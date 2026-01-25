Nóng: Sữa bột Aptamil bị thu hồi ở Anh do phát hiện độc tố

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) của Vương quốc Anh vừa ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula tại thị trường Vương quốc Anh sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể.

Sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi này là loại Aptamil First Infant Formula quy cách đóng gói hộp 800g, mang mã lô 31-10-2026 và có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.

Theo các chuyên gia y tế, cereulide là một loại độc tố được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus, khiến sản phẩm trở nên không an toàn cho người sử dụng. Đáng chú ý, loại độc tố này có đặc tính bền nhiệt cao, đồng nghĩa với việc nó không thể bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa thông qua quá trình đun nấu thông thường hoặc khi pha sữa bằng nước nóng theo các hướng dẫn của NHS (Bộ Y tế Vương quốc Anh). Nếu trẻ tiêu thụ phải sản phẩm nhiễm độc, các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng co thắt có thể khởi phát nhanh chóng.

Trước tình hình trên, tập đoàn Danone đã triển khai quy trình thu hồi và niêm yết thông báo tại tất cả các điểm bán lẻ đang kinh doanh sản phẩm này để hướng dẫn khách hàng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh đã mua sản phẩm thuộc lô hàng nêu trên tuyệt đối không cho trẻ sử dụng, ngay cả khi chưa nhận thấy các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khách hàng có thể mang sản phẩm đến cửa hàng đã mua để được hoàn tiền toàn bộ, có hoặc không cần hóa đơn.

Đối với những trường hợp trẻ đang sử dụng sữa theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, phụ huynh cần tham vấn ý kiến của dược sĩ hoặc người có chuyên môn trước khi thay đổi loại sữa. Trong trường hợp trẻ có bất kỳ dấu hiệu lo ngại nào về sức khỏe sau khi dùng sản phẩm, phụ huynh nên tìm kiếm sự tư vấn y tế kịp thời từ các bác sĩ gia đình hoặc các cơ sở y tế gần nhất.

Thúy Hạnh