Phát hiện mới chấn động về vàng có thể đảo ngược tất cả những gì chúng ta từng biết trước đây

Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã tiết lộ một cơ chế mới về sự hình thành vàng trong tự nhiên. Nhóm nghiên cứu đã lần đầu tiên quan sát trực tiếp (in-situ) quá trình hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit ở quy mô nano. Kết quả cho thấy vàng có thể từng bước "sinh trưởng" tại giao diện quặng trong điều kiện nhiệt độ thường, điều này cũng cung cấp hướng tham khảo cho kỹ thuật thăm dò tài nguyên và thu hồi bảo vệ môi trường, mang ý nghĩa chỉ số quan trọng.

Tờ CCTV News đưa tin, gần đây, các nhà khoa học đã có phát hiện mới trong nghiên cứu về một loại vật chất trên Trái đất – vàng nano. Các nhà khoa học đã lần đầu tiên tiết lộ quá trình động lực hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit trong tự nhiên từ quy mô nano và quan sát trực tiếp. Nói một cách đơn giản là: Vàng có thể "mọc" ra.

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện quá trình động lực hình thành các hạt nano vàng trên bề mặt quặng pyrit. (Ảnh: Chụp màn hình Nhật báo Bắc Kinh)

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Địa hóa học Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông qua phương pháp quan sát trực tiếp, đã ghi lại rõ nét quá trình các nguyên tử vàng dần dần tích tụ và tạo thành các hạt vàng cấp độ nano trên bề mặt quặng pyrit.

Phát hiện này đã đảo ngược nhận thức trước đây cho rằng sự hình thành mỏ vàng phải dựa vào các hoạt động địa chất nhiệt độ cao, áp suất cao; cho thấy trong tự nhiên vẫn tồn tại những con đường hình thành vàng ôn hòa hơn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nước mặt hoặc dịch nhiệt thủy dưới lòng đất chảy trong các khe nứt của đá, sẽ mang theo vàng dưới dạng các phức chất hòa tan vào trong chất lưu. Khi chất lưu chảy qua bề mặt quặng pyrit, giao diện khoáng vật sẽ trở thành nơi hấp phụ và tích tụ các nguyên tử vàng, khiến vàng dần dần hình thành và tích lũy ở quy mô nano.

Nghiên cứu mở ra nhiều khả năng đối với nghiên cứu địa chất và tận dụng tài nguyên.

Giới học thuật cho rằng, thành tựu này không chỉ giúp hiểu rõ cơ chế vi mô của sự hình thành mỏ vàng, mà còn có thể cung cấp ý tưởng mới cho việc khai thác tài nguyên trong tương lai. Ví dụ, tại các khu vực mỏ truyền thống hoặc trong quặng thải, có thể đánh giá tính khả thi của việc thu hồi vàng thông qua cơ chế tự nhiên tương tự. Điều này mang ý nghĩa gợi mở đối với nghiên cứu địa chất và tận dụng tài nguyên.

Nguồn: ETtoday