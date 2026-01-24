Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích hàng loạt kho hàng, tịch thu 1 kg vàng trị giá 4,6 tỷ đồng, 14,5 tỷ đồng tiền mặt nghi trốn thuế

24-01-2026 - 16:32 PM | Tài chính quốc tế

Các điều tra viên đã phát hiện hành vi che giấu doanh thu và khai khống nguyên liệu đầu vào.

Cơ quan thuế Ấn Độ vừa thu giữ 50 triệu rupee tiền mặt (khoảng 14,5 tỷ VNĐ) cùng gần 1 kg vàng (trị giá 4,6 tỷ VNĐ) sau khi tiến hành khám xét các thương nhân kinh doanh hạt cau và một đơn vị vận chuyển có liên quan.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 17/1 và kéo dài gần một tuần. Trong quá trình kiểm tra hàng loạt kho chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện sự chênh lệch lớn giữa sổ sách và lượng hàng tồn thực tế. Điều này cho thấy dấu hiệu giao dịch ngoài sổ sách với quy mô lớn.

Nguồn tin cho biết các điều tra viên đã phát hiện hành vi che giấu doanh thu và khai khống nguyên liệu đầu vào. Việc làm sai lệch số liệu mua vào giúp giảm nghĩa vụ thuế, trong khi việc khai thấp doanh số bán tạo điều kiện che giấu các giao dịch tiền mặt.

Đáng chú ý, cơ quan thuế còn phát hiện một kho riêng dùng để lưu trữ hồ sơ giao dịch tiền mặt, dưới cả dạng giấy tờ và dữ liệu điện tử. Các chuyên gia số có khả năng sẽ được huy động để xác định liệu dữ liệu trên máy tính có bị xóa hay can thiệp hay không.

Theo Times of India

Khánh Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Mua khí đốt nhưng không trả tiền, Venezuela chật vật vì nợ 2 công ty châu Âu 6 tỷ USD

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch

Từ bãi chôn lấp, mỗi ngày 100 tấn rác được biến thành "món ngon" nuôi ngành kinh tế trăm triệu USD

Ngành của Campuchia từng xuất 90% sản lượng tới Việt Nam, nay tìm đường xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản

Chính phủ Pháp tránh được nguy cơ sụp đổ

Thủ tướng Hungary chỉ trích kế hoạch viện trợ Ukraine, cảnh báo EU tự đẩy mình vào nợ nần

