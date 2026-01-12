Oách nhất HongKong: Địa điểm khiến ai đi cũng nhìn mỏi cổ

Nhìn từ xa, địa điểm này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến một "Khải Hoàn Môn" đồ sộ, choáng ngợp và đắt đỏ. Đó chính là tòa The Arch ở Hong Kong (Trung Quốc), một trong những dinh thự siêu sang nổi tiếng bậc nhất châu Á, sớm chiếm ngôi vị đỉnh cao trong giới bất động sản xa xỉ.

Tọa lạc tại khu West Kowloon, tòa The Arch nằm ngay trên tổ hợp Elements, tòa nhà sừng sững bên bờ biển và đối diện trực tiếp Victoria Harbour - vị trí được xem là "kim cương" của Hong Kong. Tòa nhà có 65 tầng cao khoảng 155m, nổi bật với kiến trúc độc đáo tạo hình như một cổng vòm khổng lồ giữa skyline thành phố.

View 360 độ nhìn từ dưới tòa nhà





Bên trong The Arch là không gian sống đúng chuẩn giới thượng lưu. Các căn hộ sử dụng vật liệu cao cấp, trần cao, cửa kính lớn từ sàn đến trần giúp mở rộng tối đa tầm nhìn.

Bên trong một căn hộ trong tòa nhà

Sảnh chờ cao cấp, sang trọng

Mỗi góc nhìn từ bất cứ căn hộ nào trong tòa nhà đều độc nhất vô nhị. Chỉ cần kéo rèm là có thể thu trọn Victoria Harbour, skyline Hong Kong, trời xanh biển rộng vào tầm mắt - một đặc quyền hiếm có giữa đô thị dày đặc cao ốc.

Một số view nhìn từ bên trong tòa nhà

Tòa The Arch gồm hai khối tháp cao được nối với nhau bằng một vòm lớn ở phần thân trên, với khoảng rỗng ở giữa làm giảm cảm giác nặng nề của khối kiến trúc, đồng thời tối ưu ánh sáng và tầm nhìn cho các căn hộ. Chính chi tiết này khiến tòa nhà được ví như cổng chào của khu West Kowloon.

Sức hút của The Arch tất nhiên không thể tách rời khỏi mức giá khiến ai nghe cũng phải giật mình. Giới bất động sản từng ghi nhận giá bán vào khoảng 107.000 HKD/m², tương đương hơn 300 triệu đồng/m². Với những căn hộ diện tích lớn, giá trị mỗi căn có thể lên tới hàng trăm triệu HKD - con số đủ để xếp tòa "Khải Hoàn Môn" này vào nhóm dinh thự đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Nhưng dù "đắt xắt ra miếng" thì tòa nhà này không phải cứ có tiền là mua được. Cư dân nơi đây được cho là thuộc giới siêu giàu, cực kỳ kín tiếng, có địa vị và tầm ảnh hưởng nhất định. Việc sở hữu một căn hộ tại "Khải Hoàn Môn" không chỉ là chuyện tài chính mà còn liên quan đến danh tiếng, mối quan hệ và vị thế xã hội.

Nguồn: TikTok, Hong Kong Times