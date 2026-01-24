Tổng thống Trump cảnh báo hạm đội Mỹ đang hướng về Iran

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Trump cho biết Washington đã điều động lực lượng hải quân quy mô lớn tới khu vực Trung Đông, song nhấn mạnh ông hy vọng sẽ không phải sử dụng tới. "Chúng tôi có một hạm đội đang di chuyển theo hướng đó. Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng", ông Trump nói.

Theo các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay, cùng với máy bay và các hệ thống phòng không trên bộ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực, cũng như mở rộng các lựa chọn quân sự trong trường hợp tình hình leo thang.

Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế liên quan đến chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối năm ngoái, xuất phát từ khủng hoảng kinh tế, đồng nội tệ mất giá và giá cả leo thang. Các chuyên gia quốc tế nhận định đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Một gian hàng tại khu chợ Grand Bazaar lâu đời ở Tehran, Iran, ngày 20/1/2026. Hiện tình hình tại Iran đã dần ổn định trở lại sau các cuộc biểu tình kéo dài hơn nửa tháng qua.

Cơ quan Thông tấn Nhân quyền Activists News Agency (HRANA), có trụ sở tại Mỹ, cho biết số người thiệt mạng tại Iran được xác nhận đến nay là 5.002 người, trong đó có hàng chục trường hợp dưới 18 tuổi. Theo HRANA, trong số các nạn nhân có khoảng 200 người thuộc lực lượng an ninh hoặc những người ủng hộ chính quyền. HRANA từ lâu được đánh giá là có độ tin cậy cao nhờ mạng lưới cộng tác viên trong nước.

Trong khi đó, phía Iran ngày 23/1 đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các cảnh báo của ông đã khiến Tehran dừng kế hoạch hành quyết hơn 800 người biểu tình. Công tố viên trưởng Iran Mohammad Movahediv khẳng định những thông tin này là "hoàn toàn sai sự thật", nhấn mạnh ngành tư pháp Iran là cơ quan độc lập và không chịu sức ép từ bên ngoài.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động quân sự nếu Iran tiếp tục sử dụng bạo lực đối với người biểu tình hoặc tiến hành các vụ hành quyết hàng loạt. Tuy nhiên, ông cho biết đến nay vẫn chưa cần dùng tới vũ lực và cho rằng các phát ngôn cứng rắn của mình đã phát huy tác dụng răn đe.

Mặc dù căng thẳng gia tăng, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đối thoại, khẳng định Tehran "vẫn muốn đàm phán" và Washington sẵn sàng tham gia các cuộc trao đổi nếu điều kiện cho phép. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến, lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực Trung Đông.