2 năm khủng khiếp của Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, trên TikTok lan truyền trở lại đoạn video Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong chương trình Ghế Không Tựa vào năm 2016. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên lần đầu kể chi tiết về giai đoạn u tối nhất sự nghiệp - khoảng thời gian cô rơi vào trầm cảm nặng, gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Thành công đến quá sớm với Cánh Đồng Bất Tận vừa đưa Lan Ngọc lên đỉnh cao danh vọng, vừa vô tình tạo ra một cái bóng quá lớn. Ngay từ vai diễn đầu tay, cô được truyền thông săn đón, liên tục xuất hiện trên báo chí và giành hàng loạt giải thưởng uy tín. Tuy nhiên, hình ảnh Nương cam chịu, nhẫn nhịn cũng nhanh chóng "đóng khung" Lan Ngọc trong một kiểu vai, khiến cô gặp khó khi tìm kiếm những cơ hội mới.

Sau ánh hào quang ban đầu, Lan Ngọc rơi vào trạng thái gần như "trắng tay" về dự án. Nữ diễn viên thừa nhận có giai đoạn dài không nhận được lời mời nào phù hợp, còn bản thân thì quá sợ hãi để dám thử sức với những vai diễn khác biệt. Mỗi ý tưởng mới vừa manh nha đã bị dập tắt bởi nỗi lo sợ định kiến và những lời đánh giá khắc nghiệt từ dư luận. Không có người định hướng, không biết mình nên đi theo con đường nào, Lan Ngọc dần rơi vào cảm giác bế tắc. Cô thu mình lại, từ chối các mối quan hệ, hạn chế tiếp xúc với bạn bè và đồng nghiệp, để rồi trượt dài trong cơn trầm cảm.

Giai đoạn trầm cảm khiến sức khỏe của Lan Ngọc suy sụp nghiêm trọng. Cô gần như không ăn uống được, cân nặng tụt dốc từ 48kg xuống chỉ còn 39kg. Ngoại hình tiều tụy, tinh thần hoảng loạn, nữ diễn viên thậm chí không dám nhìn lại những bức ảnh chụp của chính mình vì cảm giác kém sắc và xa lạ.

Lan Ngọc kể, có thời điểm cô sợ đến mức không dám bước ra đường, luôn lo lắng rằng mọi ánh nhìn đều là sự phán xét. Việc ăn uống trở thành nỗi ám ảnh, ăn vào là nôn ra. Ba mẹ nhìn con gái ngày càng gầy gò, suy sụp tinh thần nhưng bất lực vì không thể hiểu hết những áp lực trong công việc của cô.

Áp lực lớn nhất với Lan Ngọc lúc đó không chỉ là thiếu công việc, mà còn là những lời bàn tán xoay quanh việc cô "đáng lẽ đã là diễn viên hạng A". Khi thấy bạn bè cùng trang lứa liên tục đóng phim, lên báo, được tung hô, nữ diễn viên càng rơi vào trạng thái tự ti, hoảng sợ và tự kỷ. Lan Ngọc thừa nhận, có lúc cô nghĩ mình đã hết khả năng, không còn giá trị gì với nghề. Sự tự mãn của tuổi trẻ xen lẫn cảm giác thất bại khiến cô mất đi tinh thần lăn xả, dần buông xuôi và để mặc bản thân chìm trong bóng tối.

Trong khoảng thời gian gần hai năm gần như biến mất khỏi showbiz, Lan Ngọc từng nghiêm túc nghĩ đến việc bỏ nghề diễn. Cô thậm chí cân nhắc quay lại con đường học tập ban đầu và mơ hồ nghĩ đến việc theo ngành công an, một công việc ổn định, ít áp lực dư luận hơn. Thế nhưng, mỗi lần xem kịch, xem phim hoặc nhìn bạn bè ở trường Sân khấu - Điện ảnh tập luyện, tình yêu dành cho diễn xuất lại trỗi dậy. Chính niềm đam mê ấy, dù yếu ớt, vẫn đủ níu Lan Ngọc ở lại với nghề.

Bước ngoặt đến khi Lan Ngọc nhận được lời mời tham gia một dự án điện ảnh hợp tác với Hàn Quốc, tên là Thuy (tên tiếng Việt là Chào Cô Thuý) vào năm 2014. Được làm việc trong môi trường mới, tách biệt khỏi áp lực giúp cô dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Lan Ngọc ăn uống trở lại, ngủ đủ giấc, suy nghĩ cởi mở hơn và lấy lại cảm giác mình vẫn còn được tin tưởng.

Khi trở về Việt Nam, Lan Ngọc đã thay đổi rõ rệt. Cô tự tin làm mới hình ảnh, nhận những vai diễn trẻ trung, tươi sáng hơn, từng bước thoát khỏi cái bóng của Cánh Đồng Bất Tận và lấy lại vị trí trong lòng khán giả.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Lan Ngọc thừa nhận hai năm trầm cảm đó là giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời. Cô mất sức khỏe, mất niềm tin vào bản thân và suýt đánh mất luôn sự nghiệp mình theo đuổi. Nhưng cũng chính những ngày tháng đó giúp nữ diễn viên học cách đối diện với yếu đuối, trưởng thành hơn và trân trọng từng cơ hội được đứng trước ống kính.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại Việt Nam và nhanh chóng khẳng định sức hút tại thị trường trong nước. Tài năng của cô, vốn đã được công nhận ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, tiếp tục tỏa sáng trong hàng loạt dự án lớn. Từ Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể trở đi, Ninh Dương Lan Ngọc gần như bước hẳn vào hàng ngũ sao hạng A, trở thành một trong những "ngọc nữ" nổi bật nhất màn ảnh Việt. Những bộ phim, chương trình thực tế có sự góp mặt của cô thường đạt hiệu quả truyền thông mạnh mẽ và gặt hái doanh thu cao. Trong số đó có thể kể đến các tác phẩm như Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Cô Gái Từ Quá Khứ...

Vài năm trở lại đây, Ninh Dương Lan Ngọc vắng bóng khỏi địa hạt phim ảnh, thay vào đó là lấn sân sang mảng gameshow. Người đẹp liên tục góp mặt vào nhiều chương trình giải trí ăn khách như Chạy Đi Chờ Chi, Chị Đẹp Đạp Gió 2023, Sao Nhập Ngũ 2025 - Khi Tổ Quốc Gọi Tên. Song song với các chương trình truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ được độ xuất hiện và sức hút trên các sự kiện giải trí, nhờ đó tên tuổi và hình ảnh "ngọc nữ" của cô vẫn vững vàng trong lòng khán giả.