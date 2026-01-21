Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga thu lợi bất ngờ nhờ giá vàng tăng giữa vòng vây trừng phạt

21-01-2026 - 21:41 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông phương Tây cho biết giá vàng tăng mạnh từ 2022 giúp Nga củng cố dự trữ, trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt.

Nga thu lợi bất ngờ nhờ giá vàng tăng giữa vòng vây trừng phạt- Ảnh 1.

Theo nguồn tin trên, từ đầu năm 2022, giá trị dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng thêm hơn 216 tỷ USD.

Đà tăng của giá vàng đã trở thành một trong những yếu tố then chốt góp phần tăng cường vị thế tài chính của Liên bang Nga trong bối cảnh nước này đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, nguồn tin phương Tây cho biết dự trữ quốc tế của Nga tính đến cuối năm 2025 đạt 754,85 tỷ USD, trong đó 326,54 tỷ USD là vàng tiền tệ.

Trước đó, giá các kim loại quý tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế đối với hàng hóa từ các nước châu Âu do bất đồng liên quan đến Greenland.

Hợp đồng tương lai vàng Mỹ giao tháng 2 tăng 1,7% lên 4.671,90 USD/ounce (tương đương khoảng 150,20 USD/gram).

Giá bạc giao ngay tăng 3,6% lên 93,15 USD/ounce (khoảng 2,99 USD/gram), chạm mức kỷ lục 94,08 USD/ounce (khoảng 3,02 USD/gram).

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư toàn cầu đổ xô bán tháo tài sản Mỹ: Dow Jones lao dốc hơn 800 điểm, trái phiếu, USD đồng loạt giảm mạnh

Nhà đầu tư toàn cầu đổ xô bán tháo tài sản Mỹ: Dow Jones lao dốc hơn 800 điểm, trái phiếu, USD đồng loạt giảm mạnh Nổi bật

Bán hơn 100 triệu tấn dầu cho 1 khách hàng, Nga thu về gần 50 tỷ USD

Bán hơn 100 triệu tấn dầu cho 1 khách hàng, Nga thu về gần 50 tỷ USD Nổi bật

Không phải dầu hay khí đốt, một loại năng lượng khác của Nga đang khiến EU 'lạnh sống lưng'

Không phải dầu hay khí đốt, một loại năng lượng khác của Nga đang khiến EU 'lạnh sống lưng'

21:13 , 21/01/2026
NASA lên tiếng trước tin Trái đất sắp mất trọng lực làm 60 triệu người chết

NASA lên tiếng trước tin Trái đất sắp mất trọng lực làm 60 triệu người chết

21:00 , 21/01/2026
Một quốc gia có 8 ngày trong 1 tuần

Một quốc gia có 8 ngày trong 1 tuần

20:26 , 21/01/2026
Ngân sách Nga tăng gần 2 tỷ USD ‘nhờ’ các lệnh trừng phạt

Ngân sách Nga tăng gần 2 tỷ USD ‘nhờ’ các lệnh trừng phạt

19:55 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên