vbiz, ở ẩn 5 năm vẫn là bạch nguyệt quang

15:04 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên