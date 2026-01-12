Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Đàn cá heo trắng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn

12-01-2026

Một số người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ ghi lại hình ảnh một đàn cá voi trắng bơi sát bờ biển Sầm Sơn trong sáng 11-1.

Tối 11-1, đại diện UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin đàn cá heo trắng xuất hiện tại biển Sầm Sơn trong sáng cùng ngày là đúng thực tế và đã được một số người dân quay lại clip.

Clip đàn cá heo trắng xuất hiện ở biển Sầm Sơn ngày 11-1. Video: Bùi Đức Kỳ

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng 11-1, một số ngư dân trong lúc thả lưới đánh cá khu vực trước bãi biển Sầm Sơn đã bất ngờ thấy một đàn cá heo khoảng 15 con (nặng trung bình khoảng 100 -120 kg), xuất hiện cách bờ biển phường Sầm Sơn khoảng 150 - 200 m.

Đáng chú ý, đàn cá này đa phần có màu trắng, thi thoảng bơi rất nhanh, thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước. Một số ngư dân đã dùng ca-nô đuổi theo, ghi lại hiện tượng hiếm gặp này.

Anh Bùi Đức Kỳ (một ngư dân Sầm Sơn) đã quay được một số đoạn clip và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.

VIDEO: Đàn cá heo trắng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn - Ảnh 1.

Hình ảnh cá heo trẳng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn

Với người dân đi biển, đầu năm mới mà cá heo xuất hiện gần bờ báo hiệu một mùa đánh bắt cá trong năm mới sẽ gặp may mắn, được mùa. "Cá heo là loài cá thông minh, thường sống ở những nơi có môi trường nước tốt và có nhiều thức ăn. Điều này cho thấy môi trường biển Sầm Sơn được cải thiện rất tốt"- một ngư dân chia sẻ.

Cá heo là động vật có vú, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn, thường sống theo đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở vùng biển nông. Đây là loài thân thiện với con người, có thể được huấn luyện biểu diễn.

Cá heo trắng (hay cá heo lưng bướu Thái Bình Dương) là một loài động vật biển có vú thông minh thuộc họ cá heo, thân màu trắng/hồng, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn. Cá heo thường sống ở vùng biển ấm như Biển Đông, được mệnh danh "tiên cá" hay "gấu trúc của biển" vì sự quý hiếm và vẻ ngoài độc đáo, thường xuất hiện ở vùng biển Việt Nam như ở Quảng Ninh, Sầm Sơn...

Tại sao cá heo thích cưỡi sóng trước mũi thuyền?

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

