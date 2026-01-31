Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an chỉ đích danh 3 số điện thoại, 9 tài khoản ngân hàng nguy hiểm: Người dân tuyệt đối không kết nối qua Zalo hay Facebook…

31-01-2026

Người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân hay thực hiện theo bất cứ yêu cầu nào từ các số điện thoại hoặc liên quan đến các số tài khoản ngân hàng trên.

Trong thời gian gần đây, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, phát hiện và tiếp nhận phản ánh về tình trạng đối tượng sử dụng các số điện thoại và tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho nhân dân.

Theo đó, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội ảo (Facebook, Zalo, TikTok, Viber...) để kết bạn, trò chuyện thân mật, hỏi thăm công việc gia đình, hoàn cảnh cá nhân. Sau một thời gian nói chuyện, tạo được sự tin tưởng, các đối tượng giả danh người quen, cán bộ, người làm ăn, người đầu tư... để dẫn dắt câu chuyện, sau đó gửi đường link lạ với các lý do như xác minh tài khoản ngân hàng, nhận tiền hoàn với lãi suất cao, tiền hỗ trợ, học bổng, tham gia đầu tư làm nhiệm vụ...

Khi người dân bấm vào đường link lạ và đăng nhập vào, các đối tượng sẽ chiếm đoạt thông tin tài khoản, mã xác thực… Hoặc người dân đã chuyển tiền vào tài khoản đó thì chúng lấy nhiều lý do khác nhau (nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo hiểm…) để không rút được tiền ra. Các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu người dân chuyển thêm tiền để lấy số tiền gốc ra cho đến khi người dân phát hiện ra mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc không còn khả năng chuyển tiền vào nữa thì các đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc.

Trên địa bàn xã Yên Sơn, với thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã sử dụng các số điện thoại 0845.468.762, 0812.617.813, 0389.775.555 cùng các số tài khoản ngân hàng cụ thể:

- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1052538656, mang tên HO HOANG NAM.

- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0181003352212, mang tên NGUYEN CONG TUAN.

- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0331000409739, mang tên LE THI KIM NGAN.

- Tài khoản ngân hàng Sacombank số 060616091992, mang tên NGUYEN PHAM TAN TUAN.

- Tài khoản ngân hàng BvBank số 0897041009988, mang tên CONG TY TNHH TAI PHUC TKSHOP.

- Tài khoản ngân hàng BvBank số 0897777007007, mang tên CONG TY TNHH TU VAN CONG NGHE VU.

- Tài khoản ngân hàng BvBank số 0377041021181, mang tên CONG TY TNHH QUAN LY DT STONE POINT.

- Tài khoản ngân hàng ACB số 150519968888, mang tên CONG TY TNHH CONG NGHE TKSHOP.

- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035337955011, mang tên VAN VAN THANH.

Trên đây là các số điện thoại, số tài khoản ngân hàng có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng mà Công an xã Yên Sơn phát hiện, thu thập được.

Công an xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cũng đưa ra một số khuyến cáo cho người dân:

- Người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân hay thực hiện theo bất cứ yêu cầu nào từ các số điện thoại hoặc liên quan đến các số tài khoản ngân hàng trên. Ngoài ra, không bấm vào bất kỳ đường link lạ nào, không cung cấp số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, kể cả người đã nói chuyện quen biết từ trước.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo cơ quan Công an và cung cấp tài liệu, chứng cứ để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra các Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và một số cơ quan chức năng làm việc với người dân bằng hình thức trực tiếp thông qua gửi giấy mời, giấy triệu tập, thông báo, không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang

