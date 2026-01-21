Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán hơn 100 tấn dầu cho 1 khách hàng, Nga thu về gần 50 tỷ USD

21-01-2026 - 06:58 AM | Tài chính quốc tế

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho nước láng giềng.

Bán hơn 100 tấn dầu cho 1 khách hàng, Nga thu về gần 50 tỷ USD- Ảnh 1.

Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng dầu mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga đạt 100,72 tấn trong năm 2025, giảm 7,1% so với năm trước đó.

Giá trị nhập khẩu ước đạt 49,8 tỷ USD, giảm 20,4%, hải quan cho biết.

Tuy giảm cả về lượng lẫn giá trị, Nga vẫn là nước cung cấp dầu thô lớn nhất sang Trung Quốc.

Ả Rập Xê Út đứng thứ 2 về xuất khẩu dầu sang Trung Quốc năm 2025, với sản lượng đạt 80,75 triệu tấn (tăng 2,6%), tiếp theo là Iraq (64,62 triệu tấn, tăng 1,2%), Malaysia (64,41 triệu tấn) và Brazil (47,07 triệu tấn).

Xét riêng tháng 12, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng 11,7% so với tháng 11, đạt 9,33 triệu tấn. Về giá trị, xuất khẩu tăng 3,6% lên 3,91 tỷ USD.

Năm 2024, xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc tăng 1,3% so với năm 2022, đạt 108,47 triệu tấn.

Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 557,73 triệu tấn dầu thô, tương đương 11,55 triệu thùng/ngày, tăng 4,4% so với năm trước đó.

Theo công ty tư vấn Kpler, mức tăng này chủ yếu nhờ công suất lọc dầu gia tăng và nhu cầu bổ sung dự trữ cao hơn. Kpler dự báo sản lượng dầu của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ đạt 15,38 triệu thùng/ngày, tăng 0,7% so với năm trước.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu lên dầu Nga sau xung đột tại Ukraine, Trung Quốc vẫn duy trì nhập khẩu lượng lớn nhiên liệu từ Moscow.

Dầu thô của Nga được bán với giá chiết khấu cao, làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là 2 quốc gia tiêu thụ dầu Nga hàng đầu thế giới.

Tổng hợp﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc hứng cú sốc: Giá bạc cao ngất ngưởng khiến ‘thủ phủ’ pin mặt trời lao đao, lợi nhuận ‘mỏng như giấy’, loay hoay tìm vật liệu thay thế

Trung Quốc hứng cú sốc: Giá bạc cao ngất ngưởng khiến ‘thủ phủ’ pin mặt trời lao đao, lợi nhuận ‘mỏng như giấy’, loay hoay tìm vật liệu thay thế Nổi bật

Ông Trump dọa áp thuế 200% ‘đặc sản’ của Pháp, cổ phiếu loạt ông lớn lao dốc, thị trường chìm trong sắc đỏ

Ông Trump dọa áp thuế 200% ‘đặc sản’ của Pháp, cổ phiếu loạt ông lớn lao dốc, thị trường chìm trong sắc đỏ Nổi bật

Fed đối mặt phép thử chưa từng có trong 100 năm lịch sử: Quyền lực ông Trump có bóc được ‘lớp cách nhiệt chính trị’ của NHTW?

Fed đối mặt phép thử chưa từng có trong 100 năm lịch sử: Quyền lực ông Trump có bóc được ‘lớp cách nhiệt chính trị’ của NHTW?

00:06 , 21/01/2026
Mỹ, Trung Quốc có thể giỏi hơn bất cứ thứ gì chứ riêng thứ này chắc phải gọi Nga một tiếng: “Bá chủ thế giới”

Mỹ, Trung Quốc có thể giỏi hơn bất cứ thứ gì chứ riêng thứ này chắc phải gọi Nga một tiếng: “Bá chủ thế giới”

21:45 , 20/01/2026
‘Con tàu ngầm’ bí ẩn dưới lòng Nhà Trắng: Bí mật chưa từng được tiết lộ suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ

‘Con tàu ngầm’ bí ẩn dưới lòng Nhà Trắng: Bí mật chưa từng được tiết lộ suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ

21:09 , 20/01/2026
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

20:30 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên