Lần đầu tiên trên thế giới: "Bí quyết kỹ thuật" về TRE có thể dậy sóng ngành thép, bê tông toàn cầu

Từ lâu bị gạt sang một bên do thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, tre giờ đây có thể nổi lên như một lựa chọn thay thế ít phát thải carbon nghiêm túc cho thép và bê tông, IE nhận định ngày 19/1.

Các kỹ sư từ Đại học Warwick (Anh) dẫn đầu việc biên soạn cuốn cẩm nang kỹ thuật kết cấu bằng tre đầu tiên trên thế giới. Thông tin này vừa được Viện Kỹ sư Kết cấu (IStructE) công bố.

Đây là bước ngoặt lớn giúp tre – vật liệu rẻ, bền, phát triển nhanh và hút rất nhiều CO2 – có thể dậy sóng ngành thép, bê tông trong xây dựng hiện đại vì khả năng thay thế thép, bê tông củe tre, đặc biệt ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Trạm thu phí bằng tre ở Columbia. Ảnh: Đại học Warwick

Tre đã được dùng làm vật liệu xây dựng hàng nghìn năm, nhưng từ khi tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại ra đời, nó dần bị loại khỏi các công trình chính quy vì thiếu quy định thiết kế an toàn. Kết quả là dù tre rất chắc, rẻ và thân thiện với môi trường, kỹ sư khó áp dụng quy mô lớn vì không có hướng dẫn chuẩn.

Cuốn cẩm nang mới này khắc phục chính khoảng trống đó. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết để thiết kế các công trình bằng tre bền vững và an toàn, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 22156:2021. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, có thể tải về dạng PDF toàn cầu.

Những điểm nổi bật về tre trong xây dựng: - Tre mọc cực nhanh, giá rẻ, độ bền cơ học tuyệt vời (có thể dùng làm cột, dầm chính). - Là "bể chứa carbon" tự nhiên, giúp giảm phát thải CO2. - Có hơn 1.600 loài tre trên thế giới, sẵn có ở nhiều vùng nhiệt đới. - Cuốn sách giới thiệu hệ tường cắt ghép composite bằng tre (CBSW) – tăng khả năng chịu động đất và bão lốc.

TS. David Trujillo (Đại học Warwick) chia sẻ: "Tre là vật liệu phát triển nhanh, chắc chắn, rẻ tiền và cực kỳ bền vững. Nó còn là một bể chứa carbon hiệu quả, hấp thụ CO2 từ khí quyển. Đáng tiếc là các nước có kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn lại không quan tâm đến tre. Cần sự hợp tác quốc tế để thay đổi điều này."

Nhà bằng tre ở Colombia.

Cuốn cẩm nang do nhóm chuyên gia từ Đại học Warwick, Đại học Pittsburgh, Arup, INBAR và BASE cùng thực hiện. Nó hướng dẫn từ khâu chọn nguyên liệu, phân loại tre, tính toán kết cấu, đến thiết kế chống động đất, gió bão, đảm bảo độ bền lâu dài và cả biện pháp giảm nguy cơ cháy (vì tre dễ bắt lửa nếu không xử lý đúng).

Các chuyên gia nhấn mạnh: Đây là lĩnh vực còn rất mới, nhưng tiềm năng giảm carbon trong xây dựng là cực lớn. Cuốn sách sẽ là tài liệu "phải dùng" cho kỹ sư kết cấu đang hoặc muốn làm việc với tre, đồng thời hỗ trợ ngành xây dựng toàn cầu hướng tới phát triển bền vững.

Tài liệu miễn phí tại trang của IStructE.