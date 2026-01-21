Hai quốc gia thành viên kiện EU vì Nga: Nội bộ khối rạn nứt mạnh?

Hungary và Slovakia đang chuẩn bị đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) để phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2028.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh M5 rằng 2 nước đã soạn thảo xong cơ sở pháp lý để yêu cầu hủy bỏ quyết định của EU, vốn sẽ khiến việc mua khí đốt Nga trở nên “bất khả thi” từ tháng 10/2027.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ yêu cầu Tòa án xem xét ngay vụ việc và đình chỉ hiệu lực của quyết định này.”

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng tuyên bố sẽ sử dụng mọi cơ chế pháp lý hiện có để ngăn chặn kế hoạch cấm năng lượng Nga được triển khai.

Vào ngày 20/10/2025, Hội đồng châu Âu đã thông qua lệnh cấm theo lộ trình đối với toàn bộ hoạt động mua khí đốt của Nga, bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), bắt đầu từ năm 2028. Kế hoạch cũng kèm theo đề xuất cấm nhập khẩu dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân từ Nga, dù nội dung cuối cùng của lệnh cấm hạt nhân vẫn đang trong vòng tranh luận.

Chính phủ Hungary nhiều lần khẳng định rằng nước này chưa thể tự đảm bảo an ninh năng lượng nếu không có nguồn cung từ Nga, dù vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa các tuyến và nguồn nhập khẩu. Tuy vậy, Budapest cũng nhấn mạnh, "đa dạng hóa không có nghĩa là từ bỏ hợp tác với những đối tác lâu dài và đáng tin cậy".

Thực tế cho thấy, Hungary hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào Nga. Phần lớn dầu mỏ được nhập qua đường ống Druzhba, tuyến cung cấp chiến lược bắt nguồn từ Nga và chạy qua Belarus, Ukraine, đến Trung Âu. Trong khi đó, khí đốt được cung cấp chủ yếu qua tuyến TurkStream, đường ống dẫn khí dưới đáy biển nối từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đi qua Bulgaria và Serbia để đến Hungary.

Tương tự, Slovakia cũng đang sử dụng khí đốt và dầu mỏ Nga làm nguồn cung chủ lực cho các nhà máy điện và công nghiệp trong nước. Việc từ bỏ nguồn cung Nga mà không có giải pháp thay thế đồng bộ sẽ tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng và giá cả tại hai quốc gia này.

Giới phân tích cho rằng, nếu EU không có chính sách linh hoạt hơn hoặc cung cấp các cơ chế hỗ trợ hiệu quả, cuộc đối đầu pháp lý giữa Hungary, Slovakia và Brussels sẽ còn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng rạn nứt trong khối EU giữa thời điểm khủng hoảng năng lượng chưa hoàn toàn lắng dịu.

Theo Tass﻿