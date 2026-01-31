Nữ ca sĩ được chọn diễn ở Đại hội Đảng: Giọng hát thực lực hàng đầu Vbiz, ở ẩn 5 năm vẫn là bạch nguyệt quang

Ngày 25/1, trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Quảng Ninh, Hương Tràm là ca sĩ được lựa chọn thể hiện ca khúc Việt Nam tinh hoa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Việc Hương Tràm được chọn biểu diễn tại sự kiện chính trị - văn hóa có tính chất đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trên sân khấu, Hương Tràm xuất hiện trong tà áo dài đỏ, lựa chọn cách thể hiện tiết chế, tập trung vào giọng hát. Tiết mục không có dàn dựng cầu kỳ hay yếu tố trình diễn phô trương, phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện. Giọng hát được đặt làm trung tâm, đảm nhiệm vai trò truyền tải tinh thần và thông điệp của ca khúc.

Trong nhiều năm hoạt động, cô được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận là một trong những giọng ca có nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng kiểm soát sân khấu ổn định và phù hợp với những tác phẩm mang màu sắc chính luận, cộng đồng. Đây cũng là nhóm tiêu chí thường được cân nhắc kỹ lưỡng đối với các tiết mục biểu diễn tại những sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Sinh năm 1995 tại Vinh, Nghệ An, Hương Tràm trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô sớm tiếp xúc với âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát từ khi còn trẻ. Năm 2012, Hương Tràm giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên khi mới 17 tuổi, trở thành một trong những ca sĩ trẻ gây chú ý nhất thời điểm đó.

Giai đoạn từ 2013 đến 2018 đánh dấu thời kỳ hoạt động sôi nổi của Hương Tràm trên thị trường nhạc Việt. Cô liên tục phát hành các sản phẩm được khán giả đón nhận như Ngốc , Cho em gần anh thêm chút nữa , Ngại ngùng , Duyên mình lỡ . Trong đó, Em gái mưa trở thành bản hit có sức lan tỏa lớn, giúp Hương Tràm củng cố vị trí trong dòng nhạc pop ballad. Những thành tích về giải thưởng và lượt nghe trong giai đoạn này phản ánh mức độ phổ biến của cô với công chúng đại chúng.

Năm 2019, khi đang ở thời điểm sự nghiệp ổn định, Hương Tràm bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động trong nước để sang Mỹ học tập. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, quyết định này xuất phát từ mong muốn cân bằng lại tâm lý, giảm áp lực và mở rộng kiến thức âm nhạc. Trong thời gian ở Mỹ, cô sử dụng nghệ danh Charmy Pham, tham gia một số hoạt động biểu diễn tại hải ngoại và thử nghiệm thêm các thể loại khác ngoài pop ballad.

Sau khoảng 5 năm, đến giữa năm 2024, Hương Tràm xác nhận trở về Việt Nam và nối lại các hoạt động nghệ thuật. Cuối năm 2025, cô phát hành album Phao cứu sinh , đánh dấu giai đoạn làm nghề mới sau thời gian gián đoạn. Album mang màu sắc pop ballad và cinematic pop, tập trung vào cảm xúc cá nhân và trải nghiệm đời sống. Một số ca khúc trong album nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nghe nhạc như Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn, cho thấy sự quan tâm nhất định của khán giả dành cho màn trở lại này.

So với giai đoạn trước, giọng hát của Hương Tràm được nhận xét là tiết chế hơn, ít thiên về phô diễn kỹ thuật mà chú trọng sự ổn định và chiều sâu cảm xúc. Các đêm nhạc gần đây, trong đó có những lần cô kết hợp trở lại với Bùi Anh Tuấn, tiếp tục ghi nhận lượng khán giả quan tâm lớn, phản ánh sức hút bền bỉ của một giọng ca từng gắn liền với nhiều bản hit. Thời gian ở ẩn, Hương Tràm vẫn được khán giả liên tục nhắc tới, nhớ mong giọng ca đã làm nên thương hiệu.

Được biểu diễn ở sự kiện chính luận Đại hội Đảng lần thứ XIV mang ý nghĩa như một dấu mốc nghề nghiệp của Hương Tràm. Tiết mục Việt Nam tinh hoa cho thấy sự phù hợp của cô với những không gian biểu diễn yêu cầu tính chuẩn mực và độ tin cậy cao. Sau quãng thời gian tạm rời xa thị trường, Hương Tràm vẫn là cái tên được cân nhắc trong các sự kiện lớn, nhờ nền tảng chuyên môn và hình ảnh đã được định hình trong nhiều năm hoạt động.