Người đàn ông 77 tuổi đã sống chung với bệnh ung thư cho đến năm 95 tuổi: Phương pháp của ông chỉ gói gọn trong 5 từ

31-01-2026 - 10:50 AM | Sống

Cốt lõi của việc chống ung thư chưa bao giờ là "tiêu diệt tận gốc".

Một người bạn vong niên của tôi - cụ ông họ Đồng - đã chung sống hòa bình với ung thư suốt 18 năm.

Năm 1996, khi đã 77 tuổi, cụ được chẩn đoán ung thư thực quản đoạn giữa. Do thể trạng không chịu nổi xạ trị, cụ buộc phải bỏ dở giữa chừng, sau đó chuyển sang điều trị và điều dưỡng bằng y học cổ truyền. Chỉ hơn một năm sau, sức khỏe cụ phục hồi gần như bình thường: mỗi ngày đọc sách, đọc báo, tinh thần vẫn ung dung, khoáng đạt như trước.

Mười năm sau, ở tuổi 87, cụ lại đối mặt với ung thư tâm vị dạ dày. Nhưng lần này, cụ chỉ điềm nhiên nói: "Giáo sư đã nói với tôi rồi, cái này chẳng qua cũng chỉ là một bệnh mạn tính".

Người đàn ông 77 tuổi đã sống chung với bệnh ung thư cho đến năm 95 tuổi: Phương pháp của ông chỉ gói gọn trong 5 từ- Ảnh 1.

Cụ tiếp tục lấy thuốc Đông y làm trọng tâm điều trị, các triệu chứng khó chịu nhanh chóng được cải thiện. Sau đó, cụ vẫn lên mạng, giao lưu, đọc sách, sống một tuổi già trọn vẹn cho đến năm 2014 thì qua đời vì biến cố tim mạch cấp tính, thọ 95 tuổi.

Từ lần đầu được chẩn đoán cho đến khi mất, cụ đã sống hòa bình cùng ung thư gần 20 năm.

Một trường hợp khác liên quan đến ung thư tụy - căn bệnh thường được mệnh danh là "vua ung thư".

Năm 2009, tôi được mời hội chẩn cho một bệnh nhân ung thư tụy chưa phẫu thuật. Khi đó, nhiều chuyên gia đều dự đoán thời gian sống chỉ khoảng 3–6 tháng. Bệnh nhân sau đó trải qua hóa trị và phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy đã có di căn hạch, tiên lượng cực kỳ xấu.

Sau khi hoàn tất phác đồ hóa trị theo chỉ định, căn cứ vào thể trạng thực tế của bệnh nhân, tôi kiên quyết đề xuất dừng điều trị quá mức, chuyển sang một phương án điều trị tổng hợp lấy y học cổ truyền làm nòng cốt.

Đến nay đã 17 năm trôi qua, bệnh nhân ấy đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe ổn định, cuộc đời không hề bị rút ngắn bởi cái bóng của ung thư. Ngược lại, ông trở thành một ví dụ điển hình cho việc quản lý ung thư như một bệnh mạn tính.

Người đàn ông 77 tuổi đã sống chung với bệnh ung thư cho đến năm 95 tuổi: Phương pháp của ông chỉ gói gọn trong 5 từ- Ảnh 2.

Hai trường hợp trên, thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại ẩn chứa chân lý cốt lõi của phục hồi ung thư:

Cốt lõi của việc chống ung thư chưa bao giờ là "tiêu diệt tận gốc", mà là 5 chữ: "Chung sống với ung thư".

Rất nhiều bệnh nhân, ngay sau khi được chẩn đoán, phản xạ đầu tiên là xạ trị – hóa trị vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, kết cục thường là: ung thư chưa hết, người đã suy sụp.

Đặc biệt với bệnh nhân cao tuổi, khi chức năng cơ thể vốn đã suy giảm, thì tổn thương do điều trị quá mức đôi khi còn nguy hiểm hơn chính ung thư.

Dưới đây là một vài khuyến nghị cốt lõi tôi dành cho bệnh nhân ung thư, mong có thể soi sáng con đường hồi phục của bạn:

Người đàn ông 77 tuổi đã sống chung với bệnh ung thư cho đến năm 95 tuổi: Phương pháp của ông chỉ gói gọn trong 5 từ- Ảnh 3.

1. Thay đổi nhận thức

Hãy chấp nhận khái niệm "chung sống với ung thư". Nhiều loại ung thư trung – muộn, giống như tăng huyết áp hay đái tháo đường, là bệnh mạn tính có thể phòng ngừa và kiểm soát.

Không nhất thiết phải theo đuổi mục tiêu "xóa sổ tế bào ung thư". Chỉ cần kiểm soát bệnh ở trạng thái ổn định, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, bạn đã có thể đạt được chất lượng sống cao.

2. Nuôi dưỡng tâm thế

Tâm lý là "liều thuốc vô hình" trong phục hồi ung thư. Trên lâm sàng, không khó để nhận ra: Những bệnh nhân có tâm thế cởi mở, cảm xúc ổn định thường đạt kết quả điều trị tốt hơn. Khuyến nghị mọi người nuôi dưỡng sở thích cá nhân, duy trì tinh thần tích cực và lạc quan.

(Theo Sohu)

Người phụ nữ cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư vì mê loại thịt vừa ngon lại tiện, được nhiều người trẻ "chuộng"

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

