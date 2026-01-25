Độc tố mới phát hiện trong sữa Aptamil ở Anh ảnh hưởng thế nào đến trẻ nhỏ?

Vừa qua, tập đoàn Danone đã phải đưa ra thông báo thu hồi khẩn cấp một lô sản phẩm sữa bột Aptamil First Infant Formula tại thị trường Vương quốc Anh. Nguyên nhân được xác định là do sự hiện diện của Cereulide, một loại độc tố hiếm gặp trong các báo cáo thu hồi sữa trước đây nhưng lại sở hữu những đặc tính cực kỳ nguy hiểm đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ sơ sinh.

"Kẻ thù giấu mặt" Cereulide là gì?

Cereulide là một loại độc tố peptide vòng được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus. Khác với nhiều loại vi khuẩn thông thường có thể bị tiêu diệt bằng cách đun sôi, Cereulide là một độc tố bền nhiệt (heat-stable).

Theo thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), loại độc tố này không bị vô hiệu hóa bởi quá trình đun nấu thông thường hoặc ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng theo các hướng dẫn chuẩn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Điều này có nghĩa là một khi độc tố đã hình thành trong bột sữa, việc cha mẹ cố gắng tiệt trùng bằng nước sôi cũng không thể loại bỏ được nguy cơ nhiễm độc cho trẻ.

Nguồn gốc từ chuỗi cung ứng: Mắt xích yếu từ nguyên liệu Trung Quốc

Phân tích sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến sự cố này, các báo cáo điều tra chỉ ra rằng nguồn cơn nằm ở một loại nguyên liệu đầu vào: dầu ARA (Arachidonic Acid).

Cụ thể, lô dầu ARA được sản xuất tại Trung Quốc đã bị nhiễm Cereulide trước khi được nhập khẩu và đưa vào quy trình sản xuất bột sữa nền tại châu Âu. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến Danone mà còn khiến "ông lớn" Nestlé phải thu hồi dòng sữa SMA tại Anh và Ireland trước đó ít ngày do dùng chung nguồn nguyên liệu này. Điều này cho thấy lỗ hổng trong việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Tác động đến sức khỏe trẻ em: Những dấu hiệu cần lưu tâm

Độc tố Cereulide tấn công trực tiếp vào hệ tiêu hóa và có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm khởi phát rất nhanh sau khi trẻ uống sữa. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý nếu trẻ có các biểu hiện sau:

Buồn nôn và nôn mửa dữ dội: Đây là phản ứng phổ biến nhất của cơ thể trẻ khi tiếp xúc với độc tố. Co thắt dạ dày và đau bụng: Trẻ có thể quấy khóc bất thường, co chân lên bụng do những cơn đau co thắt. Tiêu chảy: Trong một số trường hợp, độc tố có thể gây rối loạn bài tiết nghiêm trọng.

Dù hiện tại chưa có báo cáo về các trường hợp tử vong do lô sữa này, nhưng với trẻ sơ sinh, việc nôn mửa và tiêu chảy kéo dài dẫn đến mất nước là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây suy kiệt nhanh chóng nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Thông tin lô hàng bị ảnh hưởng và khuyến cáo

Sản phẩm bị thu hồi trực tiếp tại Anh là:

Tên sản phẩm: Aptamil First Infant Formula (loại hộp 800g)

Mã lô: 31-10-2026

Hạn sử dụng (Best Before): Ngày 31 tháng 10 năm 2026

Bởi vậy các phụ huynh đang sử dụng hàng xách tay hoặc hàng nhập khẩu cần lưu ý:

Ngừng sử dụng ngay lập tức: Nếu mã lô trên vỏ hộp trùng khớp với thông tin nêu trên, tuyệt đối không cho trẻ tiếp tục sử dụng dù chỉ một lượng nhỏ.

Theo dõi sức khỏe: Nếu trẻ đã lỡ sử dụng, cần theo dõi sát sao trong vòng 24 giờ. Nếu thấy dấu hiệu nôn trớ bất thường, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Kiểm tra nguồn gốc: Đối với các dòng sữa Aptamil khác hoặc các lô sản xuất khác, Danone khẳng định vẫn an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quy định về an toàn thực phẩm đang được siết chặt, người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng chính ngạch để được đảm bảo quyền lợi khi có sự cố xảy ra.

Vụ việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tập đoàn đa quốc gia về việc thắt chặt kiểm tra độc tố không chỉ ở sản phẩm cuối cùng mà phải từ mọi thành phần nguyên liệu nhỏ nhất trong chuỗi sản xuất.