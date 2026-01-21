Nhà đầu tư toàn cầu đổ xô bán tháo tài sản Mỹ: Dow Jones lao dốc hơn 800 điểm, trái phiếu, USD đồng loạt giảm mạnh

Giá trái phiếu Mỹ giảm mạnh, đẩy lợi suất tăng vọt. Chỉ số USD Index của Mỹ (đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) giảm gần 1%. Đồng euro tăng 0,6% so với USD.

“Đây lại là một đợt ‘bán tháo tài sản Mỹ’, diễn ra trong bối cảnh tâm lý né rủi ro toàn cầu lan rộng”, Giám đốc chiến lược chính sách toàn cầu và ngân hàng trung ương Krishna Guha tại Evercore ISI viết trong bản ghi chú gửi khách hàng.

Đồng USD đã có ngày giảm mạnh nhất kể từ khi ông Trump công bố Ngày Giải phóng và đưa ra hàng loạt mức thuế cao vào tháng 4/2025.

Chỉ số USD Index

Giá kim loại quý tiếp tục lập đỉnh mới. Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh. Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn địa chính trị. Kim loại này đang trên đà đạt mức tăng trong ngày cao nhất kể từ năm 2000 đến nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc khi nhà đầu tư né tránh tài sản Mỹ. Chỉ số Dow Jones giảm hơn 800 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm trên 2%. Chỉ số biến động VIX - “thước đo nỗi sợ” của Phố Wall - tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Làn sóng “bán tháo tài sản Mỹ” lần này diễn ra sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 10% đối với 8 quốc gia châu Âu, nhằm gây sức ép giành quyền kiểm soát Greenland. Đại diện của 27 quốc gia Liên minh châu Âu đã họp khẩn để ứng phó. Theo ông Trump, mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ ngày 1/6.

Greenland nhiều lần bác bỏ đề xuất mua lại từ phía ông Trump. Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen khẳng định hòn đảo này “sẽ không bị gây áp lực” và sẽ “kiên định với đối thoại, tôn trọng và luật pháp quốc tế”. Các quan chức châu Âu được cho là đang cân nhắc một loạt biện pháp trả đũa, bao gồm thuế quan và các biện pháp trừng phạt kinh tế khác đối với Mỹ.

Sau các đe dọa mới nhất của ông Trump, một số nhà đầu tư lo ngại các nước châu Âu có thể bán bớt tài sản Mỹ để thể hiện lập trường. Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, cho rằng không thể loại trừ khả năng nhu cầu mua nợ Mỹ giảm.

Thị trường toàn cầu cũng chìm trong sắc đỏ trong ngày 20/1. Ông Trump đã đe dọa áp thuế mới, bao gồm thuế với rượu vang Pháp và nhiều mặt hàng nhập khẩu. Động thái này làm gia tăng lo ngại Mỹ không còn là đồng minh thương mại ổn định của châu Âu. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tiếp tục giảm, nối dài xu hướng giảm điểm cùng các thị trường châu Á.

Chỉ số Stoxx 600

Ông Guha cho rằng việc đồng USD giảm và euro tăng cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang tìm cách giảm thiểu hoặc phòng ngừa rủi ro trước một nước Mỹ bị xem là biến động và khó lường. Theo ông, tác động lên đồng USD và các tài sản Mỹ có thể nghiêm trọng và kéo dài, nếu ông Trump không rút lại kế hoạch hoặc đạt được sự thỏa hiệp.

Ở góc độ rộng hơn, các nhà đầu tư cũng đang tìm cách đa dạng hóa danh mục, trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giao dịch gần mức cao kỷ lục và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn hóa thị trường toàn cầu.

Theo CNBC