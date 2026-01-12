Nhiều cửa hàng thu hồi đồ hộp Hạ Long, hoàn tiền cho khách hàng

Ngay sau khi thông tin về 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được công bố, nhiều điểm bán tại TPHCM đã đồng loạt rút sản phẩm của thương hiệu này khỏi kệ.

Khu vực trước đây bán sản phẩm của "đồ hộp Hạ Long"

Tại một số siêu thị và cửa hàng, quầy hàng đồ hộp trở nên thưa thớt, chỉ còn lác đác vài mặt hàng như cá đóng hộp, pate gan heo hay cá ngừ ngâm dầu.

Đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết đã nhanh chóng triển khai chính sách cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm đồ hộp Hạ Long, kể cả khi đã mua quá 7 ngày, thời hạn thông thường của ngành hàng đồ khô.

Khách hàng cần có hóa đơn mua hàng để được xác nhận, trong đó hóa đơn của khách hàng thành viên được lưu ngay trên ứng dụng.

Một hệ thống bán lẻ lớn khác cũng cho biết đã chủ động yêu cầu nhà cung cấp ban hành chính sách thu hồi để triển khai thống nhất, song phía công ty xin làm việc sau.

Trong thời gian chờ, hệ thống này phải tự xây dựng phương án tạm thời nhằm xử lý các trường hợp khách hàng muốn đổi trả sản phẩm.

Theo một nhà bán lẻ, do các chuỗi siêu thị thường thanh toán cho nhà cung cấp sau 30-60 ngày nên các hệ thống có thể tạm thời sử dụng nguồn tiền này để ứng trả cho khách hàng.

Hệ thống bán lẻ "Bếp Diêm Phố" chủ động thu hồi pate của đồ hộp Hạ Long - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng 12-1, Fanpage và website của Đồ hộp Hạ Long vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm.

Tại Hà Nội, chuỗi Bếp Diêm Phố đã phản ứng nhanh khi thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long mà người tiêu dùng đã mua trong 2 ngày (8 và 9-1).

Chuỗi này cho biết sẽ làm việc với công ty để hoàn hàng và yêu cầu hoàn tiền. Đáng chú ý, Bếp Diêm Phố còn hỗ trợ thu hồi hộ sản phẩm mua từ chuỗi bán lẻ khác dù chưa có chính sách tương tự (chưa rõ có ứng tiền hoàn trả trước hay không – PV).

Đại diện nhà bán lẻ này chia sẻ, họ nhập hàng từ Đồ hộp Hạ Long vì tin tưởng thương hiệu lớn nên khi sự cố xảy ra, cửa hàng là nơi chịu áp lực trực tiếp từ người tiêu dùng trong khi việc đòi tiền, hoàn hàng từ nhà cung cấp lại rất khó khăn.

Khu vực kinh doanh đồ hộp của một siêu thị sáng nay 12-1

Hiện nhiều hệ thống lớn như WinMart và Bách Hóa Xanh đã thông báo chấp nhận đổi trả, hoàn tiền cho các sản phẩm pate và cá ngừ còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, có đầy đủ tem nhãn và hóa đơn.

Tuy nhiên, khách hàng phải quay lại đúng chi nhánh đã mua để được xử lý do liên quan đến chứng từ kế toán.

Nhân viên WinMart tại TPHCM cho biết thời gian đổi trả thường giới hạn trong 2–3 ngày kể từ thời điểm mua. "Khách hàng mua ở chi nhánh nào thì đến chi nhánh đó để đổi trả; thời hạn cụ thể cần liên hệ trực tiếp với nơi mua hàng" – nhân viên này nói.