Đến lượt Aptamil Đức bị thu hồi

Theo Văn phòng Liên bang về An toàn Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng Đức, nguyên nhân của đợt thu hồi sản phẩm này được xác định là do sự xuất hiện của độc tố vi khuẩn cereulide, một loại chất độc nguy hiểm có khả năng gây ngộ độc nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh chỉ trong vòng vài giờ sau khi sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng cho hay vụ bê bối này đang có dấu hiệu lan rộng khi ít nhất ba lô hàng phổ biến của dòng Aptamil đã bị phát hiện nhiễm độc, được cho là xuất phát từ một thành phần nguyên liệu đầu vào cung cấp bởi một đối tác tại Trung Quốc.

Lệnh triệu hồi đã được phát đi đối với các sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 8/2025. Cụ thể, các lô sữa bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Aptamil Pronatura Pre loại 1.200g có hạn sử dụng đến ngày 19/11/2026 với mã vạch EAN 4056631003701.

Tiếp theo là dòng Aptamil Pronatura số 1 loại 800g, hạn sử dụng đến ngày 10/11/2026, đi kèm mã vạch 9001375006391 và 4056631001226. Ngoài ra, dòng sữa cao cấp Aptamil Profutura Duoadvance Pre loại 800g có hạn sử dụng đến ngày 20/04/2027 với mã vạch 4056631003435 cũng nằm trong danh sách cảnh báo nguy hiểm trên toàn thị trường Đức.

Độc tố cereulide được các chuyên gia y tế đánh giá là mối nguy hại đặc biệt lớn đối với sức khỏe của trẻ nhỏ do hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ còn non nớt. Viện Đánh giá Rủi ro Liên bang Đức (BfR) giải thích rằng các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn và nôn mửa có thể xuất hiện rất nhanh, chỉ từ 30 phút đến 6 giờ sau khi trẻ uống sữa nhiễm khuẩn.

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng này có thể thuyên giảm sau một ngày, nhưng ở nồng độ cao, độc tố có thể gây ra những tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Trong lịch sử y tế, đã có những trường hợp tử vong đơn lẻ được ghi nhận liên quan đến loại độc tố vi khuẩn này, khiến giới chức trách Đức phải đặt mức báo động cao nhất.

Trước tình hình trên, nhà sản xuất và các chuyên gia y tế khuyến cáo mạnh mẽ các bậc phụ huynh cần kiểm tra ngay lập tức sữa dự trữ tại nhà dựa trên mã vạch và hạn sử dụng đã công bố. Những người đã mua phải sản phẩm thuộc các lô hàng bị ảnh hưởng tuyệt đối không được cho trẻ tiếp tục sử dụng để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Tại Đức, người tiêu dùng có thể mang sản phẩm đến nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ ngay cả khi không còn hóa đơn. Nếu trẻ đã sử dụng sản phẩm trong nhóm bị triệu hồi, phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ sở y tế trong trường hợp trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe.