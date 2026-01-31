Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm

Tham dự lễ ký kết, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Võ Hồng Lĩnh – Thành viên Hội đồng thành viên EVN; ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN cùng đại diện các ban chuyên môn EVN. Về phía Trường ĐHXDHN có PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Phú Doanh - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Trường.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường ĐHXDHN cho biết, bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống về xây dựng, nhà trường còn đào tạo nhiều lĩnh vực liên quan như công nghệ thông tin, kinh tế, kiểm toán, quản lý năng lượng…, đáp ứng yêu cầu tổng thể của lĩnh vực xây dựng. Nhà trường hiện là cơ sở duy nhất được giao đào tạo nguồn nhân lực xây dựng công trình điện hạt nhân.

Nhiều lĩnh vực đào tạo của Trường ĐHXDHN có sự tương đồng với hoạt động của ngành Điện; Nhà trường cũng đã tham gia thiết kế nhiều hệ thống cột trong lưới truyền tải điện của EVN. Theo PGS.TS Hoàng Tùng, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thi công, xây dựng và quản lý khai thác các công trình điện.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm được Chính phủ lựa chọn tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện hạt nhân. Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực này, không ngừng đổi mới và sáng tạo để biến tri thức từ sách vở thành những kiến thức mang tính thực tiễn cho các em sinh viên.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, từ nay đến năm 2030, EVN dự kiến bố trí khoảng 130.000 tỷ đồng mỗi năm cho đầu tư xây dựng. Nguồn lực này tập trung vào các dự án điện quy mô lớn, trọng điểm như Thủy điện tích năng Bác Ái, Thủy điện tích năng Đơn Dương, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và mở rộng các công trình thủy điện hiện hữu.

Khối lượng đầu tư lớn cùng mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050 đặt ra nhiều thách thức đối với Tập đoàn. Trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư có năng lực liên ngành về điện, xây dựng, quản lý dự án và công nghệ số, được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Từ thực tiễn đó, EVN coi trọng sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín nhằm bổ sung nền tảng học thuật, phục vụ triển khai các nhiệm vụ chiến lược, nhất là đào tạo sau đại học và các chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu cụ thể.

Hai bên kỳ vọng, Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược sẽ là hoạt động mở đầu, mang tính bước ngoặt, mang lại các kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Trường ĐHXDHN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phục vụ mục tiêu phát triển chung của đất nước. Hiện thực hóa các nội dung ký kết hợp tác, trong năm 2026, Trường ĐHXDHN và EVN dự kiến sẽ triển khai hai chương trình đào tạo đại học và từ bốn đến năm lớp đào tạo ngắn hạn về thủy điện, điện gió ngoài khơi.

Theo thỏa thuận đã được ký kết, Trường ĐHXDHN và EVN sẽ tập trung hợp tác trên ba lĩnh vực chính:

Thứ nhất, hợp tác về đào tạo Đại học và Sau đại học: Xây dựng chương trình, mở lớp đào tạo các lớp theo hình thức văn bằng hai, bậc Đại học các ngành kỹ thuật xây dựng, thủy điện, năng lượng tái tạo; đào tạo chuyên sâu về công trình nhà máy điện hạt nhân; EVN hỗ trợ sinh viên thực tập và tổ chức "học kỳ công trường”; Trường ĐHXDHN hỗ trợ cán bộ của EVN theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ với hình thức tổ chức đào tạo linh hoạt và các module học ứng dụng thực tế theo nhu cầu của EVN.

Thứ hai, hợp tác đào tạo ngắn hạn: Trường ĐHXDHN tổ chức triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng nhận đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của EVN trong các lĩnh vực là thế mạnh của Trường ĐHXDHN như: Thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, khảo sát, công trình điện gió ngoài khơi và các công trình trên biển nhằm phục vụ các dự án điện trên biển; Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Quản lý xây dựng; Vận hành và bảo trì công trình điện; Xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Thứ ba, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực nghiên cứu chung các đề tài về kết cấu đặc biệt, vật liệu tiên tiến cho năng lượng; chuyển đổi số trong giám sát an toàn; nội địa hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu vật liệu mới.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức hoặc tham gia các chương trình Hội thảo kỹ thuật của nhau để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên gia, hỗ trợ công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng xây dựng và thẩm tra các công trình phụ trợ thuộc các dự án của EVN. Cùng với đó, Trường ĐHXDHN và EVN cùng chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau khi có nhu cầu sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, cơ sở nghiên cứu hiện có tại đơn vị.