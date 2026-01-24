Phát hiện các công trình bí ẩn được chôn vùi gần Kim tự tháp lớn

Các nhà khảo cổ học quốc tế phát hiện ra những cấu trúc bí ẩn nằm cạnh Kim tự tháp Giza vĩ đại.

Nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ Nhật Bản và Ai Cập đã khảo sát Nghĩa trang phía Tây ở Giza, nằm trên Cao nguyên Giza, ngay phía tây Kim tự tháp Khufu, bằng công nghệ không xâm lấn, và phát hiện hai dị thường: một cấu trúc hình chữ L nằm ở độ sâu khoảng hai mét dưới mặt đất, và một vùng lớn hơn, sâu hơn ngay bên dưới nó.

Nghĩa trang phía Tây là nơi an nghỉ của các thành viên gia đình vua Khufu - vị pharaoh chịu trách nhiệm xây dựng Kim tự tháp lớn - và các quan chức cấp cao trong những ngôi mộ cách đây hơn 4.500 năm.

Các kim tự tháp của Khufu, Khafre và Menkaure, được xây dựng cách đây 4.500 năm.

Được phát hiện trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, bằng chứng về những khám phá này vừa được công bố trên tạp chí Archaeological Prospection.

Theo báo cáo của Daily Star, nhóm nghiên cứu cho biết, cấu trúc nông này có chiều dài ít nhất 10 mét, và dường như đã được lấp đầy bằng cát sau khi xây dựng.

Vùng dị thường sâu hơn có "điện trở suất cao", tương thích với cát và sỏi bị nén hoặc một khoảng trống, làm dấy lên hy vọng về các bức tường, giếng hoặc một buồng.

Trưởng nhóm nghiên cứu Motoyuki Sato thuộc Đại học Tohoku cho biết, hình dạng đặc biệt của nó khiến ông tin rằng, đây không phải là một sự hình thành tự nhiên.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những điểm bất thường này có thể là dấu hiệu của các bức tường đá vôi thẳng đứng hoặc các giếng liên quan đến một địa điểm chôn cất, mặc dù nghiên cứu nhấn mạnh rằng, cần phải tiến hành thêm điều tra để xác nhận.

Nhà Ai Cập học Peter Der Manuelian của Đại học Harvard, người không tham gia dự án, mô tả địa điểm này là hấp dẫn vì một khu vực dường như bỏ trống của nghĩa trang đã không được khám phá trong nhiều thế kỷ.

Ông nhận thấy rằng, các nhà nguyện dâng lễ hình chữ L được tìm thấy ở Giza, mặc dù chúng thường nằm trên mặt đất, và cho rằng, phát hiện này "chắc chắn đáng được nghiên cứu sâu hơn".

Theo ông Sato, các cuộc khai quật để xác minh kết quả quét hiện đang được tiến hành.

Nếu những công trình này thực sự dẫn đến một địa điểm hoặc hầm mộ chưa từng được phát hiện trước đây, nó có thể làm thay đổi hiểu biết của các nhà khảo cổ học về cách chôn cất người thân và giới quý tộc thời vua Khufu trên cao nguyên Giza.