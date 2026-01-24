Đang cày ruộng thì phát hiện thứ lạ có niên đại 4.000 năm, người nông dân không tin vào mắt mình

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Scotland đã khai quật được một ngôi mộ thời Đồ đồng khoảng 4.000 năm tuổi nhờ phát hiện của một người nông dân.

Một phát hiện khảo cổ hiếm có đang thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu và những người yêu lịch sử khi một nông dân cày ruộng ở Rhubodach, đảo Bute (Scotland) vô tình khai quật được ngôi mộ cổ từ thời Đồ Đồng đã được chôn cất hơn một thế kỉ.

Ngôi mộ có niên đại khoảng năm 2250 trước Công Nguyên

Theo các chuyên gia, ngôi mộ dạng cist một loại mộ đá nổi tiếng thời Đồ đồng có niên đại khoảng 4.000 năm, tương đương khoảng năm 2250 trước Công Nguyên. Phát hiện này ban đầu được ghi nhận từ năm 1863 khi một hộp sọ được tìm thấy và gửi tới một tổ chức khảo cổ ở London, nhưng phần lớn phần mộ đã bị bỏ quên dưới đất hơn một thế kỷ.

Kể từ khi được phát hiện lại vào năm 2022, các nhà khảo cổ của AOC Archaeology Group đã khai quật kỹ lưỡng và phát hiện hài cốt của hai người nằm chồng lên nhau bên trong ngôi mộ, nhưng không được chôn cùng lúc. Người nằm trên là một nam giới trưởng thành, khoảng 35–50 tuổi, cao khoảng 1m68 và dường như không có dấu hiệu bệnh lý trước khi qua đời. Phía dưới là một nữ giới, có thể là một thiếu niên hoặc phụ nữ trẻ.

Đáng tiếc, cả hai không còn hộp sọ do thực hành khảo cổ thế kỷ 19 thường chỉ thu giữ riêng phần này, hiện những hộp sọ ban đầu đã thất lạc. 

Các kết quả khai quật và phân tích hài cốt hiện được lưu giữ tại National Museums Collection Centre ở Edinburgh như một phần của chương trình Scotland’s Archaeological Human Remains Collections, giúp các nhà nghiên cứu tiếp tục khám phá bức tranh sinh hoạt và thế giới tâm linh của cư dân Thời đại Đồ đồng.

