Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Sữa bột Aptamil bị thu hồi ở Anh do phát hiện độc tố

25-01-2026 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Cơ quan quản lý thực phẩm Vương quốc Anh vừa phát đi thông báo thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula của tập đoàn Danone sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể.

Nóng: Sữa bột Aptamil bị thu hồi ở Anh do phát hiện độc tố- Ảnh 1.

Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) của Vương quốc Anh vừa ra thông báo yêu cầu thu hồi khẩn cấp sản phẩm sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula tại thị trường Vương quốc Anh sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide trong một lô hàng cụ thể. 

Sản phẩm bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi này là loại Aptamil First Infant Formula quy cách đóng gói hộp 800g, mang mã lô 31-10-2026 và có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.

Theo các chuyên gia y tế, cereulide là một loại độc tố được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus, khiến sản phẩm trở nên không an toàn cho người sử dụng. Đáng chú ý, loại độc tố này có đặc tính bền nhiệt cao, đồng nghĩa với việc nó không thể bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa thông qua quá trình đun nấu thông thường hoặc khi pha sữa bằng nước nóng theo các hướng dẫn của NHS (Bộ Y tế Vương quốc Anh). Nếu trẻ tiêu thụ phải sản phẩm nhiễm độc, các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng co thắt có thể khởi phát nhanh chóng.

Trước tình hình trên, tập đoàn Danone đã triển khai quy trình thu hồi và niêm yết thông báo tại tất cả các điểm bán lẻ đang kinh doanh sản phẩm này để hướng dẫn khách hàng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh đã mua sản phẩm thuộc lô hàng nêu trên tuyệt đối không cho trẻ sử dụng, ngay cả khi chưa nhận thấy các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khách hàng có thể mang sản phẩm đến cửa hàng đã mua để được hoàn tiền toàn bộ, có hoặc không cần hóa đơn.

Đối với những trường hợp trẻ đang sử dụng sữa theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, phụ huynh cần tham vấn ý kiến của dược sĩ hoặc người có chuyên môn trước khi thay đổi loại sữa. Trong trường hợp trẻ có bất kỳ dấu hiệu lo ngại nào về sức khỏe sau khi dùng sản phẩm, phụ huynh nên tìm kiếm sự tư vấn y tế kịp thời từ các bác sĩ gia đình hoặc các cơ sở y tế gần nhất.

Thúy Hạnh

Theo Thuý Hạnh

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
sữa bột

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện la liệt khoáng sản trị giá 2.500 tỷ USD, nền kinh tế 1.270 tỷ USD tuyên bố sắp thay đổi cuộc đua đất hiếm, Mỹ lập tức để mắt

Phát hiện la liệt khoáng sản trị giá 2.500 tỷ USD, nền kinh tế 1.270 tỷ USD tuyên bố sắp thay đổi cuộc đua đất hiếm, Mỹ lập tức để mắt Nổi bật

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch Nổi bật

Phát hiện các công trình bí ẩn được chôn vùi gần Kim tự tháp lớn

Phát hiện các công trình bí ẩn được chôn vùi gần Kim tự tháp lớn

22:10 , 24/01/2026
Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số lượng tàu ngầm hạt nhân

Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số lượng tàu ngầm hạt nhân

21:31 , 24/01/2026
Ông Donald Trump còn bao nhiêu cam kết "địa chấn" đang thực hiện?

Ông Donald Trump còn bao nhiêu cam kết "địa chấn" đang thực hiện?

20:51 , 24/01/2026
Giới siêu giàu Trung Quốc ‘âm thầm’ chuyển máy bay cá nhân ra nước ngoài: Singapore, Nhật Bản là điểm đến

Giới siêu giàu Trung Quốc ‘âm thầm’ chuyển máy bay cá nhân ra nước ngoài: Singapore, Nhật Bản là điểm đến

20:11 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên