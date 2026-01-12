Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ

12-01-2026 - 13:50 PM | Lifestyle

Đây được xem là biểu tượng của cuộc sống xa hoa tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhìn từ xa, địa điểm này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến một "Khải Hoàn Môn" đồ sộ, choáng ngợp và đắt đỏ. Đó chính là tòa The Arch ở Hong Kong (Trung Quốc), một trong những dinh thự siêu sang nổi tiếng bậc nhất châu Á, sớm chiếm ngôi vị đỉnh cao trong giới bất động sản xa xỉ.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 1.

Tọa lạc tại khu West Kowloon, tòa The Arch nằm ngay trên tổ hợp Elements, tòa nhà sừng sững bên bờ biển và đối diện trực tiếp Victoria Harbour - vị trí được xem là "kim cương" của Hong Kong. Tòa nhà có 65 tầng cao khoảng 155m, nổi bật với kiến trúc độc đáo tạo hình như một cổng vòm khổng lồ giữa skyline thành phố.

View 360 độ nhìn từ dưới tòa nhà


Bên trong The Arch là không gian sống đúng chuẩn giới thượng lưu. Các căn hộ sử dụng vật liệu cao cấp, trần cao, cửa kính lớn từ sàn đến trần giúp mở rộng tối đa tầm nhìn.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 2.
Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 3.
Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 4.

Bên trong một căn hộ trong tòa nhà

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 5.

Sảnh chờ cao cấp, sang trọng

Mỗi góc nhìn từ bất cứ căn hộ nào trong tòa nhà đều độc nhất vô nhị. Chỉ cần kéo rèm là có thể thu trọn Victoria Harbour, skyline Hong Kong, trời xanh biển rộng vào tầm mắt - một đặc quyền hiếm có giữa đô thị dày đặc cao ốc.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 6.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 7.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 8.

Một số view nhìn từ bên trong tòa nhà

Tòa The Arch gồm hai khối tháp cao được nối với nhau bằng một vòm lớn ở phần thân trên, với khoảng rỗng ở giữa làm giảm cảm giác nặng nề của khối kiến trúc, đồng thời tối ưu ánh sáng và tầm nhìn cho các căn hộ. Chính chi tiết này khiến tòa nhà được ví như cổng chào của khu West Kowloon.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 9.

Sức hút của The Arch tất nhiên không thể tách rời khỏi mức giá khiến ai nghe cũng phải giật mình. Giới bất động sản từng ghi nhận giá bán vào khoảng 107.000 HKD/m², tương đương hơn 300 triệu đồng/m². Với những căn hộ diện tích lớn, giá trị mỗi căn có thể lên tới hàng trăm triệu HKD - con số đủ để xếp tòa "Khải Hoàn Môn" này vào nhóm dinh thự đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ- Ảnh 10.

Nhưng dù "đắt xắt ra miếng" thì tòa nhà này không phải cứ có tiền là mua được. Cư dân nơi đây được cho là thuộc giới siêu giàu, cực kỳ kín tiếng, có địa vị và tầm ảnh hưởng nhất định. Việc sở hữu một căn hộ tại "Khải Hoàn Môn" không chỉ là chuyện tài chính mà còn liên quan đến danh tiếng, mối quan hệ và vị thế xã hội.

Nguồn: TikTok, Hong Kong Times

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
hongkong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Song cúp" trân quý của Techcombank: Hơn cả giải thưởng, đó là sức mạnh của niềm tin từ cộng đồng

"Song cúp" trân quý của Techcombank: Hơn cả giải thưởng, đó là sức mạnh của niềm tin từ cộng đồng Nổi bật

Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam là "cường quốc du lịch" đang trỗi dậy mạnh mẽ

Báo Mỹ ca ngợi Việt Nam là "cường quốc du lịch" đang trỗi dậy mạnh mẽ Nổi bật

Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân đang sử dụng thiết bị wifi

Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân đang sử dụng thiết bị wifi

13:45 , 12/01/2026
Nhiều cửa hàng thu hồi đồ hộp Hạ Long, hoàn tiền cho khách hàng

Nhiều cửa hàng thu hồi đồ hộp Hạ Long, hoàn tiền cho khách hàng

13:41 , 12/01/2026
Diện mạo Hòn Vọng Phu sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng chống đổ sập

Diện mạo Hòn Vọng Phu sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng chống đổ sập

12:34 , 12/01/2026
Dốc sạch 6,5 tỷ tiền tiết kiệm, hai chị em trung niên xây nhà ở quê cho 8 người sống chung khi về già

Dốc sạch 6,5 tỷ tiền tiết kiệm, hai chị em trung niên xây nhà ở quê cho 8 người sống chung khi về già

11:45 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên