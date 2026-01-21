Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-01-2026

Một thuyết âm mưu kỳ lạ lan truyền trên mạng xã hội khiến NASA phải chính thức bác bỏ thông tin sai lệch.

NASA lên tiếng trước tin Trái đất sắp mất trọng lực làm 60 triệu người chết- Ảnh 1.

Một thuyết âm mưu kỳ lạ đang lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng Trái đất sẽ mất hoàn toàn trọng lực trong vòng bảy giây vào ngày 12/8/2026 lúc 14 giờ 33 phút theo giờ GMT.

Những người ủng hộ giả thuyết này tuyên bố hiện tượng này được tiết lộ trong một tài liệu của NASA mang tên “Project Anchor”, được cho là công bố vào tháng 11 năm 2024.

Theo nội dung lan truyền, sự kiện mất trọng lực sẽ khiến khoảng 60 triệu người thiệt mạng do bị rơi xuống đất.

Một tài khoản Instagram có tên @mr_danya_of khẳng định: “Vào ngày 12/8/2026, thế giới sẽ mất trọng lực trong bảy giây. NASA biết điều đó. Họ đang chuẩn bị nhưng không nói lý do.”

Trước sự lan rộng của thuyết âm mưu này trên các nền tảng như Instagram và X, NASA đã chính thức lên tiếng bác bỏ.

NASA khẳng định không thể xảy ra hiện tượng mất trọng lực

Phát biểu với nền tảng kiểm chứng thông tin Snopes, đại diện NASA cho biết: “Trái đất sẽ không mất trọng lực vào ngày 12/8/2026. Trọng lực của Trái đất, hay lực hấp dẫn tổng thể, được xác định bởi khối lượng của hành tinh.”

NASA giải thích rằng cách duy nhất để Trái đất mất trọng lực là nếu toàn bộ hệ thống Trái đất – bao gồm lõi, lớp phủ, lớp vỏ, đại dương, nước trên mặt đất và khí quyển – bị mất khối lượng. Điều này là không thể xảy ra trong thực tế.

Thuyết âm mưu này là một trong nhiều dự đoán u ám về năm 2026 đang được lan truyền, trong đó có những người quay lại nghiên cứu các lời tiên tri của Nostradamus để tìm lời giải.

Tuy nhiên, theo báo cáo của New York Post, nhà tiên tri nổi tiếng này không đưa ra bất kỳ dự đoán cụ thể nào cho năm 2026. Dù vậy, nhiều người vẫn cố gắng diễn giải các đoạn thơ của ông để liên hệ với các sự kiện hiện tại.

NASA khẳng định không có cơ sở khoa học nào cho giả thuyết Trái đất mất trọng lực, và kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin sai lệch gây hoang mang.

Giáo Dục Thời Đại

