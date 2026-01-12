Fanpage Đồ hộp Hạ Long thông báo "tiêu diệt được viruss tả lợn châu Phi”, sản phẩm vẫn đảm bảo nhưng 15 phút thì xoá
Sáng 12/1/2026, Đồ hộp Hạ Long đã đưa ra thông báo mới nhất liên quan đến vụ bê bối 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.
Vụ bê bối tại CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) tiếp tục có diễn biến mới. Sáng 12/1, tài khoản Facebook chính thức của doanh nghiệp này đã đăng thông báo về “vụ việc liên quan đến dịch tả lợn châu Phi vừa qua”.
Theo đó Halong Canfoco cảm ơn cộng đồng và khách hàng đã quan tâm, đặt câu hỏi và bày tỏ lo ngại với tinh thần trách nhiệm. Doanh nghiệp khẳng định đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu năm với địa phương, tin tưởng và trực tiếp sử dụng sản phẩm, đồng thời luôn coi trọng các quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm.
Trước những nghi vấn liên quan đến nguồn nguyên liệu và vụ việc dịch tả lợn châu Phi, Halong Canfoco cho biết sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức làm cơ sở thông tin minh bạch tới người tiêu dùng.
Đáng chú ý, Halong Canfoco nhắc đến vấn đến vấn đề an toàn sức khoẻ người tiêu dùng: "Chúng tôi xin khẳng định trên cơ sở khoa học và kỹ thuật: các tác nhân như virus dịch tả lợn châu Phi hay vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt theo đúng quy chuẩn công nghệ. Các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng".
Cuối cùng, Halong Canfoco gửi lời xin lỗi người tiêu dùng, thừa nhận sự tổn thương niềm tin và cam kết nhìn nhận nghiêm túc, có trách nhiệm để khắc phục.
Nguyên văn thông báo của Halong Canfoco:
Trước hết, Halong Canfoco xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng và cộng đồng đã quan tâm, theo dõi, gửi gắm rất nhiều thông điệp, bình luận và những câu hỏi thẳng thắn tới fanpage của chúng tôi trong thời gian qua. Sự quan tâm ấy, dù đi kèm lo lắng hay nghi vấn, đều xuất phát từ trách nhiệm cộng đồng và tình cảm dành cho thương hiệu - và đó là điều chúng tôi luôn ghi nhận với thái độ nghiêm túc và cầu thị nhất.
Là những cán bộ, công nhân viên sinh ra và gắn bó với mảnh đất Hải Phòng, chúng tôi tự hào được làm việc trong một doanh nghiệp có bề dày lịch sử, kinh nghiệm và vị thế lâu năm trong ngành chế biến thực phẩm. Chúng tôi không chỉ là người sản xuất, mà còn chính là người tiêu dùng trực tiếp các sản phẩm của công ty mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi trân trọng những giá trị mà Halong Canfoco theo đuổi và tin tưởng vào các quy trình kiểm soát, kiểm nghiệm thành phẩm đã và đang được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Chúng tôi hiểu rằng, mối quan tâm của quý vị không chỉ dừng lại ở vụ việc liên quan đến dịch tả lợn châu Phi vừa qua, mà còn mở rộng tới toàn bộ nguồn nguyên liệu sản xuất trong suốt một thời gian dài, cũng như câu hỏi cốt lõi: Liệu các sản phẩm của Halong Canfoco có thực sự an toàn và phù hợp cho sức khỏe hay không?
Đối với vấn đề nguồn nguyên liệu, chúng tôi xác định đây là nội dung cần được làm rõ một cách khách quan, minh bạch và đúng thẩm quyền. Halong Canfoco sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng và tôn trọng các kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan điều tra, coi đó là cơ sở cao nhất để trả lời công luận và thông tin rõ ràng nhất người tiêu dùng.
Riêng đối với vấn đề an toàn sức khỏe, chúng tôi xin khẳng định trên cơ sở khoa học và kỹ thuật: các tác nhân như virus dịch tả lợn châu Phi hay vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt theo đúng quy chuẩn công nghệ. Các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cuối cùng, Halong Canfoco xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng, đối tác và cộng đồng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người tiêu dùng. Với chúng tôi, niềm tin của quý vị dành cho thương hiệu là giá trị vô giá - và việc để niềm tin ấy bị tổn thương là điều mà tập thể Halong Canfoco luôn trăn trở, nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để sửa chữa.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau khi đăng, thông báo của Đồ hộp Hạ Long đã không còn xuất hiện trên tài khoản chính thức của doanh nghiệp này. Hiện tại phía công ty chưa đưa ra giải thích cho hành động này.
Trước đó vào chiều ngày 11/1, theo VnExpress, Halong Canfoco cho biết sẽ dừng sản xuất nhà máy ở Hải Phòng 14 ngày kể từ ngày 12/1. Căn cứ diễn biến thực tế, công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, quyết định kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian dừng hoạt động.
Theo báo Dân trí, HĐQT cũng thống nhất giao ông Cao Nhật Huy - Phó giám đốc sản xuất - điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Ông Huy được giao phối hợp phòng nhân sự bố trí người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất, đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình nhân sự, lao động.
Sự thay đổi cơ cấu ban lãnh đạo Halong Canfoco được đưa ra sau khi cơ quan chức năng bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên, điều tra vụ thu gom, chế biến thịt heo nhiễm bệnh vào ngày 10/1.
Phụ nữ số