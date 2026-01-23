Elon Musk tiên đoán ‘không tưởng’ về thế giới 20 năm tới: Tiền mặt không còn cần thiết, lao động không còn bắt buộc, phim viễn tưởng liệu có thành thật?

Tỷ phú Elon Musk dự báo một tương lai được định hình bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, trong đó lao động truyền thống trở nên “không còn bắt buộc” và tiền bạc cuối cùng có thể trở nên “không còn quan trọng”. Ông cho rằng những thay đổi này có thể xảy ra trong vòng 10 năm đến 20 năm tới.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia ở Washington hồi tháng 11, Elon Musk mô tả một kịch bản mà những tiến bộ trong AI và robot hình người sẽ làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế và mục đích sống của con người.

Theo Elon Musk, khi các hệ thống AI và robot tự hành đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ sản xuất của xã hội, khái niệm phải có một công việc để kiếm thu nhập sẽ dần mờ nhạt. Ông nói rằng trong dài hạn, có thể trong 10 năm hoặc 20 năm nữa, lao động truyền thống sẽ trở thành như sở thích, thể thao hoặc những hoạt động mang tính tự nguyện.

Elon Musk so sánh việc làm trong tương lai với những hoạt động con người lựa chọn vì niềm vui, thay vì nhu cầu sống còn, ví dụ như việc tự trồng rau dù có thể dễ dàng mua ở cửa hàng.

Tỷ phú này cho rằng những thay đổi công nghệ đó không chỉ giải phóng con người khỏi lao động bắt buộc, mà còn có thể xóa bỏ nghèo đói một cách có hệ thống. Theo quan điểm của Elon Musk, việc triển khai rộng rãi AI và robot tiên tiến sẽ tạo ra sự dư thừa và năng suất lớn đến mức có thể xóa sổ hoàn toàn nghèo đói. Máy móc khi đó trở thành động lực chính tạo ra của cải.

Nhìn xa hơn nữa, Elon Musk còn đưa ra dự báo rằng tiền tệ có thể không còn giữ vai trò trung tâm trong xã hội. Ông nói rằng nếu nhìn đủ xa, tiền bạc sẽ đến lúc không còn quan trọng vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Vì nhu cầu vật chất có thể được đáp ứng thông qua tự động hóa.

Elon Musk nhấn mạnh rằng chìa khóa của sự thịnh vượng nằm ở việc tiếp tục phát triển và thương mại hóa AI cùng robot hình người. Ông dự đoán sẽ có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp phát triển các công nghệ này. Qua đó, chi phí sẽ giảm xuống và đẩy nhanh việc đưa các hệ thống tự hành vào đời sống hàng ngày.

Dù vẽ ra một viễn cảnh lạc quan và mang tính đột phá, những nhận định của Elon Musk cũng đặt ra nhiều hoài nghi về cách các xã hội quản lý quá trình chuyển đổi, cách các thể chế thích ứng với thay đổi trong cấu trúc lao động và kinh tế. Bên cạnh đó, dự đoán của Elon Musk cũng đặt ra câu hỏi về việc con người làm thế nào để tìm kiếm ý nghĩa và bản sắc cá nhân trong một thế giới mà lao động không còn là điều kiện để sinh tồn.

Theo Wonderful Engineering