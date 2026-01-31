Khi những “Thiên thần” tạo nên giá trị từ đôi tay của mình

Không phải ai sinh ra cũng có một hành trình bằng phẳng. Với những người khuyết tật, cơ hội được làm việc, được công nhận và được tự tạo ra giá trị cho bản thân đôi khi còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tại TokyoLife, từ nhiều năm nay, những "Thiên thần" thầm lặng ấy đã có thêm một nơi để bắt đầu – nơi lao động không chỉ là công việc, mà còn là niềm tin và sự tôn trọng.

Dự án "Thiên thần" của TokyoLife ra đời với mục tiêu tạo cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật thông qua các sản phẩm thiết yếu. Tại "xưởng may Thiên thần", mỗi sản phẩm được hoàn thiện đều mang theo sự tập trung, kiên trì và nỗ lực không ngừng của những người đang từng ngày khẳng định bản thân.

Những sản phẩm "Made by Angels" vì thế không chỉ đơn thuần là hàng tiêu dùng. Đó là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, là thu nhập giúp người lao động khuyết tật chủ động hơn trong cuộc sống, và là minh chứng cho việc khi được trao cơ hội, ai cũng có thể đóng góp cho xã hội theo cách của riêng mình.

Trong những ngày đầu năm, khi nhu cầu mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn, TokyoLife lựa chọn đưa các sản phẩm "Made by Angels" đến gần hơn với khách hàng thông qua chương trình "Tuần lễ tri ân – Quà tặng cảm ơn khách hàng". Những pack khẩu trang vải kháng khuẩn được trao tận tay khách hàng thay lời cảm ơn đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt năm qua.

Quà tặng khẩu trang "Made by Angels" được làm bởi các "Thiên thần" - những nhân viên người khuyết tật đang nỗ lực lao động và sống bằng giá trị của chính mình.

TokyoLife kiên định với mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật, trong đó khách hàng chính là một phần quan trọng của hành trình này. Với mỗi hoạt động trải nghiệm và mua sắm, khách hàng đã góp phần tạo thêm cơ hội việc làm và vun đắp thêm niềm tin cho người khuyết tật. Không phải ai cũng có "đôi cánh", nhưng ai cũng có thể nâng người khác lên – đó là giá trị mà TokyoLife mong muốn lan tỏa một cách bền bỉ.

Tại "Ngôi nhà Thiên thần" của TokyoLife, tiêu dùng không chỉ dừng lại ở nhu cầu mua sắm, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm và ý nghĩa hơn. Trân trọng cảm ơn bạn đã góp phần tạo việc làm và vun đắp niềm tin cho cộng đồng người khuyết tật.